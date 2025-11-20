Kripto Para

Bitcoin, XRP ve Solana’da Pozitif, Ethereum’da Negatif Tablo

Özet

  • 19 Kasım’da ABD'deki spot kripto para ETF piyasasında Bitcoin ETF'leri 75 milyon dolarlık güçlü girişle öne çıktı.
  • Ethereum ETF'lerinden 37 milyon dolarlık çıkış oldu.
  • Solana ve XRP ETF’leri ise sırasıyla 55 ve 15 milyon dolarlık net girişlerle pozitif seyrini korudu.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi


19 Kasım’da ABD’deki spot kripto para ETF piyasasında dikkat çekici bir yön değişimi oldu. Bitcoin $91,789.74 ETF’lerine toplam 75.4 milyon dolar giriş olurken, Ethereum $3,011.35 ETF’lerinden 37.5 milyon dolar çıktı. Aynı gün Solana ve XRP ETF’leri de sırasıyla 55.6 ve 15.8 milyon dolarlık girişlerle pozitif bölgede kaldı.

İçindekiler
1 Bitcoin ETF’leri Yeniden Güç Kazandı
2 Ethereum, Solana ve XRP ETF’lerinde Görünüm Karışık

Bitcoin ETF’leri Yeniden Güç Kazandı

ABD’de işlem gören spot Bitcoin ETF’leri, 19 Kasım itibarıyla yeniden güçlü sermaye girişiyle dikkat çekti. SoSoValue verilerine göre toplam net giriş 75.47 milyon dolar olurken, bu tutarın büyük kısmı BlackRock’ın iShares Bitcoin Trust (IBIT) fonundan geldi. Yalnızca IBIT’e 60.61 milyon dolarlık yatırım girişi oldu. Bu tabloyla birlikte son haftalarda zayıf seyreden ETF performansının ardından yatırımcı ilgisinin yeniden Bitcoin’e yöneldiğini söylemek yanlış olmayacaktır.

Bitcoin ETF’leri

Piyasa uzmanları Bitcoin’deki fon hareketlerinin, özellikle kurumsal yatırımcı güveninin yeniden tesis edilmesi açısından kritik olduğunu vurguluyor. ABD’de işlem gören 10’dan fazla spot Bitcoin ETF’si toplamda milyarlarca dolarlık varlığı yönetmeye devam ediyor ve IBIT’in payı bu alanda belirleyici konumda.

Ethereum, Solana ve XRP ETF’lerinde Görünüm Karışık

Ethereum ETF’leri tarafında ise tablo ters yönde. Spot Ethereum ETF’lerinden toplam 37.35 milyon dolarlık çıkış olurken kırmızı seri yedinci güne taşındı. Analistler bu çıkışların Ethereum’un kısa vadeli performansına yönelik belirsizlik ve staking odaklı ürünlere geçiş beklentilerinden kaynaklandığını değerlendiriyor.

Öte yandan Solana ETF’leri 55.61 milyon dolar, XRP ETF’leri ise 15.8 milyon dolar net giriş çekti. İki varlıkta altcoin ETF’lerine artan ilginin göstergesi olarak öne çıktı. Özellikle Solana’nın yıl boyunca işlem hacmindeki artış ve kurumsal adaptasyon oranı ETF’ler üzerinden fon akışını destekleyen temel faktörler arasında yer alıyor.

