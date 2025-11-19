Son Dakika: Nvidia Kazanç Raporu Açıklandı, Kripto Paralar Bunu Bekliyordu



Bitcoin (BTC) $91,789.74 fiyatı Fed tutanakları açıklandığı sırada yeni günlük dibi olan 88.808 dolara geriledi. BLS Ekim ayı istihdam raporunu yayınlayamayacağını açıkladığı için (2013 yılından bugüne ilk defa ve hükümet kapanması yüzünden) Aralık faiz indirim beklentisi %30 seviyelerine geriledi. Ama herkesin gözü aslında Nvidia kazanç raporundaydı.

Nvidia Kazanç Raporu Son Dakika

Rapor açıklanmadan önce %3 artışla 186 doları aşan Nvidia hisseleri bu rapora odaklanmıştı. Cboe Global Markets verilerine göre traderlar kazançların açıklanmasından sonra ve Cuma gününe kadar hisse fiyatında %7-8 dalgalanma öngörüyordu. Sebebi ne? Sebebi gayet açık “yapay zeka balonu patladı mı, patlamadı mı?” işte bu rapor tam olarak bunun cevabını veriyor.

Nvidia kazançları, satışları, yapay zeka bağlantılı işi ve diğer detayları son derece önemli görülüyor. Google’ın ana şirketi Alphabet %3 artışla etkileyici bir gün yaşarken Microsoft %1,4 düşüş yaşadı. Daha önce detaylarını aktardığımız yapay zekanın karsızlığı nedeniyle teknoloji şirketlerinin yatırım döngüsü endişeleri “balon” tartışmalarının temelini oluşturdu. Kasım düşüşünün en büyük sebebi de buydu. Sofbank NVDA satışları ve diğer birçok detay bunu besledi.

Nvidia kazançlarının açıklanmasına yaklaşık yarım saat varken BTC de NVDA fiyatındaki artışa uyumlu şekilde 89.500 dolara yaklaştı. Elon Musk ve Jensen Huang, xAI ve Suudi Arabistan’ın Nvidia ile 500 megavatlık bir proje üzerinde çalıştığını duyurdu. Jensen Huang, Nvidia’nın Suudi Arabistan ile “süper bilgisayarlar” inşa etmek için çalıştığını söyledi.

Nvidia raporunda odak noktamız önümüzdeki çeyrek ve sonraki çeyrekler için beklentiler. Nakit akışının durumu hakkında detay. 2025 ve 2026 için toplam siparişlerde 500 milyar dolarlık veri merkezi gelir tahmini hakkında öngörüler. OpenAI uygulamalarının zamanlaması, CY26’daki gelirleri hakkında ayrıntılar; Blackwell, Rubin’in CY26’daki yükselişi; Nokia ile anlaşma, Intel yatırımı ve Çin lisansları hakkında ayrıntılar.

Peki Nvidia kazanç raporu nasıl geldi? İşte detaylar;

Kazanç raporu genel olarak beklenti üstü.

EPS 1,3 (Beklenti üstü)

Gelir 57,1 Milyar Dolar (Beklenti üstü.)

Son çeyrek gelirinin 63,7 milyar dolar ile 66,3 milyar dolar arasında olması bekleniyor. (Beklenti üstü.)

Blackwell’e olan yüksek taleple oyun geliri arttı.

62 milyar dolarlık geri alım fonu oluşturuldu.

AI talebi yavaşlamaya yakın değil.

Tüm bulut GPU’ları tamamen tükendi.

Nvidia, 2026 mali yılının üçüncü çeyreğinde 57,01 milyar dolarlık gelir elde ettiğini açıkladı. Bu rakam, beklentileri aşarak yıllık bazda %62, çeyreklik bazda ise %22 artış gösterdi. Düzeltilmiş brüt kar marjı %73,6, düzeltilmiş işletme geliri 37,75 milyar dolar ve düzeltilmiş net gelir 31,77 milyar dolar olarak gerçekleşti. Serbest nakit akışı ise 22,09 milyar dolar oldu. Şirket, 26 Aralık 2025 tarihinde ödenecek hisse başına 0,01 dolarlık üç aylık temettü açıkladı. Nvidia, mali yılın dördüncü çeyreğinde gelirinin yaklaşık %25 artışla 65 milyar dolara ulaşacağını öngörüyor. Tüm bunlar yapay zeka balonu patladı söylemlerini baltaladığı için teknoloji hisselerini destekleyebilir. Saat 1’de gelecek açıklamalarda daha fazla detay göreceğiz. Şimdilik kripto paralarda işler biraz da olsa yoluna girmeli.

Ancak Japonya 30 yıllıklarının ATH seviyesine ulaşması, Aralık ayında faiz indiriminin sabit bırakılma ihtimalinin %70’i aşması, Yüksek Mahkemenin olası aleyhte tarife kararı, kısa vadeli yatırımcıların her yükselişi satış fırsatına çevirmeye devam etmesi, Bitcoin v30.0’ın ağın geleceğine dair endişeleri beslerken OG balinaları satışa itmesi gibi negatiflikler devam ettiğinden BTC 100 bin doları aşan bir yükseliş görmeyebilir. Yine de kazanç raporunun kötü gelip BTC’yi 74 bin dolara yuvarlamasından iyidir.