Kripto token ikincil piyasalarda indirim oranlarında dikkat çekici artış

Kripto varlıkların ikincil piyasalardaki hareketleri, son yıllarda indirime dönük bir tablo sergiliyor. 2023 yılından bu yana faaliyet gösteren OFFX’in yayımladığı verilere göre, yatırımcılar token alım ve satımında önceki yıllara kıyasla daha yüksek oranlarda indirim uygulamaya başladı.

İndirim oranlarında yükseliş eğilimi

Verilere göre, 2023’ün sonlarına kadar ortalama indirim oranı yüzde 38 civarındaydı. Ancak bu oran 2024 ve 2025 yıllarında yüzde 45 ila 50 bandına ulaştı. Yine aynı dönemde medyan indirimler de genellikle yüzde 50 seviyesinde kaldı. 2026’nın başı itibariyle medyan indirim oranları yaklaşık yüzde 40’a geriledi.

Bu gelişmenin, küresel piyasalarda kripto varlıklara yönelik ilginin ve likidite koşullarının değişmesiyle bağlantılı olabileceği değerlendirmesi yapılıyor. Yatırımcıların risk algısında yaşanan değişimler, satın alınan tokenların piyasa değerinin altında işlem görmesine zemin hazırlamış durumda.

İşlemlerde genişleyen spread dikkat çekiyor

OFFX’in analizleri, sadece indirim oranlarının yükselmediğini, aynı zamanda işlem fiyatlarının dağıldığı aralığın da genişlediğini ortaya koyuyor. Geçmişte işlemler çoğunlukla dar bir fiyat bandında gerçekleşirken, son dönemde bu bandın belirgin şekilde açıldığı görülüyor.

2025 yılının sonlarına gelindiğinde, yüzde 70’i aşan indirimlerin sıklığı arttı. Ayrıca, yüzde 90’ın üzerinde gerçekleşen ilk indirim işlemleri bu dönemde kayıtlara geçti.

Uzmanlar, bu tür yüksek indirimlerin hem projelerin finansman süreçlerinde hem de yatırımcı güdülerinde değişime yol açabileceğine işaret ediyor. Yatırım çevrelerinde projenin uzun vadeli başarı olasılığına ilişkin algı zayıfladığında, ikincil piyasada daha yüksek oranlarda indirimler söz konusu olabiliyor.

OFFX platformu, kripto varlıkların halka arzı öncesi veya sonrası el değiştirdiği bu özel pazarda farklı yatırımcı kitlelerine aracılık ediyor. Şirket, sunduğu analizlerle ikincil piyasa fiyatlamaları ve trendleri hakkında ayrıntılı veriler sağlamayı sürdürüyor. 2023’te kurulan platform, kripto sektöründe güncel fiyat hareketlerini ve yatırımcı davranışlarındaki değişimi izliyor.

Token piyasalarında indirim bandının giderek genişlemesi, projelerin piyasa değeriyle alınıp satılması arasındaki ilişkinin esnemesine neden oluyor. Satıcıların teklif ettiği fiyat ile alıcıların ödeme istekliliği arasındaki farkın artmış olması, belirsizliğin yüksek olduğuna işaret ediyor.