Kripto Kahini: BTC Zirveden Yüzde 60 Düşecek, Stratejim Net

Kraken 20 milyar dolar değerleme ile halka arz başvurusu yaptı. AI ile teknoloji şirketleri Suud ile yeni ortaklıklar duyuruyor ve Trump yazı hazırlandığı sırada açıklamalar yapacak. Tüm bunlar olurken Bitcoin $91,789.74 89.700 dolardan alıcı buluyor. Can sıkan devasa 15 dakikalık kırmızı mumları yeniden görmeye başladık. Roman Trading ise insaflı bir tahmin yaptı.

Kripto Kahini Tahmin

Bitcoin düşüş yaşarken altcoinler yeniden hızla kan kaybetmeye başladı. 2 saat içinde Fed tutanakları yayınlanacak. Kripto para kahini ise BTC henüz düşüşü hızlandırmadan önce ne beklediğinden bahsetti. Son 3 çeyrektir Roman Trading açık biçimde BTC’nin daha büyük ATH seviyesine ulaşmadan dibi göreceğini söyleyip durdu. Haftalık ve aylık grafik yapılarındaki bozulma nedeniyle düşüşten emin olan analist şimdilik haklı çıktı.

Yukarıdaki grafiği paylaşan analist 50 bin dolar civarında BTC’nin dip yapacağını ardından DCA ile alım yapmaya başladığını söylüyor. Stratejisi net her hafta veya ay sabit tutarda örneğin 100 dolarlık düzenli BTC alımı yapacak. Buna DCA diyoruz.

“Planım, eğer o seviyeye ulaşırsak, 50 bin dolar civarında DCA’ya başlamak. Tüm zamanların rekorundan yaklaşık %60 düşüş yaşayacağız – ortalama olarak her ayı piyasası %80 düşüş yaşıyor. Bu dip mi? Muhtemelen değil, ama planım 2022 ile aynı: dip seviyeye yakın olduğunda elimden geldiğince satın almak.”

Jelle ve DaanCrypto

İlk bölümdeki can sıkıcı tahminden sonra daha ılımlı analistlere göz atalım. Bundan önceki değerlendirmelerde düşüşün sebeplerine uzun uzun değindiğimiz için ben direkt Jelle’nin güncel grafik tahminini paylaşacağım.

“Bitcoin dün tüm zamanların en yüksek seviyesinden yaklaşık %29 düşüş yaşadı. Daha önce gördüğümüz %32’lik dip seviyeye yaklaşan daha derin düzeltmelere yaklaşıyoruz. Çift dip teziyle uyumlu, ikinci bir dip seviye biraz daha düşük ve bir sapma oluşturuyor. Aynı senaryo tekrar yaşanabilir mi?”

Eğer BTC 90 bin doları ihlal etmeye başlarsa muhtemelen daha derin bir dip göreceğiz.

DaanCrypto vadeli işlem açık pozisyon büyüklüğüne göz atıyor. Ona göre milyarlarca dolarlık spot satış yapan kurumsallar ve balinalar ciddi miktarda short pozisyon taşıyor.

“Bu açık pozisyonların yoğun olduğu alanları takip etmekte fayda var. Fiyat bu alanlara geri dönerse, bazı açığa satışların kapatılmaya başladığını görebilirsiniz. Ancak bu alanlara ulaşmak için önce spot piyasayı ele geçirmeniz gerekir.”