Kripto Para Hukuku

Sıkıntı Var, ABD Kripto Para Yasalarıyla İlgili Bugün Önemli Şeyler Oldu

Özet

  • Senato Bankacılık Komitesi Başkanı Tim Scott: Demokratlar, Başkan Trump'ın Amerika'yı dünyanın kripto başkenti haline getirmesini istemediği için sürekli oyalamaya devam ediyor
  • Elizabeth Warren ve Jack Reed ABD Adalet Bakanlığı ve Hazine Bakanlığı'ndan Trump'ın desteklediği kripto şirketi World Liberty Financial'ı soruşturmasını istedi.
  • 10 bin doların yasadışı kaynaklardan toplandığını iddia ediyor. Bu, token satışının sadece %0,0018'i.
  • Piyasa etkisi: Negatif
Fatih Uçar
Fatih Uçar


İçeriği yapay zeka ile özetle

Bitcoin $91,789.74 fiyatındaki düşüşün temel, teknik, ekonomik ve daha birçok yönden gerekçeleriyle ilgili detaylı analizler sunduk. COINTURK arama bölümüne başvurarak ve son makaleleri inceleyerek bunlarla ilgili kapsamlı bilgi sahibi olabilirsiniz. Şimdi ele alacağımız konu ise hem regülasyon hem siyasi taraftaki sebeplerle ilgili. Ve bunların da düşüşte payı azımsanamaz.

İçindekiler
1 Kripto Paralardaki Düşüş ve Yasalar
2 Kripto Paralara Siyasi Darbe

Kripto Paralardaki Düşüş ve Yasalar

Mümkün olduğunca geniş çerçevede piyasalara bakabilmeniz için düşüşü her yönüyle ele almaya çalışıyoruz. Şimdi bahsedeceğimiz husus ise daha çok siyasi ve yasal düzenlemelerle ilgili. Bildiğiniz üzere 2026 yılında ABD ara seçimlere gidiyor ve Cumhuriyetçilerin Senato ile Temsilciler Meclisindeki çoğunluğunu kaybetme riski bariz. Trump parasal genişleme ile halkın desteğini kazanmalı çünkü destek azaldı.

Yazı hazırlandığı sırada BTC 89.140 dolara gerileyerek dünkü dibinin altına indi yani yerel dip aşağı çekilecek. Bu da 88 bin doların da kaybıyla satışların hızlanması riskine işaret eder. Hemen konumuza geri dönersek kripto para yasası için takvim önümüzdeki yıla ertelendi.

Bu ne anlama geliyor? Önümüzdeki yıl yapılacak ara seçim nedeniyle sıkışık bir meclis takvimi olacak yani kripto para yasaları için aylarca devam edecek görüşmelerin ara seçimlere kadar yetişme ihtimali azalıyor. Yani GENIUS’un ardından beklenen yeni yasalar biraz tehlikeye girdi.

Senato Bankacılık Komitesi Başkanı Scott’ın ekibi kripto piyasası yapısı için zaman çizelgesini geçtiğimiz gün yayınladı. Katıldığı televizyon programında Scott şunu söyledi;

“Bu yılın sonunda, önümüzdeki ay, her iki komitede de oylama yapabileceğimize ve bunu önümüzdeki yılın başlarında Senato’ya sunabileceğimize inanıyoruz, böylece Başkan Trump, Amerika’yı dünyanın kripto başkenti yapan yasayı imzalayabilecek.”

Ancak bugün yaptığı açıklama Demokratların bu hedefi sekteye uğrattığını söylüyordu.

“Demokratlar, Başkan Trump’ın Amerika’yı dünyanın kripto başkenti haline getirmesini istemediği için sürekli oyalamaya devam ediyor.”

Kripto piyasası yapısı düzenlemesi için 2026 başında Senato oylaması umuluyor. Bugünkü açıklaması bu yöndeydi. Daha önce Scott yasanın Ağustos ayına kadar onaylanacağını söylemişti ardından bu 30 Eylül oldu. Şimdiyse kapanmanın araya girmesi ve Demokratların ikinci bölümde bahsedeceğim tartışmaları başlatmasıyla işler daha da karıştırdı.

Kripto Paralara Siyasi Darbe

Kriptonun altın çocuğu olarak görülen SBF’in çok fazla Demokrat dostu vardı. Kongre’de çok güzel ağırlanıyordu ve ailesinin siyasi bağlantıları nedeniyle saçma sapan regülasyon önerilerini uzun süre dinlemek zorunda kalmıştık. Ardından dolandırıcı olduğu ortaya çıktı ve bu sefer Demokratlar (dostlarının) SBF’in dolandırıcılığı nedeniyle kriptoya öfke kustu. Hatta işe dünyadaki bütün kötülüklerin kripto ile finanse edildiği fikrinin Kongre’de dillendirilmesine kadar gitti.

Bugün geldiğimiz noktada Trump’ın kriptoyla yakın ilişkisi Demokratların gündeminde. Demokrat Parti’den Maxine Waters son açıklamasında şunu söyledi;

“Bu tasarılar, Kongre’yi Trump’ın eşi benzeri görülmemiş kripto dolandırıcılığına ortak yapacaktır. Bu dolandırıcılık, Trump’ın kendisini, ailesini ve kabinesindeki daha zengin hale getirdi.”

Peki kriptonun bugünlerde aldığı siyasi darbe bunlarla mı sınırlı? Tabi ki değil. Senatörler Elizabeth Warren ve Jack Reed bir soruşturma talebinde bulundular. Trump’ın kripto şirketi için bu adımı atıyorlar. ABD Adalet Bakanlığı ve Hazine Bakanlığı’ndan Trump’ın desteklediği kripto şirketi World Liberty Financial’ı soruşturmasını talep eden Senatörler azılı kripto düşmanları.

Peki iddiaları ne? Şirketin Kuzey Kore ve Rusya’daki yasadışı aktörlerle bağlantılı olabileceğini ve kötü niyetli aktörlerin şirketi etkilemesini önleyecek güvenlik önlemlerinden yoksun olduğunu savunuyorlar. Neden? Çünkü WLFI token satış sürecinde herkesten sermaye topladı. Senatörler, şirketin Kuzey Kore, İran ve bilinen bir kara para aklama hizmeti olan Tornado Cash ile bağlantılı şüpheli kuruluşlardan tam tamına 10 bin dolar aldığını söylüyor. Karşılığında bu cüzdanlara 600 bin WLFI token aktarıldı. Saçmalı tam olarak burada. Kripto dedektifi ZachXBT bu saçmalıkla ilgili şunları yazdı;

“Biraz hesap yapalım. World Liberty Financial token satışında 550 milyon dolar toplandı. Warren & Reed, 10 bin doların yasadışı kaynaklardan toplandığını iddia ediyor. Bu, token satışının sadece %0,0018’i.

Warren daha önce Amerikan yerlisi olduğunu iddia etmişti. Test sonuçları, onun sadece %0,195 oranında Kızılderili olduğunu tahmin ediyor. En azından, istatistiksel olarak önemli olduğunu yanlış bir şekilde belirtme konusunda tutarlı. (Açıklama olarak, WLFI’da hiç hissem yok / token satışına yatırım yapmadım.)”

Trump devam eden konuşmasında Powell’ı kovmak istediğini söylüyor ve onun berbat biri olduğundan bahsediyor.

BTC 7 ayın en düşük seviyesine indi. ETH 2.900 dolarda.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

BTC, ETH, SOL, ADA Çakılıyor Düşüş Hakkında Bilmeniz Gerekenler ve Hedefler

Bitcoin’in Temelini Atan 61 Yaşındaki Mühendis “Bununla Başa Çıkamayacaksınız”

ABD Küresel Kripto Para İzleme Ekibine Katılıyor, Trump’tan Vergi Sürprizi

CZ’nin Avukatından Binance ve Zhao Hakkındaki İddialara Cevap

Tron (TRX) Kurucusunun 456 Milyon Dolarına Mahkeme Kararı

Yeni ABD Token Sınıflandırması ve Kripto Paralar

Sıcak Gelişme: SEC Başkanından Menkul Kıymet Olmayan Altcoinler Açıklaması

TAGGED: , , ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
Bir Önceki Yazı Kripto Kahini: BTC Zirveden Yüzde 60 Düşecek, Stratejim Net
Bir Sonraki Yazı Son Dakika: 2025 Ekim Fed Tutanakları Açıklandı, Kripto Paralar Neden Düştü?
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Milyarder Ray Dalio 1929 ve 2000 Yıllarını Hatırlattı, Yapay Zeka ve Bitcoin’i Ele Aldı
BITCOIN Haberleri
Sıcak Gelişme: ETH Rezerv Şirketlerinin Başı Dertte, 10,922 ETH Satmak Zorunda Kaldı
Ethereum (ETH)
Ekim 2021’den Bugüne En Büyük İşsizlik Oranı, Kripto Paraları Nasıl Etkiler?
Ekonomi Kripto Para
Bu Kripto Para Döngüsünün Diğerlerinden Farklı Olma Sebebi
Kripto Para

Lost your password?