BlackRock, Staking Mekanizmasını İçeren Ethereum ETF’si İçin İlk Adımı Attı



İçeriği yapay zeka ile özetle



ChatGPT







Grok



BlackRock, Ethereum $3,011.35’a dayalı ve staking özelliği içeren yeni bir yatırım aracı için Delaware’de resmi kayıt işlemlerini tamamladı. “iShares Staked Ethereum Trust” adıyla oluşturulan yeni yapı varlık yönetim devinin Ethereum tabanlı ürünlerinde yeni bir döneme geçmeye hazırlandığını gösteriyor. Bloomberg ETF analisti Eric Balchunas’a göre BlackRock’ın menkul kıymetler yasası kapsamında resmi başvurusunun da kısa sürede yapması bekleniyor.

Ethereum Staking ETF’lerinde Bir Sonraki Aşama

BlackRock’ın hamlesi ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) Nasdaq üzerinden yapılan staking izin talebini kabul etmesinin ardından geldi. Şirket, daha önce spot Bitcoin $91,789.74 ve Ethereum ETF başvurularında da benzer şekilde Delaware’deki kayıt işlemlerini başlatmıştı. SEC’in geçtiğimiz Eylül ayında ertelediği karar süreci şimdi staking özelliğini içeren ETF’lerin onayına zemin hazırlıyor. Onay çıkması halinde BlackRock, ETF’inde müşterileri adına tuttuğu ETH‘leri stake ederek yatırımcılarına getiriyi doğrudan yansıtma olanağına kavuşacak.

SEC’in kısa süre önce kripto para ETP’leri için 19b-4 dosyalama zorunluluğunu belirli standartları karşılayan ürünlerde kaldırması da süreci hızlandırabilecek bir adım olarak değerlendiriliyor. BlackRock Dijital Varlıklar Başkanı Robert Mitchnick, staking onayını “Ethereum ETF’lerinin gelişiminde bir sonraki evre” olarak nitelendirdi. Böylece şirket hem ürün çeşitliliğini artırmayı hem de yatırımcıların Ethereum ekosisteminden elde ettiği getirilere doğrudan erişim sağlamayı hedefliyor.

Staking Odaklı ETF’lerde Rekabet Artıyor

Ethereum staking’ine odaklanan ürünler küresel ETF piyasasında hızla yaygınlaşıyor. 21Shares, Fidelity ve Franklin Templeton gibi büyük fon sağlayıcıları kendi Ethereum ETF’lerine staking özelliği eklemek için başvurularını yaptı. REX Shares’in “REX-Osprey ETH + Staking ETF (ESK)” ürünü ABD’de staking odaklı ilk ETF olarak piyasaya sürülürken sadece 2.4 milyon dolarlık varlık büyüklüğüne ulaşabildi. Buna karşın Grayscale, ETHE ve ETH ETF’lerinde staking sürecini başlatarak 32.000 adet ETH’yi stake ettiğini duyurdu.

BlackRock’ın mevcut Ethereum ETF’si ETHA 11.5 milyar doların üzerindeki yönetilen varlıkla piyasadaki en büyük ürün konumunda. Ancak son piyasa düşüşüyle birlikte ETF’den 200 milyon dolara yakın çıkış oldu. Ethereum’un arzını azaltarak getiriyi artıran staking sistemi fon yöneticileri için gelir çeşitliliği sağlayan önemli bir araç haline gelmiş durumda. Yine de düzenleyici riskler, doğrulayıcı seçimi ve slashing cezaları gibi operasyonel konular fon ihraççılarının dikkatle yönetmesi gereken başlıklar arasında yer alıyor.