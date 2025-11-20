RIPPLE (XRP)

XRP Dünyası Yöneticilerin Açıklamalarıyla Isındı: Dönüşüm Tartışması Başladı

Özet

  • RippleX ve Ripple yöneticileri J. Ayo Akinyele ve David Schwartz XRPL’in geleceği için yerel staking ve yeni teşvik mekanizmalarını tartışıyor.
  • Akinyele, stakingin katılımı artırabileceğini ancak mevcut modelle uyumlu tasarlanması gerektiğini savundu.
  • Schwartz ise teknik açıdan yenilikçi fikirlerin uzun vadeli bir vizyonun parçası olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi


Ripple $2.12X’in Mühendislik Başkanı J. Ayo Akinyele ve görev süresinin sonunda CTO’luk koltuğundan ayrılmaya hazırlanan David Schwartz, XRP Ledger’ın (XRPL) gelecekteki yönüne ilişkin tartışmayı yeniden alevlendirdi. Akinyele’nin son değerlendirmesi XRP’nin artan kurumsal kullanımıyla birlikte yerel staking modelinin gündeme gelebileceğini gösterirken, Schwartz bu fikrin teknik olarak cazip olsa da kısa vadede uygulanabilir olmayabileceğini söyledi.

İçindekiler
1 XRPL’de Patlak Veren Staking Tartışması
2 David Schwartz’tan Değişime Teknik Yorum

XRPL’de Patlak Veren Staking Tartışması

Akinyele, XRP’nin rolünün artık yalnızca değer transferiyle sınırlı olmadığını, tokenizasyon, gerçek zamanlı ödemeler, DAT’ler ve ABD’de onaylanan ilk spot XRP ETF’iyle birlikte DeFi alanında da genişlediğini vurguladı. Bu büyümenin teşvik modelleri ve ağ katılımı konularında yeni fikirleri zorunlu kıldığını belirtti. Ona göre XRPL’de yerel stakingin uygulanabilmesi için hem sürdürülebilir bir ödül kaynağına hem de adil bir dağıtım mekanizmasına ihtiyaç var.

Mevcut yapı işlem ücretlerinin yakıldığı ve doğrulayıcıların güvenilirliklerinin performansla ölçüldüğü bir modele dayanıyor. Akinyele bu sistemin on yılı aşkın süredir istikrarlı bir şekilde çalıştığını ancak gelecekte stakingin dahil edilmesi durumunda ücretlerin bir kısmının ödül havuzuna yönlendirilmesinin değerlendirilebileceğini ifade etti. Bununla birlikte teşviklerin adil dağıtımı ve yönetişim üzerindeki etkilerinin dikkatle tasarlanması gerektiğini de ekledi.

RippleX yöneticisi ayrıca Flare, Doppler Finance, Axelar ve MoreMarkets gibi ekosistem projelerinin halihazırda staking benzeri mekanizmaları test ettiğini, dolayısıyla fikirsel altyapının zaten oluşmakta olduğunu belirtti.

David Schwartz’tan Değişime Teknik Yorum

Schwartz, X hesabından yaptığı açıklamada yönetişim ve konsensüs modellerine ilişkin düşüncelerinin zaman içinde evrildiğini belirterek XRPL’in bugünkü DeFi ekosistemine uygun yeni tasarımların tartışılmasının doğal olduğunu söyledi. 2012’de geliştirilen mevcut modelin günümüzün akıllı sözleşme odaklı yapısına göre yeniden düşünülmesi gerektiğine dikkat çekti.

David Schwartz’ın Yorumu

Schwartz, topluluk içinde tartışılan iki teknik senaryoyu paylaştı. İlk senaryoda stake’e dayalı küçük bir iç doğrulayıcı grubunun defteri ilerleteceği iki katmanlı bir konsensüs sistemi yer alıyor. Dış katman ise ücretler, güncellemeler ve gözetimden sorumlu olacak. İkinci senaryoda ise mevcut model korunarak işlem ücretleriyle finanse edilen sıfır bilgi ispatlarının akıllı sözleşme yürütmelerini doğrulaması öngörülüyor. Ona göre bu yöntem düğümlerin doğrudan sözleşme çalıştırmadan doğrulama yapmasına olanak sağlayabilir.

Ancak Schwartz her iki yaklaşımın da teknik olarak büyüleyici ama kısa vadede gerçekçi olmayan projeler olduğunu vurguladı. Asıl amacın XRPL’in geleceğinde hangi değerlerin korunacağına ve hangi yeni kabiliyetlerin uyumlu biçimde entegre edilebileceğine dair farkındalık oluşturmak.

Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
