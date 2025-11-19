Detaylı Fed Politika Analizi: Aralık Ayı Faiz Tahmini ve Kripto Para Beklentiler



BTC yeni günlük dibine ilerlemeye devam ediyor ve Fed tutanakları düşüşü noktalamak için yeterli olmadı. Aslında düşüşü destekleyecek detaylar içeriyor diyebiliriz. Aralık ayı faiz indirim beklentisi önemli ölçüde düşerken sizin için tüm detaylarıyla Fed tutanaklarını ele alacağız burada önemli ipuçları arayacağız.

Ekim Faiz İndirim Kararı

Ekim ayında 25bp indirim için Fed üyelerinin neredeyse tamamı el kaldırdı. Sadece Miran ve Schmid buna karşı oy kullandı. Miran malumunuz üzere Trump’ın Fed temsilcisi konumunda ve o 50bp indirim istediği için Ekim kararına muhalefet etti. Schmid ise faiz indirimine gerek olmadığını savundu.

Jeffrey R. Schmid’in gerekçesi enflasyonun %2 hedefinin üzerinde kalması ve enflasyon okumalarının kendi nazarında yükselmesi nedeniyle endişeli olmalı. Enflasyonun hedefe ilerlemesi için güven duyulmasının savunan Fed üyesi uzun vadeli enflasyon beklentilerinin artmasından da endişeleniyor.

Şahin duruşuyla ön plana çıkan Schmid’in bundan sonraki açıklamalarını özellikle yakından izleyeceğiz. Onun piyasa değerlendirmeleri bize Fed’in aşırı uç şahin duruşunun okumalarını sunacak.

Jerome H. Powell, Başkan; John C. Williams, Başkan Yardımcısı; Michael S. Barr; Michelle W. Bowman; Susan M. Collins; Lisa D. Cook; Austan D. Goolsbee; Philip N. Jefferson; Alberto G. Musalem; ve Christopher J. Waller 25bp faiz indirimi lehine el kaldırdı. Williams ve Waller genel olarak daha hızlı gevşemeden yana ve açıklamaları bu yönde olmaya devam ediyor.

Şimdi tüm bunları toplarsak Aralık ayında ikinci kör kararını vermek zorunda olacak Fed için oranların sabit tutulması ihtimali güçlü görünüyor. Nitekim son birkaç saatte yaşanan düşüş de kör kararın kesinleştiğini söyleyen “BLS’nin Ekim istihdam raporunu yayınlayamayacağız” açıklamasıyla tetiklendi.

QT Bitiyor, Parasal Genişleme Başlıyor

Fed Başkanı Powell’ın toplantıda Sistem Açık Piyasa Hesabı (SOMA) portföyünün küçültülmesini yakında durdurmayı tavsiye ettiğini görüyoruz.

“Bilanço daraltmasının devam etmesi, para piyasalarındaki volatilitesinin muhtemelen yoğunlaşmaya devam edeceği anlamına gelir. Aşırı para piyasası faiz oranı volatilitesinin, politika faiz oranının kontrolü ve repo piyasasındaki fonlamanın istikrarı için risk oluşturacağını ve bunun da ABD Hazine piyasasının istikrarını etkileyebileceğini belirtti.” – Powell’ı Önerisi

Katılımcılar, para piyasası koşullarındaki son sıkılaşmanın, bilanço küçülmesinin yakında sona erdirilmesinin uygun olacağını ve kurum menkul kıymetleri portföyünden alınan anapara ödemelerinin yeniden yatırılmasının Hazine bonolarına yönlendirilmesi gerektiğini gösterdiğini kabul ettiler.

Neredeyse tüm katılımcılar, Komite’nin menkul kıymet varlıklarının azaltılmasına 1 Aralık itibariyle son verilmesini kabul etti. Ardından bu kararın uygulanması için 6 adımın uygulanması için New York Fed’e talimat verildi. Daha önce parasal genişleme gibi adımların burası eliyle uygulandığından, NY Fed Başkanının bu ayki QE açıklamalarını aktarırken bahsetmiştik. Talimatlardan bizi ilgilendiren kısımlar şunlardı;

“Federal Rezerv’in Ekim ve Kasım aylarında aldığı, aylık 35 milyar dolarlık sınırı aşan kurum borçları ve kurum ipotek teminatlı menkul kıymetler (MBS) portföyünden elde edilen anapara ödemelerini, hazine menkul kıymetlerinin vade dağılımına yaklaşık olarak uyacak şekilde hazine menkul kıymetlerine yeniden yatırmak. 1 Aralık’tan itibaren, Federal Rezerv’in kurum menkul kıymetleri portföyünden elde edilen tüm anapara ödemelerini hazine bonolarına yeniden yatırmak. Federal Rezerv’in Ekim ve Kasım aylarında vadesi dolan Hazine menkul kıymetlerinden elde ettiği ve aylık 5 milyar dolarlık üst sınırı aşan anapara ödemelerini açık artırmada yenilemek. Bu aylık üst sınıra kadar Hazine kuponlu menkul kıymetlerini ve kupon anapara ödemeleri aylık üst sınırı aşmadığı ölçüde Hazine bonolarını itfa etmek. 1 Aralık’tan itibaren, Federal Rezerv’in Hazine menkul kıymetlerinden elde ettiği tüm anapara ödemelerini açık artırmada yenilemek.”

Yani teknik olarak Fed tam anlamıyla parasal sıkılaşma dönemini arkada bıraktı. Tek sorun faizlerin ne kadar hızlı biçimde indirileceği. Bu da bize tarife kaynaklı enflasyonun yeniden uzun vadede faiz artırımlarına neden olacak bir ortam doğurma potansiyeline inancın Fed üyeleri arasında alıcı bulmadığını söylüyor.

Geleceğe Dönük Tahminler

Aralık ayında alınacak faiz kararı için Fed üyeleri arasında güçlü şekilde farklılaşan görüşler ifadesine yer veriliyor. Burada asıl önemli detay çoğunluğun duruşunun daha doğrusu beklentisinin ne yönde olduğu. Çoğunluk Ekim toplantısında Aralık ayı için faizlerin sabit kalmasının daha iyi olacağını söyledi. Bu da özellikle Ekim istihdam raporunu görmeyecek olmamız nedeniyle sabit kalması yönünde görüş bildirenlerin elinin güçlendiği anlamına geliyor.

“Birkaç katılımcı, ekonomi toplantılar arasındaki dönemde beklentileri doğrultusunda gelişirse, Aralık ayında federal fon faiz oranı hedef aralığının daha da düşürülmesinin uygun olabileceğini değerlendirdi. Birçok katılımcı, ekonomik görünümlerine göre, yılın geri kalanında hedef aralığın değiştirilmemesinin uygun olacağını belirtti. Tüm katılımcılar, para politikasının önceden belirlenmiş bir rotada olmadığını ve çok çeşitli veriler, gelişen ekonomik görünüm ve risk dengesi tarafından şekillendirileceğini kabul etti.”

Baskın görüş parçalanmış olsa da halen Aralık ayında indirim istemeyenler bu grup içinde çoğunluk gibi görünüyor. Birçok, birkaçdan fazladır.

Enflasyon Beklentileri

PCE için Eylül ayında %2,8 tahmini bize PCE fiyat enflasyonunun bir yıl öncesine göre 0,5 puan arttığını ve çekirdek PCE enflasyonunun bir yıl önceki oranına göre değişmediğini gösteriyor. Yani enflasyon kontrollü denilebilir. Fakat çekirdek enflasyonun yılın başından bugüne yükseldiğini ve hedef %2’nin üzerinde kaldığını söyleyen üyeler temkinli hareket etmekten yana.

Fed üyeleri önceki aylarda olduğu gibi gümrük vergilerinin ciddi enflasyonist sonuçlar doğuracağı yönündeki endişelerden vazgeçmiş durumda. Bu iyi. 2026 yılında tarifelerin enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskıyı devam ettirmesi beklense de 2026’dan sonra dezenflasyonist trende dönüş bekleniyor.

Kısa vadede çekirdek mal enflasyonunda bir miktar ek artış bekleniyor.

“Personelin enflasyon tahmini, Eylül toplantısı için hazırlanan tahminle büyük ölçüde benzerdi ve gümrük vergisi artışlarının 2025 ve 2026 yıllarında enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı yaratması bekleniyordu. Bundan sonra enflasyonun önceki deflasyonist eğilimine geri döneceği öngörülüyordu. Personel, işgücü piyasasının soğuması, enflasyonun hala yüksek seviyelerde olması, hükümetin politika değişiklikleri ve bunların ekonomi üzerindeki etkileriyle ilgili belirsizliğin artması ve hükümetin kapanması nedeniyle verilerin sınırlı olması gibi nedenlerle tahminlere ilişkin belirsizliğin yüksek olduğunu düşünmeye devam etti. Yüksek ekonomik belirsizlik ve işgücü piyasasının soğuması, işgücü piyasası koşullarında ve üretim büyümesinde beklenenden daha keskin bir zayıflama riskini artırdığından, istihdam ve GSYİH tahminlerine ilişkin riskler aşağı yönlü olarak değerlendirilmeye devam etti. Enflasyon tahminine ilişkin riskler, bazı beklenen enflasyon ölçütlerinin yüksek seviyeleri ve dört yıldan fazla bir süredir %2’nin üzerinde seyreden fiili enflasyonun, bu yılki enflasyon artışının personelin öngördüğünden daha kalıcı olma olasılığını artırması nedeniyle, yukarı yönlü olarak değerlendirilmeye devam edildi.”

İstihdam Beklentileri

Hükümet kapanması nedeniyle net bir tablo göremedikleri detayına istihdam tartışmalarında da değindiler. Burada ufak bir parantez açmam gerekiyor Ekim toplantısında bile Fed için bu karar noktasında böyle sorun oluyorsa Aralık ayına daha kör girecek kurumun faizleri indirmesi sürpriz olacaktır.

Eldeki veriler ışığında işsizlik oranının Ağustos ayı boyunca hafifçe yükselmesine rağmen düşük seviyede kaldığı söylendi. Eylül ayı istihdam raporunu görmeyen üyeler çeşitli veriler kullandı ancak bu rapor yarın yayınlanacak. Yani Perşembe günü gelecek istihdam raporu eğer beklentiden kötü olursa bu durum “Ağustos ayından bugüne hafifçe yükselen ancak düşük kalan” detayını boğarak Aralık ayında sürpriz bir indirimin önünü açabilir.

“Katılımcılar genel olarak, istihdam artışındaki yavaşlamayı hem göç ve işgücüne katılımın azalması nedeniyle azalan işgücü arzına hem de ılımlı ekonomik büyüme ve artan belirsizlik ortamında azalan işgücü talebine bağladılar. Birçok katılımcı, yapay zeka ve diğer verimlilik artırıcı teknolojilerle ilgili yatırımlar gibi yapısal faktörlerin işgücü talebinin zayıflamasına katkıda bulunabileceğini belirtti.”

Kripto Para Beklentileri

Şimdi tüm bunların ışığında ne durumda olduğumuza bakalım. BTC 88.700 dolarda daha derin bir dip yapıyor. ETH 2.900 doları kaybetti ve XRP Coin 2 doların altına inmek üzere. Fed üyelerinin Aralık ayında faizleri sabit tutmak için çok fazla sebebi var. Üstelik yukarıda dikkat çektiğimiz şey “birkaç üye” ile “birçok üye” arasındaki farktır. Bu da bize Aralık ayında faiz indiriminin uygun olmayacağını düşünen üyelerin baskın olduğunu söylüyor.

Eğer Ekim toplantısında bile Aralık faiz indirimi için negatif düşünen üyeler baskında kör karar vermek zorunda kalan üyeler kolayca oranların sabit tutulması için el kaldırabilir. Fakat bir detay var. Japonya 110 milyar doların üzerinde teşvik paketi açıkladı bunu daha bu Pazar yaptı. Japonya 10 yıllıkları yıllardır görülmeyen rekor seviyeye dönmüş ve küresel piyasalardan likidite çekilmeye başlanmışsa Fed tahviller darbe almasın diye daha hızlı gevşeyebilir.

Kripto paralar için Aralık ayında önemli olan şey Fed’in Japonya’yı ne kadar ciddiye alacağı olacak. Nitekim 18 Aralık tarihinde Japonya Merkez Bankasının faiz artırımı yapma ihtimali yükseliyor.

Ve ayrıca kripto paralar için 00:20’de gelecek Nvidia kazanç raporu çok kritik. Fed ile alakası ne? Tutanaklarda bazı üyelerin “yapay zeka ile ilgili beklentilerin ani bir şekilde yeniden değerlendirilmesinin, hisse senetlerinde düzensiz düşüşlere yol açabileceği konusunda uyarıda bulunduğu” detayı yer alıyor.

BTC daha derin diplere koşmaya devam ederken Fed nazarında güncel durum bu şekilde.