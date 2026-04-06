Bitcoin ve diğer kripto paralarda ateşkes beklentisiyle güçlü yükseliş

  • Bitcoin ve diğer büyük kripto paralar, ateşkes ihtimalinin gündeme gelmesiyle hızlı bir yükseliş sergiledi.
  • Piyasadaki hareketlilikte kısa pozisyonların kapanması ve yatırımcı algısındaki değişim belirleyici oldu.
Bitcoin yeni haftaya hızlı bir yükselişle girdi ve %3 değer kazanarak 69.120 dolara yükseldi. Piyasadaki bu hareketlenme, yatırımcıların Paskalya tatilinin ardından piyasaya dönüşüyle birlikte İran ile ilgili ateşkes umutlarının tazelenmesinin etkisiyle yaşandı. Böylece Bitcoin, son bir haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.

İçindekiler
1 Piyasada olumlu hava etkili oldu
2 Kısa pozisyonların tasfiyesi fiyatları etkiledi

Piyasada olumlu hava etkili oldu

Kripto para piyasasının geneline yayılan iyimserlik, yalnızca Bitcoin ile sınırlı kalmadı. Ether yatırımcılarını da sevindirdi ve %3,7’lik artışla 2.130 dolar seviyesine gelerek son bir haftadaki en güçlü gün içi yükselişini kaydetti. SOL, %2 artış gösterirken, XRP fiyatı %2,2 oranında değer kazandı. Dogecoin ise %1,7 primle 0,093 dolardan işlem gördü. Bu hareketlerle birlikte kripto piyasasının toplam büyüklüğü tekrar 2,5 trilyon doların üzerine çıktı.

ABD, İran ve bölgedeki arabulucular arasında 45 gün süreli bir ateşkesin koşullarının masaya yatırıldığına yönelik haberler, piyasadaki yükselişi destekleyen en önemli unsur olarak öne çıktı. Bölgede yeni gemilerin Hürmüz Boğazı’ndan geçiş yapmaya başlaması da risk algısındaki rahatlamayı artırdı. Buna karşılık Donald Trump’ın İran’a yönelik şiddetli açıklamaları ise dikkat çekti.

Kısa pozisyonların tasfiyesi fiyatları etkiledi

Piyasa verileri, hafta sonu öncesinde yatırımcıların ağırlıklı olarak fiyatlarda düşüş beklediğini gösterdi. Son 24 saatte toplam 273,8 milyon dolarlık pozisyon tasfiye edildi. Bunların 196,7 milyon dolarlık kısmını kısa pozisyonlar oluşturdu. Kısa ve uzun pozisyonlar arasındaki bu fark, yatırımcıların geçen haftaki olumsuz havadan etkilenerek düşüşü öngördüğünü ortaya koydu. Binance borsasında gerçekleşen 10,17 milyon dolarlık ETH-USDT kısa pozisyonun tasfiyesi, en büyük işlem olarak kayda geçti.

Bitcoin, 24 saatlik zaman diliminde 66.634 dolar ile 69.350 dolar arasında dalgalandı ve bu da 2.700 dolarlık bir hareket alanı oluşturdu. Bu aralık, özellikle kısa pozisyonların zarar gördüğü hareketli bir gün yaşandığını gösterdi.

Santiment platformunun verilerine göre, hafta sonunda sosyal medyada en olumsuz piyasa havası gözlendi. Savaşın başlangıcından beri negatif paylaşımların pozitif içeriklere oranı ilk kez bu seviyeye çıktı. Ancak geçmişte olduğu gibi bu tür karamsar veri akışlarının ardından piyasada hızlı toparlanmalar görülebiliyor.

Son yükselişle birlikte Bitcoin savaşın başlangıcından bu yana yeniden üst bant seviyelerine yaklaşmış durumda. Ancak 65.000 ile 73.000 dolar aralığındaki yatay seyir devam ediyor. CoinDesk’in raporunda, 71.500 ve 81.200 dolar seviyelerinin önümüzdeki süreçte önemli direnç noktaları olacağı vurgulandı. Bu hareketlilikte en kritik faktörün, öngörülen 45 günlük ateşkesin gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceği olduğu da belirtiliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
