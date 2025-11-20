Ethereum (ETH)

BlackRock, Staking Mekanizmasını İçeren Ethereum ETF’si İçin İlk Adımı Attı

Özet

  • BlackRock, Delaware’de iShares Staked Ethereum Trust kaydını yaparak Ethereum staking ETF sürecine resmen adım attı.
  • SEC’in yeni kuralları ve piyasa rekabeti staking tabanlı fonların önünü açtı.
  • BlackRock ise bu alanda liderliğini güçlendirmeyi hedefliyor.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi


İçeriği yapay zeka ile özetle

BlackRock, Ethereum $3,011.35’a dayalı ve staking özelliği içeren yeni bir yatırım aracı için Delaware’de resmi kayıt işlemlerini tamamladı. “iShares Staked Ethereum Trust” adıyla oluşturulan yeni yapı varlık yönetim devinin Ethereum tabanlı ürünlerinde yeni bir döneme geçmeye hazırlandığını gösteriyor. Bloomberg ETF analisti Eric Balchunas’a göre BlackRock’ın menkul kıymetler yasası kapsamında resmi başvurusunun da kısa sürede yapması bekleniyor.

İçindekiler
1 Ethereum Staking ETF’lerinde Bir Sonraki Aşama
2 Staking Odaklı ETF’lerde Rekabet Artıyor

Ethereum Staking ETF’lerinde Bir Sonraki Aşama

BlackRock’ın hamlesi ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) Nasdaq üzerinden yapılan staking izin talebini kabul etmesinin ardından geldi. Şirket, daha önce spot Bitcoin $91,789.74 ve Ethereum ETF başvurularında da benzer şekilde Delaware’deki kayıt işlemlerini başlatmıştı. SEC’in geçtiğimiz Eylül ayında ertelediği karar süreci şimdi staking özelliğini içeren ETF’lerin onayına zemin hazırlıyor. Onay çıkması halinde BlackRock, ETF’inde müşterileri adına tuttuğu ETH‘leri stake ederek yatırımcılarına getiriyi doğrudan yansıtma olanağına kavuşacak.

BlackRock Ethereum ETF

SEC’in kısa süre önce kripto para ETP’leri için 19b-4 dosyalama zorunluluğunu belirli standartları karşılayan ürünlerde kaldırması da süreci hızlandırabilecek bir adım olarak değerlendiriliyor. BlackRock Dijital Varlıklar Başkanı Robert Mitchnick, staking onayını “Ethereum ETF’lerinin gelişiminde bir sonraki evre” olarak nitelendirdi. Böylece şirket hem ürün çeşitliliğini artırmayı hem de yatırımcıların Ethereum ekosisteminden elde ettiği getirilere doğrudan erişim sağlamayı hedefliyor.

Staking Odaklı ETF’lerde Rekabet Artıyor

Ethereum staking’ine odaklanan ürünler küresel ETF piyasasında hızla yaygınlaşıyor. 21Shares, Fidelity ve Franklin Templeton gibi büyük fon sağlayıcıları kendi Ethereum ETF’lerine staking özelliği eklemek için başvurularını yaptı. REX Shares’in “REX-Osprey ETH + Staking ETF (ESK)” ürünü ABD’de staking odaklı ilk ETF olarak piyasaya sürülürken sadece 2.4 milyon dolarlık varlık büyüklüğüne ulaşabildi. Buna karşın Grayscale, ETHE ve ETH ETF’lerinde staking sürecini başlatarak 32.000 adet ETH’yi stake ettiğini duyurdu.

BlackRock’ın mevcut Ethereum ETF’si ETHA 11.5 milyar doların üzerindeki yönetilen varlıkla piyasadaki en büyük ürün konumunda. Ancak son piyasa düşüşüyle birlikte ETF’den 200 milyon dolara yakın çıkış oldu. Ethereum’un arzını azaltarak getiriyi artıran staking sistemi fon yöneticileri için gelir çeşitliliği sağlayan önemli bir araç haline gelmiş durumda. Yine de düzenleyici riskler, doğrulayıcı seçimi ve slashing cezaları gibi operasyonel konular fon ihraççılarının dikkatle yönetmesi gereken başlıklar arasında yer alıyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Sıcak Gelişme: ETH Rezerv Şirketlerinin Başı Dertte, 10,922 ETH Satmak Zorunda Kaldı

Bitcoin, XRP ve Solana’da Pozitif, Ethereum’da Negatif Tablo

Vitalik Buterin’den Ethereum İçin Varoluş Uyarısı: Yüzde 10 Eşiği Çanları Çaldırabilir

Dogecoin’de 6 Ay Sonra İlk: ETF Kararı Öncesi Gerilim Artıyor

BlackRock’ın Bitcoin ETF’inde Tarihi Gün: 523 Milyon Dolarlık Rekor Çıkış

Ünlü Yatırımcı Yusko ve Kripto Para Piyasalarına Dair Yeni Tahminleri

Ethereum Rezerv Şirketinden BitMine Duyurusu ve Boğa Tahminleri

TAGGED: , , , ,
Bu Haberi Paylaş
Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Takip Et:
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
Bir Önceki Yazı Bomba Bir Altcoin Geliyor: Son Uyarılar Yapıldı
Bir Sonraki Yazı Vitalik Buterin’den Ethereum İçin Varoluş Uyarısı: Yüzde 10 Eşiği Çanları Çaldırabilir
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Milyarder Ray Dalio 1929 ve 2000 Yıllarını Hatırlattı, Yapay Zeka ve Bitcoin’i Ele Aldı
BITCOIN Haberleri
Sıcak Gelişme: ETH Rezerv Şirketlerinin Başı Dertte, 10,922 ETH Satmak Zorunda Kaldı
Ethereum (ETH)
Ekim 2021’den Bugüne En Büyük İşsizlik Oranı, Kripto Paraları Nasıl Etkiler?
Ekonomi Kripto Para
Bu Kripto Para Döngüsünün Diğerlerinden Farklı Olma Sebebi
Kripto Para

Lost your password?