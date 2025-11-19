Sıkıntı Var, ABD Kripto Para Yasalarıyla İlgili Bugün Önemli Şeyler Oldu



Bitcoin $91,789.74 fiyatındaki düşüşün temel, teknik, ekonomik ve daha birçok yönden gerekçeleriyle ilgili detaylı analizler sunduk. COINTURK arama bölümüne başvurarak ve son makaleleri inceleyerek bunlarla ilgili kapsamlı bilgi sahibi olabilirsiniz. Şimdi ele alacağımız konu ise hem regülasyon hem siyasi taraftaki sebeplerle ilgili. Ve bunların da düşüşte payı azımsanamaz.

Kripto Paralardaki Düşüş ve Yasalar

Mümkün olduğunca geniş çerçevede piyasalara bakabilmeniz için düşüşü her yönüyle ele almaya çalışıyoruz. Şimdi bahsedeceğimiz husus ise daha çok siyasi ve yasal düzenlemelerle ilgili. Bildiğiniz üzere 2026 yılında ABD ara seçimlere gidiyor ve Cumhuriyetçilerin Senato ile Temsilciler Meclisindeki çoğunluğunu kaybetme riski bariz. Trump parasal genişleme ile halkın desteğini kazanmalı çünkü destek azaldı.

Yazı hazırlandığı sırada BTC 89.140 dolara gerileyerek dünkü dibinin altına indi yani yerel dip aşağı çekilecek. Bu da 88 bin doların da kaybıyla satışların hızlanması riskine işaret eder. Hemen konumuza geri dönersek kripto para yasası için takvim önümüzdeki yıla ertelendi.

Bu ne anlama geliyor? Önümüzdeki yıl yapılacak ara seçim nedeniyle sıkışık bir meclis takvimi olacak yani kripto para yasaları için aylarca devam edecek görüşmelerin ara seçimlere kadar yetişme ihtimali azalıyor. Yani GENIUS’un ardından beklenen yeni yasalar biraz tehlikeye girdi.

Senato Bankacılık Komitesi Başkanı Scott’ın ekibi kripto piyasası yapısı için zaman çizelgesini geçtiğimiz gün yayınladı. Katıldığı televizyon programında Scott şunu söyledi;

“Bu yılın sonunda, önümüzdeki ay, her iki komitede de oylama yapabileceğimize ve bunu önümüzdeki yılın başlarında Senato’ya sunabileceğimize inanıyoruz, böylece Başkan Trump, Amerika’yı dünyanın kripto başkenti yapan yasayı imzalayabilecek.”

Ancak bugün yaptığı açıklama Demokratların bu hedefi sekteye uğrattığını söylüyordu.

“Demokratlar, Başkan Trump’ın Amerika’yı dünyanın kripto başkenti haline getirmesini istemediği için sürekli oyalamaya devam ediyor.”

Kripto piyasası yapısı düzenlemesi için 2026 başında Senato oylaması umuluyor. Bugünkü açıklaması bu yöndeydi. Daha önce Scott yasanın Ağustos ayına kadar onaylanacağını söylemişti ardından bu 30 Eylül oldu. Şimdiyse kapanmanın araya girmesi ve Demokratların ikinci bölümde bahsedeceğim tartışmaları başlatmasıyla işler daha da karıştırdı.

Kripto Paralara Siyasi Darbe

Kriptonun altın çocuğu olarak görülen SBF’in çok fazla Demokrat dostu vardı. Kongre’de çok güzel ağırlanıyordu ve ailesinin siyasi bağlantıları nedeniyle saçma sapan regülasyon önerilerini uzun süre dinlemek zorunda kalmıştık. Ardından dolandırıcı olduğu ortaya çıktı ve bu sefer Demokratlar (dostlarının) SBF’in dolandırıcılığı nedeniyle kriptoya öfke kustu. Hatta işe dünyadaki bütün kötülüklerin kripto ile finanse edildiği fikrinin Kongre’de dillendirilmesine kadar gitti.

Bugün geldiğimiz noktada Trump’ın kriptoyla yakın ilişkisi Demokratların gündeminde. Demokrat Parti’den Maxine Waters son açıklamasında şunu söyledi;

“Bu tasarılar, Kongre’yi Trump’ın eşi benzeri görülmemiş kripto dolandırıcılığına ortak yapacaktır. Bu dolandırıcılık, Trump’ın kendisini, ailesini ve kabinesindeki daha zengin hale getirdi.”

Peki kriptonun bugünlerde aldığı siyasi darbe bunlarla mı sınırlı? Tabi ki değil. Senatörler Elizabeth Warren ve Jack Reed bir soruşturma talebinde bulundular. Trump’ın kripto şirketi için bu adımı atıyorlar. ABD Adalet Bakanlığı ve Hazine Bakanlığı’ndan Trump’ın desteklediği kripto şirketi World Liberty Financial’ı soruşturmasını talep eden Senatörler azılı kripto düşmanları.

Peki iddiaları ne? Şirketin Kuzey Kore ve Rusya’daki yasadışı aktörlerle bağlantılı olabileceğini ve kötü niyetli aktörlerin şirketi etkilemesini önleyecek güvenlik önlemlerinden yoksun olduğunu savunuyorlar. Neden? Çünkü WLFI token satış sürecinde herkesten sermaye topladı. Senatörler, şirketin Kuzey Kore, İran ve bilinen bir kara para aklama hizmeti olan Tornado Cash ile bağlantılı şüpheli kuruluşlardan tam tamına 10 bin dolar aldığını söylüyor. Karşılığında bu cüzdanlara 600 bin WLFI token aktarıldı. Saçmalı tam olarak burada. Kripto dedektifi ZachXBT bu saçmalıkla ilgili şunları yazdı;

“Biraz hesap yapalım. World Liberty Financial token satışında 550 milyon dolar toplandı. Warren & Reed, 10 bin doların yasadışı kaynaklardan toplandığını iddia ediyor. Bu, token satışının sadece %0,0018’i. Warren daha önce Amerikan yerlisi olduğunu iddia etmişti. Test sonuçları, onun sadece %0,195 oranında Kızılderili olduğunu tahmin ediyor. En azından, istatistiksel olarak önemli olduğunu yanlış bir şekilde belirtme konusunda tutarlı. (Açıklama olarak, WLFI’da hiç hissem yok / token satışına yatırım yapmadım.)”

Trump devam eden konuşmasında Powell’ı kovmak istediğini söylüyor ve onun berbat biri olduğundan bahsediyor.

BTC 7 ayın en düşük seviyesine indi. ETH 2.900 dolarda.