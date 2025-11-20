BITCOIN Haberleri

Milyarder Ray Dalio 1929 ve 2000 Yıllarını Hatırlattı, Yapay Zeka ve Bitcoin’i Ele Aldı

Özet

  • Ray Dalio yapay zeka balonu olsa da bunun hemen satış yapma zorunluluğu anlamına gelmediğini söylüyor.
  • Milyarderin balon ölçütüne göre balon %80 seviyesinde ve bir bu kadar daha yolu kalmadı.
  • Dalio: Portföyümün yaklaşık %1'i kadar, uzun süredir sahip olduğum az miktarda Bitcoin var. BTC büyük ülkeler için rezerv para birimi olamayacak.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Kripto para yatırımcılarının sevdiği milyarderler vardır bunlardan biri de Ray Dalio. Bridgewater’ın kurucusu olan Dalio kriptoya karşı nefret beslemiyor. Bugün katıldığı CNBC yayınında konuşan ünlü milyarder güncel piyasa koşullarını ele aldı ve neler beklediğinden bahsetti. Bitcoin $84,181.30’den ve yapay zeka “balonu” tartışmalarından da bahsetti.

İçindekiler
1 Ray Dalio ve Piyasa Öngörüleri
2 Bitcoin (BTC) Yatırımı Var

Ray Dalio ve Piyasa Öngörüleri

Yapay zeka balonu bugün erken saatlerde gelen Nvidia kazanç raporuyla gölgede kaldı. Şirket üçüncü çeyrekte oldukça iyi kazanç açıkladı ve daha fazlası için umut veren detayları raporda gördük. Ancak 20 trilyon dolarlık toplam değeri hızla aşan bir avuç teknoloji şirketi çok hızlı büyüyor. Kısa molalara rağmen neredeyse sürekli olarak yükselen bir piyasa var ve birçok metrik dot-com balonu döneminden daha tehlikeli koşulların oluştuğunu gösteriyor.

Dalio bu alanda oluşan balonu inkar etmiyor. Şirket değerlemelerinin ve kaldıraç kullanımının sürdürülemez seviyelere ulaştığının altını çiziyor. Ancak halen bu balon büyümeye devam edecek. Kendi balon göstergesini izlediğinden bahseden milyarder 1929 ve 2000’deki seviyelerinin yüzde 80’i civarında bir yerde olduğumuz konusunda uyardı.

Ne zaman patlayacağını bilmek güç. Fakat Fed’in QE’ye Aralık itibariyle geçmesi zaten büyümüş olan teknoloji hisselerinin daha da büyümesine yol açacak. Bu yüzden balonun patlaması için Dalio sıkı para politikası veya servet vergisinin gerekli olabileceğine inanıyor.

Dalio oldukça deneyimli bir yatırımcı ve hem yaşı hem serveti onun sözünü değerli kılıyor. 1900 yılına kadar uzanan verileri izleyen bir göstergeye sahip. Bu da ona piyasa kırılganlığını değerlendirmek için detaylı okumalar yapma imkanı tanıyor. Burada kaldıraç, para arzı ve servet yoğunlaşması gibi ölçütlerin birleşimini izliyor.

“Meil Lynch’i kuran Charles Merrill herkese “Piyasadan çıkın” dedi. Çünkü bunun bir balon olduğunu düşünüyordu ve haklıydı, ancak 1928’in başından 1929’un Eylül ayına kadar borsa %90 yükseldi. Tekrarlamak istiyorum, balon patlamadan önce çok yükselebilir. Balon, sürdürülemez bir dizi koşuldur, sürdürülemez bir alım miktarı vardır, sürdürülemez bir değerleme miktarı vardır ve sonra balonu patlatan bir şey olur.”

Bitcoin (BTC) Yatırımı Var

Ünlü milyarder BlackRock gibi dünyanın en büyük varlık yöneticisinin tavsiye ettiği stratejiyi izliyor. Portföyünün %1’ini Bitcoin’e ayıran Dalio izlenebilirlik ve kuantum bilişim tehditleri dahil olmak üzere bazı kritik risklerden bahsetti. Ona göre bu riskler BTC’nin büyük ülkelerin rezerv para birimine dönüşme ihtimalinin önünü kesiyor.

“Portföyümün yaklaşık %1’i kadar, uzun süredir sahip olduğum az miktarda Bitcoin var. Bitcoin hakkında aynı şeyi defalarca söyledim. Bence Bitcoin’in sorunu, izlenebilir olması ve kuantum bilişim ile kontrol edilebilir, hacklenebilir olması vb. nedenlerle büyük ülkeler için rezerv para birimi olamayacak olmasıdır.” – Ray Dalio

Nakamoto’da böyle bir şey hayal etmiyordu zaten.

Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
