Bitcoin Kritik Eşiğe Dayandı: 97.300 Dolar Belirleyici Olacak

Bitcoin $91,789.74, Nvidia’nın güçlü bilanço açıklamasıyla birlikte kısa süreli bir toparlanma göstererek 88.700 dolar seviyesinden tepki alımı gördü. Ancak analistler bu hareketin kalıcı bir yükselişin habercisi olmadığını vurguluyor. Piyasa halen net bir yön sinyali üretmiş değil ve fiyat güçlü direnç bölgelerini aşamadığı sürece düşüş trendinin sona erdiği söylenemiyor.

Kırılım Öncesi Belirsizlik Sürüyor

Küresel piyasalardaki kısa vadeli iyimserliğe rağmen Bitcoin’in teknik görünümü zayıf kalmaya devam ediyor. 88.700 dolar civarındaki desteğin korunması olumlu bir işaret olarak görülse de fiyat hareketinin hacim bakımından yeterince güçlü olmaması analistleri temkinli olmaya yöneltiyor. Özellikle Salı günü yaşanan yumuşak satış dalgasının ardından gelen sınırlı tepki piyasanın hala “reset” sürecinde olabileceğini gösteriyor.

Kısa vadeli yatırımcılar aşırı satım bölgesine giren Bitcoin’i fırsat olarak değerlendirse de piyasanın yönünü değiştirecek nitelikte bir toparlanma henüz görülmedi. Uzmanlar hacim artışıyla desteklenmeyen yükselişlerin kalıcı olamayacağını, bu nedenle 93.000–96.000 dolar aralığının kritik test bölgesi olduğunu belirtiyor. Bu bölgeye güçlü bir yükselişle girilmesi alıcıların piyasaya yeniden hakim olabileceğine dair ilk ciddi sinyal olarak değerlendiriliyor.

Gerçek Bir Toparlanma İçin 97.300 Doların Aşılması Şart

Piyasa gözlemcileri Bitcoin’in anlamlı bir dip oluşturduğunu gösterebilmesi için 97.300 dolar üzerini kalıcı şekilde aşması gerektiği görüşünde birleşiyor. Bu seviyenin kırılması düşüş trendinin sona erdiği ve yeni bir yükseliş döngüsünün başladığına dair teknik teyit olarak görülüyor. Ancak fiyat bu eşiğin altında kaldığı sürece yaşanan hareketler yalnızca aşırı satım sonrası doğal tepkiler olarak değerlendiriliyor.

Bazı yatırımcılar 85.000–86.000 dolar bölgesine kadar uzanabilecek daha derin bir düzeltme ihtimalini dışlamıyor. Yine de mevcut seviyelerdeki sınırlı toparlanma piyasanın yorgun satış baskısından kısmen kurtulduğuna işaret ediyor. Nvidia’nın güçlü sonuçlarının yarattığı kısa süreli risk iştahı artışı kripto para piyasasına moral verse de sürdürülebilir bir yükseliş için teknik kırılma hala şart.