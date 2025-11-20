Ethereum (ETH)

Sıcak Gelişme: ETH Rezerv Şirketlerinin Başı Dertte, 10,922 ETH Satmak Zorunda Kaldı

Özet

  • FG Nexus hisse geri alımı için 10.922 ETH sattı. Rezev şirketinin 40.005 ETH’si kaldı.
  • ETHZilla ile başlayan satış serisi diğer rezerv şirketlerine sıçrıyor.
  • ETH hızla toparlanamazsa şirketler daha fazla ETH almak için sermaye çekemez ve hatta rezervlerini satıp buyback'e devam etmek zorunda kalır.
  • Piyasa etkisi: Negatif
Fatih Uçar
Fatih Uçar


İçeriği yapay zeka ile özetle

ETH rezerv şirketleri henüz Haziran ayı gibi düzenli birikime başladı ve ardından ETH yeni rekoruna ulaştı. Bu güzel bir şey olsa da genel piyasa hissiyatındaki değişim onların Strategy kadar konforlu şekilde büyümelerinin önünü kesti. ETHZilla ile uyardığımız mNAV sorunu şimdi başka bir şirkette daha ortaya çıkıyor.

ETH Rezerv Şirketleri Satıyor

Balinalar ve kısa vadeli yatırımcıların satışları yetmezmiş gibi şimdi de rezerv şirketleri satışa başladı. ETHZilla hisse geri alımı için ETH satmak zorunda kalmıştı. Biraz önce yapılan dosyalama ise FG Nexus’un hisse geri alımı için 10.922 ETH satmak zorunda kaldığını gösteriyor. Şirketin elinde 40.005 ETH kaldı ve rezerv büyüyeceğine daralıyor.

Sebebi ne? Eğer dayanak varlık (burada ETH oluyor) negatif performans gösterir ve rezerv şirketini zarara sokarsa mNAV 1’in altına inebilir hatta daha kötü sonuçlar olabilir. Şirketin hisse değerini korumak için bu yüzden nispeten düşük fiyattan hisse geri almak için dayanak varlığı satması gerekir. Burada satılan şey ETH. Strategy 2020 yılından bugüne bu işte olduğu, borçlanmaları uzun vadeli olduğu ve maliyeti düşük kaldığı için bugüne kadar böylesi sorunlar yaşamadı. Ancak onun izini takip eden yeni şirketler bu kadar şanslı değil.

En büyük 13’üncü ETH rezerv şirketinin yaptığı bu satış piyasa zayıflığının rezerv şirketlerini daha fazla satışa zorlayabileceğini gösteriyor. Satıştan önce şirketini 50,77K Ether’i vardı. Yazı hazırlandığı sırada ABD borsaları beklendiği gibi pozitif açıldı. İstihdam raporu faiz indirim ihtimalinde toparlanmaya yardımcı oluyor.

Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
