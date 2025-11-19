Kripto Para

Kripto Kahini: BTC Zirveden Yüzde 60 Düşecek, Stratejim Net

Özet

  • Roman Trading BTC'nin 50 bin dolara kadar düşüp dip yapmasını bekliyor. Bu seviyeden kripto kahini DCA'ya başlayacak. (Fiyata bakmadan düzenli sabit tutarda alım yapacak.)
  • Jelle yakında fiyatın dipten dönmesini bekliyor. Önceki iki düşüş %32 kayıpta durulmuştu bugün de neredeyse buna ulaştık.
  • DaanCrypto milyarlarca dolarlık spot satışı yapanları short pozisyonlarından iyi kazanç elde ettiğini ve bu yüzden fiyatın toparlanamadığını savunuyor.
  • Piyasa etkisi: Negatif
Fatih Uçar
Fatih Uçar


İçeriği yapay zeka ile özetle

Kraken 20 milyar dolar değerleme ile halka arz başvurusu yaptı. AI ile teknoloji şirketleri Suud ile yeni ortaklıklar duyuruyor ve Trump yazı hazırlandığı sırada açıklamalar yapacak. Tüm bunlar olurken Bitcoin $91,789.74 89.700 dolardan alıcı buluyor. Can sıkan devasa 15 dakikalık kırmızı mumları yeniden görmeye başladık. Roman Trading ise insaflı bir tahmin yaptı.

İçindekiler
1 Kripto Kahini Tahmin
2 Jelle ve DaanCrypto

Kripto Kahini Tahmin

Bitcoin düşüş yaşarken altcoinler yeniden hızla kan kaybetmeye başladı. 2 saat içinde Fed tutanakları yayınlanacak. Kripto para kahini ise BTC henüz düşüşü hızlandırmadan önce ne beklediğinden bahsetti. Son 3 çeyrektir Roman Trading açık biçimde BTC’nin daha büyük ATH seviyesine ulaşmadan dibi göreceğini söyleyip durdu. Haftalık ve aylık grafik yapılarındaki bozulma nedeniyle düşüşten emin olan analist şimdilik haklı çıktı.

Yukarıdaki grafiği paylaşan analist 50 bin dolar civarında BTC’nin dip yapacağını ardından DCA ile alım yapmaya başladığını söylüyor. Stratejisi net her hafta veya ay sabit tutarda örneğin 100 dolarlık düzenli BTC alımı yapacak. Buna DCA diyoruz.

“Planım, eğer o seviyeye ulaşırsak, 50 bin dolar civarında DCA’ya başlamak. Tüm zamanların rekorundan yaklaşık %60 düşüş yaşayacağız – ortalama olarak her ayı piyasası %80 düşüş yaşıyor.

Bu dip mi? Muhtemelen değil, ama planım 2022 ile aynı: dip seviyeye yakın olduğunda elimden geldiğince satın almak.”

Jelle ve DaanCrypto

İlk bölümdeki can sıkıcı tahminden sonra daha ılımlı analistlere göz atalım. Bundan önceki değerlendirmelerde düşüşün sebeplerine uzun uzun değindiğimiz için ben direkt Jelle’nin güncel grafik tahminini paylaşacağım.

Bitcoin dün tüm zamanların en yüksek seviyesinden yaklaşık %29 düşüş yaşadı. Daha önce gördüğümüz %32’lik dip seviyeye yaklaşan daha derin düzeltmelere yaklaşıyoruz. Çift dip teziyle uyumlu, ikinci bir dip seviye biraz daha düşük ve bir sapma oluşturuyor. Aynı senaryo tekrar yaşanabilir mi?”

Eğer BTC 90 bin doları ihlal etmeye başlarsa muhtemelen daha derin bir dip göreceğiz.

DaanCrypto vadeli işlem açık pozisyon büyüklüğüne göz atıyor. Ona göre milyarlarca dolarlık spot satış yapan kurumsallar ve balinalar ciddi miktarda short pozisyon taşıyor.

“Bu açık pozisyonların yoğun olduğu alanları takip etmekte fayda var. Fiyat bu alanlara geri dönerse, bazı açığa satışların kapatılmaya başladığını görebilirsiniz. Ancak bu alanlara ulaşmak için önce spot piyasayı ele geçirmeniz gerekir.”

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Milyarder Ray Dalio 1929 ve 2000 Yıllarını Hatırlattı, Yapay Zeka ve Bitcoin’i Ele Aldı

Ekim 2021’den Bugüne En Büyük İşsizlik Oranı, Kripto Paraları Nasıl Etkiler?

Bu Kripto Para Döngüsünün Diğerlerinden Farklı Olma Sebebi

Metaplanet Bitcoin’de Vites Yükseltti: 150 Milyon Dolarlık Hazırlık Duyuruldu

Bitcoin Kritik Eşiğe Dayandı: 97.300 Dolar Belirleyici Olacak

Bitcoin, XRP ve Solana’da Pozitif, Ethereum’da Negatif Tablo

Detaylı Fed Politika Analizi: Aralık Ayı Faiz Tahmini ve Kripto Para Beklentiler

TAGGED: , ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
Bir Önceki Yazı Son Dakika: Kripto Para Düşüşü Hızlandı 19 Kasım Önemli Gelişmeleri
Bir Sonraki Yazı Sıkıntı Var, ABD Kripto Para Yasalarıyla İlgili Bugün Önemli Şeyler Oldu
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Milyarder Ray Dalio 1929 ve 2000 Yıllarını Hatırlattı, Yapay Zeka ve Bitcoin’i Ele Aldı
BITCOIN Haberleri
Sıcak Gelişme: ETH Rezerv Şirketlerinin Başı Dertte, 10,922 ETH Satmak Zorunda Kaldı
Ethereum (ETH)
Ekim 2021’den Bugüne En Büyük İşsizlik Oranı, Kripto Paraları Nasıl Etkiler?
Ekonomi Kripto Para
Bu Kripto Para Döngüsünün Diğerlerinden Farklı Olma Sebebi
Kripto Para

Lost your password?