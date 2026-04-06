Apple, Jack Dorsey’in Bitchat uygulamasını Çin App Store’dan kaldırdı

Teknoloji şirketi Apple, Jack Dorsey’in Block şirketi tarafından geliştirilen merkeziyetsiz mesajlaşma uygulaması Bitchat’i Çin’deki App Store’dan kaldırdığını açıkladı. Bu adım, Pekin’in internet düzenleyicisi tarafından iletilen bir talep doğrultusunda atıldı.

Çin’in düzenleyici müdahalesi

Çin’in dijital ortamları denetleyen Cyberspace Administration of China, Bitchat’in kamuoyu oluşturma veya toplumsal hareket kabiliyetine sahip çevrim içi hizmetleri düzenleyen mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle uygulamanın kaldırılmasını talep etti. Ülkedeki mevcut yasalara göre, toplumsal etkileşim açısından etkisi yüksek uygulamaların piyasaya sürülmeden önce güvenlik değerlendirmesinden geçmesi gerekiyor.

Apple’ın uygulama değerlendirme ekibi, uygulamanın Çin App Store’daki tam sürümünün yanı sıra test amaçlı TestFlight sürümünün de artık ülkede erişime kapanacağını bildirdi. Buna rağmen, uygulamanın diğer ülkelerde kullanıma açık olduğu aktarılıyor.

Bitchat uygulamasının teknik altyapısı ve kullanımı

Bitchat, klasik internet bağlantısı gerektirmeden tamamen Bluetooth ve mesh ağlar üzerinden çalışacak şekilde tasarlandı. Bu yaklaşım, uygulamanın geleneksel internet kesintileri veya ağ filtreleme yöntemleriyle merkezi şekilde engellenmesini önlüyor ve kullanıcılar arasında doğrudan mesajlaşma imkânı sunuyor.

Söz konusu mimari, son yıllarda protestoların yaşandığı Madagaskar, Uganda, Nepal, Endonezya ve İran gibi ülkelerde, yetkililerin internet erişimini sınırlandırmaya yöneldiği dönemlerde uygulamanın tercih edilmesine yol açtı. Böylece, kullanıcılar sansür girişimlerine karşı iletişimde kalabildi.

Uygulamanın farklı platformlardaki toplam indirme sayısı üç milyonu aşmış durumda. Son bir haftada ise 92 binden fazla yeni kullanıcı cihaza indirme işlemi yaptı. Ayrıca, Google Play Store verilerine göre, bir milyonu aşkın kayıtlı indirme bulunuyor.

Jack Dorsey, Block şirketinin kurucusu ve eski Twitter CEO’su olarak biliniyor. Son dönemde blockchain ve merkeziyetsiz teknolojiler alanında çeşitli girişimlerle öne çıkan Dorsey, kullanıcı verilerinin korunmasına ve sansür direncine öncelik veren uygulamalar geliştirilmesine öncülük ediyor.