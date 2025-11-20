DOGECOIN (DOGE)

Dogecoin’de 6 Ay Sonra İlk: ETF Kararı Öncesi Gerilim Artıyor

Özet

  • Dogecoin 0,155 dolar desteğini kırarak çoklu teknik uyarılar verdi ancak balina birikimi ve pozitif borsa akışları piyasa tabanının yakın olabileceğini gösteriyor.
  • ETF karar süreci ve 0,150 dolar seviyesinin korunup korunmaması trendin yönünü belirleyecek.
  • Kısa vadede Dogecoin'in fiyatının dar bir bantta hareket etmesi bekleniyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi


İçeriği yapay zeka ile özetle

Dogecoin $0.157322’in fiyatı 0,160 dolardan 0,149 dolara düşerek 0.155 dolardaki önemli desteği kırdı. Ancak borsa akışlarının altı ay sonra ilk kez pozitife dönmesi ve yüksek hacimli balina alımları satış baskısına rağmen olası bir dip işareti veriyor. Yatırımcıların gözü spot DOGE ETF karar penceresinin açılacağı yeni haftada 0,150–0,155 dolar bandındaki fiyatın vereceği tepkilere çevrilmiş durumda.

İçindekiler
1 Kritik Destek Kırılsa da Alım Sinyalleri Güçleniyor
2 ETF Beklentisi ve Blockchain İçi Davranışlar Yönü Belirleyecek

Kritik Destek Kırılsa da Alım Sinyalleri Güçleniyor

Dogecoin son 24 saatte yüzde 7,4 değer kaybederek 0,160 dolar seviyesinden 0,149 dolara indi ve uzun süredir korunan 0,155 dolar desteğinin altına sarktı. Bu fiyat hareketi yıl boyunca devam eden düşen üçgen formasyonunun kırılımını teyit etti. İşlem hacmi haftalık ortalamaların yüzde 18 üzerinde gerçekleşerek satışların ağırlıklı olarak kurumsal kanattan geldiğini ortaya koydu.

Teknik açıdan bakıldığında fiyatın 0,5 Fibonacci düzeltme seviyesinin altına sarkması DOGE’yi 0,145–0,140 dolar aralığına yönlendirme riski taşıyor. Ancak aynı anda RSI göstergesinde yükselen dipler ve MACD‘deki zayıflama satış momentumunun yavaşladığını ortaya koyuyor.

Blockchain içi veriler fiyat düşüşüne karşın büyük yatırımcıların agresif biçimde birikim yaptığını gösteriyor. Son iki haftada 4.72 milyar adet DOGE (yaklaşık 770 milyon dolar) cüzdanlara eklendi. Buna paralel olarak borsalara net akışlar pozitif bölgeye geçti. Bu da geçmişte piyasa diplerinden önce görülmüş bir yapısal dönüşümü temsil ediyor.

ETF Beklentisi ve Blockchain İçi Davranışlar Yönü Belirleyecek

Analistler DOGE ETF başvurusuna ilişkin 8(a) maddesi kapsamındaki karar penceresinin önümüzdeki yedi gün içinde açılacağını belirtiyor. Olası bir onay mevcut teknik sıkışmayı yukarı yönde kırarak fiyatın 0,162–0,165 dolar aralığına ilerlemesine neden olabilir. Ancak 0,150 doların altında kalıcılık sağlanırsa satış dalgasının 0,115–0,085 dolar bandına kadar genişlemesi bekleniyor.

Yatırımcıların özellikle borsa net akışlarını ve balina hareketlerini izlemesi gerekiyor. Çünkü bu göstergeler son iki yılda oluşan ters dönüşlerin öncü sinyalleri olarak öne çıktı. Piyasa genelinde aşırı korku göstergesi seviyesinde bulunan duyarlılık sert bir tepki yükselişi olasılığını da canlı tutuyor.

Dogecoin

DOGE’nin kısa vadede 0,149–0,158 dolar aralığında sıkışması bekleniyor. ETF karar süreci teknik göstergelerle birleştiğinde yönün yukarı mı aşağı mı kırılacağını belirleyecek en önemli faktör olacak. CryptoAppsy verilerine göre Dogecoin haberin hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 0,99 yükselişle 0,1576 dolardan işlem görüyor.

