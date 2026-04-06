XRP, dar bantta hareketini sürdürüyor

XRP fiyatında sınırlı bir yükseliş gözlenirken, kripto para biriminin net bir yön belirleyememesi dikkat çekiyor. Son dönemde $1,30 seviyesinin üzerinde kalmayı sürdüren XRP, artan işlem hacmine rağmen geniş anlamda yatay bir seyir izliyor. Piyasa katılımcıları, mevcut seviyelerde yeni bir hamle bekliyor ancak şu ana kadar anlamlı bir ivme oluşmuş değil.

Piyasa dinamiklerinde öne çıkan gelişmeler

XRP, son 24 saatlik işlemlerde yüzde 1,08 yükselerek $1,3256’ya ulaştı. Aynı dönem içinde işlem hacmi, haftalık ortalamanın yaklaşık yüzde 23 üzerinde kaydedildi. Bu yükseliş, XRP’ye özel bir gelişmeye dayanmadan, genel kripto para piyasasının hareketleriyle paralellik gösterdi. Fiyatın, genel piyasa koşullarına daha sıkı bağlı olarak hareket ettiği görülüyor.

Gün içinde XRP, $1,29 ile $1,33 arasında dalgalandı ve genel olarak yukarı yönlü bir eğilim korundu. Alıcılar özellikle $1,30 seviyesinde piyasada kalmaya devam etti ve fiyatın bu tabanın altına inmesini önledi. Bu süreçte daha yüksek dip noktaları oluşurken, yukarı hareketlerde $1,33 civarında güçlü satışlarla karşılaşıldı. Yükseliş girişimlerinin satış baskısıyla sınırlanması, fiyat hareketlerinin bandın üst sınırında tıkandığını gösterdi.

Konsolidasyon ve teknik görünüm

Seansta ilerleyen saatlerde, fiyat hareketi giderek dar bir alanda sıkıştı ve XRP’de güçlü bir konsolidasyon süreci oluştu. Bunun, fiyatın yeni bir yön tercih etmeden önce birikim ve sıkışma evresinde olduğuna işaret ettiği değerlendiriliyor. Son işlem gününde görülen hacim artışı, piyasaya ilginin büyüdüğüne ve daha canlı bir ortam oluştuğuna işaret etti. Ancak volatilitenin düşük kalması ve fiyatın destek ve direnç aralığında sıkışması, piyasa katılımcıları arasında yön konusundaki kararsızlığı öne çıkardı.

Teknik açıdan, $1,30 seviyesinde oluşan daha yüksek dipler trendin olumlu sinyali olarak kayda geçti. Buna karşın, işlem hacmindeki toparlanmaya rağmen $1,33 – $1,35 bandı güçlü bir direnç olarak kaldı ve satış baskısı fiyatın bu seviyelerin üzerine çıkmasını engelledi. Aşağı yönde ise $1,30 – $1,32 alanı mevcut görünümün korunması için kritik eşik olarak öne çıkıyor.

XRP şu anda fiyatın dar bir aralıkta kaldığı, kompresyon olarak bilinen bir evrede bulunuyor. Bu dinamikte piyasa baskısı giderek artarken, fiyatın yakın vadede bu sıkışık yapıdan çıkıp yeni bir yöne hareket etmesi bekleniyor. Yatırımcılar, destek ve direnç bölgelerinde yaşanacak hareketlere odaklanıyor.

Kısa vadede yukarı yönlü yeni bir ivme için XRP’nin $1,33 – $1,35 bandını aşması gerekiyor. Bu seviye geçilmeden kalıcı bir yükseliş olasılığı zayıf görünüyor. Diğer taraftan, $1,30 – $1,32 bölgesinde oluşacak bir kırılma ise fiyatı aşağı yönlü baskı altına alabilir.