Son Dakika: Fed’in Beklediği Son Rapor Geldi, Kripto Paralarda Faiz Kararı Hareketliliği

10 Aralık tarihinde Fed yılın son faiz kararını açıklayacak ve birçok rapor hükümet kapanmasından dolayı yayınlanmadı. Hatta bazıları yayınlanmayacak ve önemli kısmı gecikmeli şekilde paylaşılacak. Biraz önce açıklanan ABD istihdam raporu Eylül ayına ait ve Fed’in önüne gidecek son tam aylık istihdam raporu olma özelliğine sahip.

ABD İstihdam Raporu Son Dakika

Eylül ayı raporu Ekim ayında kapanma devam ettiği için yayınlanamamıştı. Tarım dışı istihdam için beklenti 51 bin ve Ağustos rakamı 22 bin seviyesindeydi. Herkes Ağustos rakamının revize edilip edilmediği ve yeni raporun beklenti altı gelip gelmeyeceğini merak ediyordu. İşsizlik oranı için beklenti %4,3 ve ortalama kazançlar için beklenti %3,7 seviyesindeydi. Bunlar Ağustos rakamlarıyla uyumlu.

Ortalama kazançlardaki artış iş piyasalarındaki iştahı yansıtır, beklenti altı tarım dışı istihdam ise faiz indirimlerinin bugüne kadar gerekçesi olan istihdamdaki daralmayı teyit edecek.

Tarım Dışı İstihdam (Eylül) Açıklanan: 119K (Beklenti: 51K Önceki: 22K)

İşsizlik Oranı Açıklanan: %4,4 (Beklenti ve Önceki: %4,3)

Ortalama Kazançlar Açıklanan: %3,8 (Beklenti ve Önceki: %3,7)

İşsizlik oranının uzun bir aranın ardından %4,4’ü aşması tarım dışı istihdam raporunun beklenti üstü gelmesi ve ortalama kazançları önemsiz hale getirdi.

16:45’te Fed üyesi Hammack Finansal İstikrar Konferansında konuşacak. 17:35’te ABD Çalışma Bakanı açıklamalarda bulunacak. Fed üyesi Barr 17:30’da AI etkinliğinde konuşacak. Günün devamında Beyaz Saray Basın Sekreterinin açıklamaları olacak.