XRP İçin Büyük Gün Geldi: İşlemlere Açılıyor

Bitwise Asset Management, ABD’de spot XRP ETF’ini bugün New York Menkul Kıymetler Borsası’nda işlemlere açıyor. “XRP” sembolüyle listelenecek ETF ilk ay boyunca 500 milyon dolara kadar olan varlıklar için yüzde 0,34’lük fon yönetim ücretini sıfırlayacak. Bitwise CIO’su Matt Hougan, XRP’nin düşük maliyetle yüksek işlem hacmi sağlayan güçlü bir ağ olduğunu vurguladı.

Bitwise ABD’de İkinci Spot XRP ETF’ini Piyasaya Sürüyor

Bitwise’ın yeni ürünü geçtiğimiz hafta faaliyete geçen Canary Capital’in XRPC fonunun ardından ABD’deki ikinci spot XRP ETF’si olacak. Canary’nin ETF’i kısa sürede 276.8 milyon dolarlık net giriş çekti. Bitwise, daha önce Avrupa’da “Bitwise Physical XRP ETP (GXRP)” adlı fiziksel teminatlı ürünüyle yatırımcılara doğrudan XRP erişimi sunmuştu. Şirketin bu yeni hamlesiyle birlikte XRP, küresel ölçekte ETF tabanlı erişimde en geniş kapsamlı altcoin‘lerden biri haline gelmiş olacak. XRP şu anda 127.3 milyar dolarlık piyasa değeriyle dünyanın üçüncü en büyük stablecoin dışı kripto para konumunda.

Hougan, XRP’nin uzun süredir istikrarlı biçimde çalıştığını ve milyonlarca işlemi düşük ücretlerle işleyebildiğini belirterek “XRP topluluğu son derece dinamik ve güçlü bir ekosistem oluşturuyor” ifadelerini kullandı. Şirketin açıklamasında XRP’nin sınır ötesi ödemelerde geleneksel sistemlere meydan okuduğu da vurgulandı.

Altcoin ETF Dalgası Hız Kazanıyor

Bitwise’ın adımı ABD’deki altcoin ETF dalgasının en yeni halkasını oluşturuyor. Bloomberg analisti James Seyffart’a göre Grayscale’in GXRP ETF’i ve Dogecoin $0.157322 ETF’si önümüzdeki hafta Pazartesi günü işlem görmeye başlayacak. Franklin Templeton’ın XRP ETF’sinin de aynı tarihte devreye girmesi bekleniyor. Böylece ABD piyasasında altcoin tabanlı ETF sayısı hızla artmış olacak.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) kripto para ETF başvurularına ilişkin süreçleri netleştirmesi ihraççılara yeni bir yasal rota açtı. Bu sayede birçok kurum SEC’in doğrudan onayına gerek kalmadan ürünlerini piyasaya sürebiliyor. Son haftalarda Solana, XRP, Litecoin $92.60 ve Hedera tabanlı ETF’ler yatırımcılardan yoğun ilgi gördü. Sadece Solana ETF’lerinde şu ana kadar 420.4 milyon dolarlık net giriş oldu. 21Shares’in TSOL ETF’i ise bugün itibarıyla işlem görmeye başladı.