Arc blokzinciri, kuantum dirençli yapısıyla kurumsal kullanıma hazırlanıyor

Circle tarafından geliştirilen Arc blokzinciri, stabilcoin işlemleri ve kurumsal finans dünyası için özel olarak tasarlandı. Proje ana ağda kullanıma sunulduğunda, günümüzün blokzinciri ağlarından farklı olarak baştan itibaren kuantum bilgisayarlara karşı dayanıklı imza şemaları sunmayı hedefliyor. Arc ekibi, bu sayede kullanıcıların oluşturacakları cüzdanları geleceğin muhtemel kuantum saldırılarına karşı korumayı amaçlıyor.

Kuantum saldırılarına karşı önlemler

Mevcut dijital cüzdanlar, işlemleri doğrulamak ve varlıklara sahipliği ispatlamak için kriptografik imza yöntemlerinden yararlanıyor. Klasik bilgisayarlar bu şemalara karşı henüz etkili ataklar gerçekleştiremese de, geliştirilen yeni nesil kuantum bilgisayarların bu güvenlik mekanizmalarını ileride aşabileceği öngörülüyor. Uzmanlar, bu tür saldırıların gerçekleşmesi halinde hem kısa süreli hem de uzun vadeli tehditlerle karşılaşılabileceğini vurguluyor.

Arc’ın üzerinde çalıştığı çözümler, cüzdan oluşturma aşamasında kuantum dayanıklı imza seçenekleri sunarak, blokzincirindeki varlıkların gelecekte de güvende kalması için alternatif yollar öneriyor. Bu yaklaşım, geleneksel ağlarda ancak ilerleyen zamanlarda güncellemeler yoluyla sunulabilecek imza teknolojilerinin, Arc ağına entegrasyonuyla beraber daha güvenli bir altyapı hazırlanmasını sağlıyor.

Kurumsal ilgi ve ileri gizlilik çözümleri

Arc, kurumsal kullanıcılara yönelik özel stratejiler de barındırıyor. Ağda temel coin olarak Circle tarafından çıkarılan ABD Doları’na endeksli stablecoin USDC kullanılıyor. USDC, düzenleyici onayı ve şeffaf yapısı sayesinde çeşitli finans kuruluşları tarafından tercih ediliyor. Arc’ın geçtiğimiz ekim ayında başlattığı test ağında, işlem ücretlerinin ödenmesi için USDC kullanılmıştı.

Arc’ın yol haritası, yalnızca cüzdan anahtarlarının değil; işlem bakiyelerinin, gizli ödemelerin ve alıcı bilgilerinin de kuantum çağında korunacağı gizlilik önlemlerini içeriyor. Bu gelişmeler sayesinde kurumlar tarafından yapılan işlemler, potansiyel kuantum saldırılarına karşı şifrelenmiş olarak kalacak.

Orta vadede ise Arc; validator düğümlerinin kullandığı bulut sunucuları, anahtarların tutulduğu donanım güvenlik modülleri ve ağdaki şifreli bağlantılar gibi potansiyel zayıf noktaların da kuantuma dayanıklı hale getirilmesini hedefliyor. Bu sayede zincirin tamamında güçlü bir savunma mekanizması inşa edilecek.

Uzun vadeli planlar arasında, işlemleri onaylayan validator katmanında da güvenlik standartlarının yükseltilmesi yer alıyor. Validator’lar, blokzincirin sürekliliği ve güvenliği açısından kritik görev üstleniyor.

Arc’ın resmi blogunda yer alan bilgilere göre, ağda bir blok bir saniyeden kısa sürede sonuçlandırılıyor. Bu durum, olası bir kuantum saldırısında özel anahtarların ele geçirilip işlem taklit edilmesi için son derece dar bir zaman aralığı bırakıyor. Yine de Arc, bu riski göz önünde bulundurarak ilerleyen aşamalarda validator imzalarını daha dirençli hale getirecek geliştirmeler planlıyor.

Arc’ın planında, validator imzalarının güçlendirilmesi amacıyla performans testlerinin tamamlanması ve gerekli araçların hazırlanması bekleniyor. Yükseltmelerin zamanlaması, ağ dayanıklılığının ve performansının korunmasına bağlı olarak belirlenecek.