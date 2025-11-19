Son Dakika: 2025 Ekim Fed Tutanakları Açıklandı, Kripto Paralar Neden Düştü?



Kripto para yatırımcıları için başka bir berbat günden daha geçiyoruz ve ABD piyasa açılışının ardından düşüş hızlandı. Bugün önemli bir gün. Trump’ın açıklamalarını takip ettik ve şimdi de Fed tutanakları yayınlandı. 00:20’de de yılın en önemli Nvidia kazanç raporu yayınlanacak. Önümüzdeki 24 saat boyunca 1 milyar doların üzerinde tasfiye görmemiz mümkün şu an sadece 540 milyon dolar tasfiye edildi.

Fed Tutanakları Son Dakika

Tutanaklar biraz önce yayınlandı ve onun hemen öncesinde kripto paralarda düşüşe sebep olan gelişme yaşandı. Telegram kanalımızda paylaştığımı BLS duyurusu Aralık ayı faiz indirim beklentisinin yeniden azalmasına neden oldu. Elbette bu durum kripto paralarda düşüşü beraberinde getirdi. Neydi o duyuru? BLS (ABD Çalışma Bakanlığı) Ekim ayı istihdam raporunu İPTAL ETTİĞİNİ duyurdu. Neden? Hükümet kapanması nedeniyle raporu hazırlayamıyorlar. En son ne zaman olmuştu? 2013 yılında. O günden bugüne ilk defa aylık istihdam raporu yayınlanamayacak.

Elimizde ne var? Eylül ayı istihdam raporu ancak bu da kapanma nedeniyle zar zor hazırlanan bir rapor ve o kadar güvenilir kabul ediliyor. Peki kripto paralar neden düştü? Eğer güncel istihdam raporu yoksa Fed Ekim ayından sonra ikinci “kör sürüşünü” yapmak zorunda kalacak. Powell eğer kör sürüşe zorlanırsak faizleri sabit tutmamız gerekebilir demişti. Yani Aralık faiz kararı eğer Perşembe 16:30 yayınlanacak Eylül istihdam raporu son derece beklenti altı gelmezse faizlerin sabit bırakılması yönünde olacak. Çünkü faiz kararı 10 Aralık tarihinde gelecek ve o güne kadar faiz kararını şekillendirecek başka büyük rapor görmeyeceğiz. Aralık ayında QT sona erecek olsa da faiz indirimi yeniden duraklamaya girecek. Polymarket’e göre, ABD Çalışma Bakanlığı Ekim ayı istihdam raporunu iptal etmesinin ardından, Fed’in Aralık ayında faiz indirimine gitmeme olasılığı %68’e yükseldi. FedWatch ise sadece %33 ihtimalle indirim mümkün diyor.

Peki şimdi Fed tutanaklarının detaylarına geçelim. Aşağıda maddeler halinde önemli bölümleri görüyorsunuz;

Fed Tutanakları: Birçok katılımcı Ekim ayındaki faiz indirimini destekledi, ancak bazıları faiz oranlarında değişiklik yapılmamasını tercih etti.

Fed Tutanakları: Neredeyse tüm katılımcılar, bilanço küçültme programının 1 Aralık’ta sona erdirilmesinin uygun olduğunu belirtti.

Birkaç katılımcı Aralık ayında faiz indiriminin uygun olabileceğini belirtti.

Birkaç katılımcı, özellikle AI ile ilgili beklentilerin ani bir şekilde yeniden değerlendirilmesi durumunda, hisse senedi fiyatlarında düzensiz bir düşüş olasılığını vurguladı.

Katılımcıların çoğu, Fed portföyünün mevcut Hazine tahvillerinin bileşimine uygun olmasını tercih etti.

Bazı katılımcılar, daha fazla esneklik sağlamasının faydalarını gerekçe göstererek, T-bonoların orantısız bir şekilde daha büyük bir paya sahip olmasını tercih etti.

Birçoğu Aralık ayında faiz indiriminin uygun olmayacağını ifade etti.

Fed personelinin Ekim toplantısı için hazırladığı ekonomik görünüm, Eylül tahminlerine kıyasla 2028 yılına kadar reel GSYİH büyümesinin biraz daha güçlü olacağını öngörüyor.

Birçok katılımcı, kendi öngörülerine göre yılın geri kalanında faiz oranlarının sabit tutulmasının uygun olacağını belirtti.

Haber akışının ne kadar önemli olduğu açık. Bugün adım adım Bitcoin $91,789.74'in neler yaşadığını ve yaşayabileceğini birlikte takip ettik.