Bloomberg analisti McGlone, Bitcoin fiyatında sert düşüş riski konusunda uyarıyor

Bloomberg Intelligence’ın kıdemli emtia stratejisti Mike McGlone, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri yakından takip eden isimlerden biri olarak öne çıkıyor. Son dönemde paylaştığı analizde Bitcoin fiyatında sert bir düzeltme yaşanabileceğini öne süren McGlone, bu tahminini belirgin bir fiyat seviyesiyle ilişkilendiriyor.

Bitcoin için 75.000 dolar kritik eşik

McGlone, Bitcoin’in 75.000 dolar seviyesini aştığı ve bu fiyatı koruduğu bir senaryoda olumsuz beklentinin sona ereceğini ifade ediyor. Ancak bu seviyenin altındaki seyirlerin devam etmesi halinde, piyasanın baskı altında kalabileceği görüşünü paylaşıyor. McGlone’un öngörüsüne göre, Bitcoin’in 10.000 dolara kadar düşmesi ihtimal dahilinde kabul ediliyor.

Bitcoin’in fiyatı son olarak 10.000 dolar civarında 2020 yılının başlarında görülmüştü. O dönemde küresel piyasalarda pandemi etkisiyle büyük miktarda para arzı artışı yaşanmış ve merkez bankaları genişleyici ekonomi politikalarını devreye sokmuştu. Bu süreç, Bitcoin fiyatında tarihi yükselişlerin başlamasında önemli bir rol oynamıştı.

McGlone’un LinkedIn üzerinden yaptığı değerlendirmede, 2020-2021 yıllarında piyasalara pompalanan yüksek likidite öncesinde Bitcoin’in uzun süre 10.000 dolara yakın seviyelerde işlem gördüğü vurgulanıyor. Ona göre, bu dönemin sona ermesiyle kripto para yeniden denge fiyatı arayışına girebilir.

Piyasa yapısı ve rekabetten kaynaklanan baskılar

Bitcoin’in 10.000 dolar seviyesinin, 2017’de CME vadeli işlemlerinin başlamasından bu yana en yoğun işlem gören fiyat bölgesi olduğu belirtiliyor. Bu seviye yalnızca psikolojik bir eşik olarak değil, aynı zamanda önemli bir hacim noktasını da temsil ediyor.

McGlone, kripto para sektöründeki arz fazlası ve artan rekabete de dikkat çekiyor. 2017’de sektörü büyük ölçüde Bitcoin şekillendirirken, günümüzde piyasada milyonlarca token’ın yer alması liderliğin eskisi kadar belirleyici olmamasına yol açtı. Ona göre bu çeşitlilik, Bitcoin’e yönelik yapısal bir baskı oluşturuyor.

Stabilcoinler ve yeni kullanım alanları, ekosistemde öne çıkan eğilimler arasında gösteriliyor. McGlone, stabilcoinlerin kripto dünyasının en kalıcı trendlerinden biri haline geldiğini düşünüyor. Ayrıca, Ethereum’un sektör içindeki payını artırma potansiyelinin altını çiziyor.

“Sınırsız kripto arzı ve yeni kullanım alanına sahip projeler, Bitcoin’i olumsuz etkiliyor. Stabilcoin’ler kripto sektörünün en kalıcı trendlerinden birini oluşturuyor. Ethereum’un ve çeşitli stabilcoinlerin zamanla Bitcoin’in önüne geçmesi beklenebilir.”

McGlone’un öne sürdüğü 75.000 dolar seviyesi, Bitcoin için hem teknik analizde hem de piyasa psikolojisinde önemli bir eşik olarak görülüyor. Son bir yıl içinde bu seviyeye yaklaşılan dönemlerde fiyat hareketleri yön değiştirmiş durumda. Mart-Nisan 2025’te aşağı yönlü dalga bu noktada yavaşlamış, 2024’ün başındaki yükseliş de burada takılmıştı. Ayrıca teknik olarak bu fiyat, belirgin Fibonacci düzeltme oranlarıyla da örtüşüyor.

Analiste göre, Bitcoin’in uzun süre 75.000 doları aşamaması halinde yeni bir aşağı yönlü trendin devam etmesi riski bulunuyor. Tersine, güçlü bir yükseliş ile bu seviyenin geçilmesi, piyasada yeniden kalıcı talebin doğduğu mesajı olarak algılanabilir. Kurumsal yatırımcıların ve genel ekonomik ortamın, fiyat dinamikleri üzerindeki etkisi ise bu süreçte belirleyici olmaya devam edecek.