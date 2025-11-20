Bomba Bir Altcoin Geliyor: Son Uyarılar Yapıldı



Base’in kurucu ortağı Jesse Pollak, kendi adını taşıyan kişisel altcoin‘i JESSE coin’in yakında Base App üzerinden jesse base eth hesabıyla piyasaya çıkacağını açıkladı. Pollak, X hesabı üzerinden yaptığı duyuruda sahte hesap ve kimlik avı girişimlerine karşı dikkatli olunması gerektiğini belirterek, resmi açıklamaların yalnızca kendi hesabı ve Base App üzerinden yapılacağını vurguladı.

Base Ekosisteminde Yeni Bir Kişisel Deney: JESSE Coin

Base’in merkezinde yer alan Pollak, kişisel markasını doğrudan kripto para piyasasına taşıyarak ilgi çekici bir adım attı. Daha önce “Base is for everyone” sloganıyla yayımlanan içerik coin’i dakikalar içinde 10 milyon doların üzerindeki piyasa değerinden sert bir düşüş yaşamıştı. Bu olay bireysel içerik üreticilerinin platformla olan ilişkilerinin algılanmasında ciddi tartışmalar yaratmıştı.

Yeni JESSE coin doğrudan Pollak’ın kişisel inisiyatifiyle geliştiriliyor ve herhangi bir resmi Base ürünü olarak konumlandırılmıyor. Ancak piyasa gözlemcileri bu girişimi “önceki deneyin devamı” olarak yorumluyor. Altcoin‘in lansmanı öncesinde yapılan uyarılar geçmişte yaşanan karışıklıkların tekrarlanmaması için dikkatli bir iletişim stratejisine işaret ediyor.

Pollak’ın açıklamaları Base topluluğunda kişisel markaların ve içerik tabanlı coin’lerin geleceğine dair yeni tartışmaların fitilini ateşledi. Kimi analistler bu girişimi “Web3’te bireysel kimliğin ticarileşmesi” olarak görürken, kimileri Base ekosisteminin şeffaflık sınırlarını zorladığı görüşünde.

Sahte Hesaplar ve Güvenlik Endişeleri Artıyor

Pollak’ın uyarıları kripto para ekosisteminde sık rastlanan kimlik avı saldırılarına karşı yeni bir hatırlatma niteliği taşıyor. Özellikle kişisel coin’lerin popülaritesinin artmasıyla birlikte dolandırıcılar sahte bağlantılar ve kopya hesaplar üzerinden yatırımcıları hedef alıyor. Pollak bu tür risklerin özellikle coin lansman dönemlerinde yoğunlaştığını belirterek yalnızca doğrulanmış kaynakların takip edilmesi gerektiğini söyledi.

Güvenlik uzmanları Base gibi merkeziyetsiz protokollerde kişisel coin‘lerin hızla yayılmasıyla birlikte resmiyet ve kişisellik arasındaki çizginin bulanıklaştığına dikkat çekiyor. Pollak’ın kendi kimliğiyle yürüttüğü bu yeni proje hem teknik hem de etik sınırların yeniden tartışılmasına neden oldu.

Bazı yorumcular JESSE coin’in Base ekosistemi için yeni bir topluluk deneyi olarak görülebileceğini ancak yanlış yönlendirmelere karşı daha güçlü bir doğrulama sistemine ihtiyaç olduğunu belirtiyor.