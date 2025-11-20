Kripto Para

Bu Kripto Para Döngüsünün Diğerlerinden Farklı Olma Sebebi

Özet

  • Diğer döngülerden farklı olarak balinalar satış yapsa da yeni sermaye girişi devam ediyor.
  • BLS Ekim ayı istihdam raporunu yayınlamayacak. Kasım ayı raporu ise 16 Aralık tarihinde yayınlanacak. Eylül ayı JOLTS raporu da gelmeyecek.
  • İş raporlarının gecikmesi faiz indirim ihtimalini yüzde 30'un altına indirirken BTC kısa vadede toparlanamıyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar


Bitcoin (BTC) $91,789.74 fiyatı gece gelen Nvidia raporuna rağmen henüz kalıcı bir yükseliş başlatmış değil. Dipten dönse de Aralık faiz indirim ihtimali önemli ölçüde zayıfladığı için BTC 92 bin dolarlık eşiğin hemen altında bulunuyor. Peki piyasa analistleri neden bu döngünün diğerlerinden farklı olduğunu düşünüyor?

İçindekiler
1 Kripto Para Döngü Analizi
2 Aralık Ayı Faiz Kararı

Kripto Para Döngü Analizi

Ki Young Ju dahil birçok önemli isim içinde bulunduğumuz kripto para döngüsünün diğerlerinden net biçimde farklı olduğunu savunuyor. Verilere baktığımızda haksız sayılmazlar. Bu yılın başlarında birçok metrik boğa piyasalarının sona erdiğini söylese de tarihsel verilere saplanıp kalmak analistleri yanılttı.

CryptoQuant CEO’su Ki Young Ju çok basit biçimde bu döngünün neden farklı olduğunu 3 maddeyle açıklıyor.

  • 2018: Balinalar satış yapıyor, yeni sermaye girişi yok.
  • 2022: Balinalar satış yapıyor, yeni sermaye girişi yok.
  • 2025: Balinalar satış yapıyor, ancak yeni sermaye girişi var.

Bir kullanıcı balinaların neden zirveye ulaşıldığına inandığını ve bu motivasyonla satış yaptığını sordu. Yani eğer döngü bitmediyse neden oyundan ayrılıyorlar ki? Core 30 tartışmaları Bitcoin için daha büyük yapısal sorunlara mı işaret ediyor? Young Ju bunu cevapsız bırakmadı.

“Balinaların kar elde etmelerinde, özellikle Bitcoin ve kripto para birimlerinde, özel bir neden olmadığını varsaymak daha iyidir. İlk Bitcoin yatırımcıları arasında sadece cyberpunk yenilikçileri değil, suçlular da olduğunu unutmayın.

Henüz ayrıntılı olarak analiz etmedim, ancak tahminimce, arbitraj için vadeli işlem pozisyonları tutan bazı fonlar, son büyük likidasyon olayında zarar etti ve şimdi bazı BTC’leri satmak zorunda kalıyor.”

CryptoQuant’ın Araştırma Bölümü Başkanı Julio Moreno da patronuyla aynı fikirdeydi.

“İnsanlar, fiyat beklentilerini karşılamadığı için “4 yıllık döngü”nün sona erdiğini söylüyorlar.

“4 yıllık döngü” fiyat performansı veya belirli bir zaman aralığı ile ilgili değildir. Talep/benimseme dalgaları ile ilgilidir. Her döngü yeni talep/sermaye getirir, ancak talep dalgaları sonunda azalır ve bu yüzden döngü oluşur.”

Aralık Ayı Faiz Kararı

Kripto paraların kısa vadeli en önemli sorunu Aralık ayında faizlerin sabit bırakılma ihtimalinin hızla artması. Bu oran özellikle istihdam raporlarıyla ilgili gecikme sorunlarıyla ortaya çıktı. Fed Aralık faiz kararını verirken önünde önemli işgücü raporları olmayacak. Bu da kör karar verecek zorunda olmaları nedeniyle en makul senaryonun faizlerin sabit bırakılması olacağı gerçeğini yüzümüze çarpıyor.

BLS Ekim ayı istihdam raporunu yayınlamayacak. Kasım ayı raporu ise 16 Aralık tarihinde yayınlanacak. Eylül ayı JOLTS raporu da gelmeyecek. Ekim raporu ise 9 Aralık tarihinde gelecek. Bir ihtimal Fed farklı metriklere bakarak iş piyasaları hakkında fikir sahibi olup karar verebilir. Ancak bu sürpriz olur.

Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
