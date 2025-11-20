EkonomiKripto Para

Ekim 2021’den Bugüne En Büyük İşsizlik Oranı, Kripto Paraları Nasıl Etkiler?

Özet

  • Ağustos Tarım Dışı İstihdam 26 bin aşağı revize edildi ve -4 bin oldu.
  • İşsizlik oranı Ekim 2021'den bugüne en yüksek seviyede ve faiz indirim beklentisi halen beklenen toparlanmayı yaşamadı.
  • Bitcoin üzerindeki faiz beklentisi yakında dengelenebilir. Bu verilerle ilgili Fed üyelerinin önümüzdeki saatlerdeki yorumları yakından izlenecek.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
İçeriği yapay zeka ile özetle

ABD verileri geldikten sonra BTC hızla 92 bin doların üzerinde yeni bir tepe oluşturmaya niyetlense de kısa sürdü. Raporda en dikkat çeken şey işsizlik oranının yıllardır görülmemiş seviyelere yükselmiş olmasıydı. Şimdi hızla raporun detaylarına inerek kripto paraları nelerin beklediğine göz atalım.

İçindekiler
1 ABD İstihdam Raporu
2 Kripto Paralara Olası Etkisi

ABD İstihdam Raporu

2021 Ekim ayından bugüne ABD işsizlik oranı %4,4 ve üzerine çıkmamıştı. Bu tarih Fed’in faizleri artırmaya hazırlandığı tarihti ve aradan geçen 4 yılda görüşmeyen seviyelere dönülmesi artık Fed’in daha hızlı hareket etmesi gerektiğini söylüyor. Bunu dengeleyen şey ise Eylül ayı için Tarım Dışı İstihdamın 119 bin gelmesiydi.

İşsizlik Oranı Kaynak

Geçtiğimiz yıl aynı günlerde işsizlik oranı %4,1 ve işsiz sayısı 6,8 milyondu. Bugün 7,6 milyon işsiz var ve Trump’ın göçmen politikasına rağmen ABD’liler pek kolay iş bulabiliyor gibi görünmüyor.

Revizeler de önemli;

  • Temmuz ayı tarım dışı istihdam 7 bin aşağı revize edilerek 72 bin seviyesine güncellendi.
  • Ağustos ayı için gelen rakam 26 bin aşağı revize edildi. Bu çok büyük bir şey Ağustos istihdam rakamı böylece -4000 oldu. Eğer rakamlar doğru açıklansaydı Ekim faiz indiriminde Powell’ın şahin duruşu fazlasıyla törpülenirdi.

Kripto Paralara Olası Etkisi

Çok fazla işten çıkarma var ve ABD istihdam raporunun detayları pek iç açıcı değil. Bitcoin $91,789.74 düşüş yaşasa da Ağustos ayındaki negatif istihdam faiz indirim beklentisini değiştirmeli. Şimdilik halen indirim tahmini yüzde 30 civarında.

Faiz Beklentisi Kaynak

Japonya’nın bu hafta duyurduğu teşvik ve tahvillerindeki faiz artışını düşünürsek Aralık ayında Fed faiz indirimine mecbur kalabilir. Önümüzdeki günlerde gelecek Fed açıklamalarını yakından izleyeceğiz. Ekim 2021’den bu yana en yüksek işsizlik oranı varken Fed üyelerinin toplantıda “hayır işsizliği faiz indirimleriyle dengeliyoruz” demesi enteresan olur.

İşini kalıcı olarak kaybedenlerin sayısı 2 milyona ulaşırken geçici işsizlerin sayısı 833 bine geriledi. Fed üyelerinin bu rakamlarla ilgili yorumlarını yakından takip edip buradan paylaşacağız. Şimdilik rapor bize kripto paralar üzerindeki Aralık faiz beklentisinin bir nebze azalması gerektiğini söylüyor. Trump ilerleyen saatlerde bu konuda bir şeyler söyleyebilir.

