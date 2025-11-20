Sıcak Gelişme: ETH Rezerv Şirketlerinin Başı Dertte, 10,922 ETH Satmak Zorunda Kaldı



ETH rezerv şirketleri henüz Haziran ayı gibi düzenli birikime başladı ve ardından ETH yeni rekoruna ulaştı. Bu güzel bir şey olsa da genel piyasa hissiyatındaki değişim onların Strategy kadar konforlu şekilde büyümelerinin önünü kesti. ETHZilla ile uyardığımız mNAV sorunu şimdi başka bir şirkette daha ortaya çıkıyor.

ETH Rezerv Şirketleri Satıyor

Balinalar ve kısa vadeli yatırımcıların satışları yetmezmiş gibi şimdi de rezerv şirketleri satışa başladı. ETHZilla hisse geri alımı için ETH satmak zorunda kalmıştı. Biraz önce yapılan dosyalama ise FG Nexus’un hisse geri alımı için 10.922 ETH satmak zorunda kaldığını gösteriyor. Şirketin elinde 40.005 ETH kaldı ve rezerv büyüyeceğine daralıyor.

Sebebi ne? Eğer dayanak varlık (burada ETH oluyor) negatif performans gösterir ve rezerv şirketini zarara sokarsa mNAV 1’in altına inebilir hatta daha kötü sonuçlar olabilir. Şirketin hisse değerini korumak için bu yüzden nispeten düşük fiyattan hisse geri almak için dayanak varlığı satması gerekir. Burada satılan şey ETH. Strategy 2020 yılından bugüne bu işte olduğu, borçlanmaları uzun vadeli olduğu ve maliyeti düşük kaldığı için bugüne kadar böylesi sorunlar yaşamadı. Ancak onun izini takip eden yeni şirketler bu kadar şanslı değil.

En büyük 13’üncü ETH rezerv şirketinin yaptığı bu satış piyasa zayıflığının rezerv şirketlerini daha fazla satışa zorlayabileceğini gösteriyor. Satıştan önce şirketini 50,77K Ether’i vardı. Yazı hazırlandığı sırada ABD borsaları beklendiği gibi pozitif açıldı. İstihdam raporu faiz indirim ihtimalinde toparlanmaya yardımcı oluyor.