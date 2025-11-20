2 Önemli Altcoin Projesi Karşı Karşıya: Mahkemeden Yasak Kararı Çıktı



Core Vakfı‘nın başvurusu üzerine Grand Cayman Adası Yüksek Mahkemesi altcoin projesi Maple Finance’e karşı ihtiyati tedbir kararı verdi. Mahkeme, iki taraf arasındaki iş birliği anlaşmasının ihlal edildiğine dair yargılanmaya değer ciddi bir mesele bulunduğunu belirtti. Karar kapsamında Maple’ın yeni ürünü syrupBTC’yi piyasaya sürmesi ve CORE coin‘iyle işlem yapması Core Vakfı’nın yazılı onayı olmadan yasaklandı.

Core–Maple İş Birliği Krizde

Bu yılın başında Core Vakfı ile Maple Finance, Bitcoin $91,789.74 varlıklarından getiri elde etmeyi amaçlayan lstBTC adlı ürünü geliştirmek üzere iş birliğine gitmişti. Core, bu süreçte önemli finansal kaynaklar ve teknik altyapı desteği sunmuş, ürün Şubat ayında düzenlenen Consensus Hong Kong etkinliğinde tanıtılmıştı. İş birliği sonrasında Maple’ın yönetimi altındaki varlıklar hızla büyüyerek 500 milyon doları aştı. Ancak Core Vakfı yılın ortasından itibaren Maple’ın gizli iş birliği verilerini kötüye kullanarak syrupBTC adında rakip bir ürün geliştirdiğini iddia etti.

Core’un mahkemeye sunduğu delillere göre iki kurum arasındaki 24 aylık münhasırlık maddesi yürürlükteydi ve Maple, hem Core’un sermayesinden faydalanmaya devam etti hem de paralel biçimde kendi projesini ilerletti. Mahkeme, 26 Eylül 2025 tarihli ve [2025] CIGC (FSD) 105 sayılı kararda zarar tazminatının yeterli olmayacağına hükmederek Maple’ın Core’un gizli bilgilerini kullanmasının ve benzer ürün tanıtımının yasaklanmasına karar verdi.

Bitcoin Getiri Ürünü ve Varlıkların Akıbetine Dair Endişeler Var

Core Vakfı, Maple’ın Bitcoin Getiri programındaki milyarlarca dolarlık varlık üzerinde oluşan zarar açıklamalarını sorguladı. Core, bu varlıkların bağımsız lisanslı saklama kuruluşlarında iflas korumalı hesaplarda tutulması gerektiğini, dolayısıyla kayıpların veya iade sorunlarının açıklanamadığını savundu. Ayrıca lstBTC yapısında CORE’un fiyat hareketlerine karşı koruma sağlayan opsiyon sözleşmeleriyle Bitcoin anaparasının güvence altına alındığını ancak Maple’ın ihlalleri sonrası bu korumaların askıya alındığını belirtti.

Core, aldığı yasal tedbirin ekosistemini ve yatırımcılarını korumak için zorunlu olduğunu ifade ederken, yeni iş birlikleriyle benzer ürünleri geliştirmeye devam edeceğini açıkladı. Maple Finance ise X hesabından yaptığı açıklamada anlaşmazlığın yalnızca Core Vakfı’yla yürütülen BTC Yield pilot programıyla sınırlı olduğunu, genel faaliyetlerinin etkilenmediğini ve Core’un lender çıkarlarına aykırı davrandığını ileri sürerek tüm hukuki yolları kullanacağını duyurdu.

CryptoAppsy verilerine göre haberin hazırlandığı sırada SYRUP coin son 24 saatte yüzde 4,76 düşüşle 0,3639 dolardan işlem görürken, CORE coin aynı dönemde yüzde 0,19 yükselişle 0,1677 dolardan işlem görüyor.