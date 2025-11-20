Vitalik Buterin’den Ethereum İçin Varoluş Uyarısı: Yüzde 10 Eşiği Çanları Çaldırabilir



İçeriği yapay zeka ile özetle



ChatGPT







Grok



En büyük altcoin Ethereum $3,011.35’un kurucu ortağı Vitalik Buterin, BlackRock gibi dev varlık yöneticilerinin Ethereum üzerindeki etkisinin tehlikeli boyutlara ulaşabileceği konusunda uyardı. Buenos Aires’te düzenlenen Devconnect konferansında konuşan ve DLNews‘in haberine göre Buterin, kurumsal sermaye akışının Ethereum’u topluluk tabanının dağılması ve teknik altyapının merkezileşmesi olarak iki ana tehdit altına soktuğunu ifade etti.

Kurumsal Etki Ethereum’un Kimliğini Tehdit Ediyor

Buterin’e göre BlackRock‘ın ve benzeri kurumların artan varlığı Ethereum’un temel değerleriyle çelişiyor. Wall Street kaynaklı fonlar şu anda 18 milyar doların üzerinde ETH tutuyor, aynı miktarda varlık da kurumsal hazinelerde yer alıyor. Analistler kısa vadede tüm bu kurumların Ethereum’un arzının yüzde 10’undan fazlasını kontrol edebileceğini öngörüyor. Buterin ise bu gelişmeyi “başarı gibi görünen bir tehlike” olarak değerlendiriyor.

Ethereum’un izin gerektirmeyen ve sansüre dayanıklı yapısının, finans devlerinin taleplerine göre şekillenmesinin ağın doğasını bozacağını belirten Buterin, bu tür baskıların geliştirici topluluğunu da uzaklaştırdığını söyledi. “Topluluk, Wall Street için değil özgür finans sistemleri için inşa etmek istiyor” dedi. Geliştiricilerin ayrılması durumunda Ethereum’un teknik ve ideolojik dayanıklılığının zayıflayacağını da vurguladı.

Yanlış Teknik Tercihler ve Merkezileşme Riski Öne Çıkıyor

Buterin’in ikinci uyarısı teknik kararlara yönelikti. Kurumsal baskının Ethereum’un altyapısında sıradan kullanıcıları dışlayan tercihlere yol açabileceğini ifade etti. Buna örnek olarak saniyenin onda biri süren blok süreleri önerisini verdi. Hızlı işlemler kurumsal yatırımcılar için cazip olsa da Buterin’e göre bu durum New York dışında node çalıştırmayı neredeyse imkansız hale getirecek.

Bu türden değişikliklerin Ethereum’u küresel bir ağ olmaktan çıkarıp coğrafi olarak merkezileşmiş, sadece veri merkezlerinde barınabilen bir sisteme dönüştüreceğini belirtti. “Wall Street’in zaten hızlı sistemleri var. Ethereum’un değeri, dünyanın her yerinden, izin almadan erişilebilmesinde yatıyor” diyerek protokolün özgür yapısına vurgu yaptı.

Buterin ortaya koyduğu temel sorunlara çözüm olarak Ethereum’un odak noktasının küresel, sansüre dayanıklı ve erişimi serbest bir protokol olarak kalması gerektiğini ifade etti. Bu doğrultuda topluluğun kurumsal benimsenme yerine, özgürlük ve erişilebilirlik ilkelerini korumaya odaklanması gerektiğinin altını çizdi.