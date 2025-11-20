Metaplanet Bitcoin’de Vites Yükseltti: 150 Milyon Dolarlık Hazırlık Duyuruldu



Japonya merkezli Metaplanet, Bitcoin $91,789.74 yatırımının boyutunu artırmak amacıyla 150 milyon dolar tutarında süresiz imtiyazlı hisse senedi ihraç edeceğini duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada bu adımın yıllık yüzde 4,9 oranında sabit temettü getirisi sunan B sınıfı hisseler aracılığıyla finanse edileceği belirtildi. Toplanan fonlar Metaplanet’in agresif büyüme stratejisi doğrultusunda yeni Bitcoin alımlarında kullanılacak.

Bitcoin Odaklı Kurumsal Model Güçlendirilecek

Tokyo Borsası’nda işlem gören Metaplanet, geleneksel finans yapısı ile kripto para ekonomisini bir araya getiren öncü şirketlerden biri olarak öne çıkıyor. Şirket, 30.000 adedin üzerinde Bitcoin portföyüyle Asya’nın en büyük kurumsal kripto para yatırımcılarından biri haline geldi. Yeni hisse senedi ihracı Metaplanet’in uzun vadeli rezerv politikasını desteklerken, Bitcoin’i stratejik bir değer saklama aracı olarak konumlandırıyor.

Finansman modelinde süresiz imtiyazlı hisse yapısının tercih edilmesi şirketin borç yükünü artırmadan sermaye tabanını güçlendirmesine imkan tanıyacak. Yatırımcılara sabit getirili bir enstrüman sunan bu yapı kurumsal piyasalarda Bitcoin temelli varlık stratejilerine duyulan ilgiyi de artırıyor. Bu yönüyle Metaplanet, bölgedeki diğer teknoloji ve finans kuruluşları için örnek teşkil eden bir model geliştiriyor.

Dijital Dönüşüm ve Sermaye Stratejisinde Yeni Aşama

Metaplanet yönetimi Bitcoin varlıklarının şirketin uzun vadeli finansal direncini güçlendirdiğini savunuyor. Kurumsal rezervlerde kripto paralara yer verilmesi Japonya gibi düzenlemelerin sıkı olduğu piyasalar için bile dikkat çekici bir stratejik açılım olarak değerlendiriliyor. Şirket mevcut Bitcoin portföyünü büyütürken aynı zamanda hissedarlarına istikrarlı bir gelir akışı sunmayı hedefliyor.

Uzmanlar Metaplanet’in planını “kurumsal kripto para finansının olgunlaşma evresi” olarak nitelendiriyor. Geleneksel finansman yöntemleriyle Blockchain tabanlı varlık stratejilerini harmanlayan bu yaklaşım hem Japonya’da hem de küresel ölçekte yeni bir yatırım paradigmasının önünü açıyor.