Son Dakika: Kripto Para Düşüşü Hızlandı 19 Kasım Önemli Gelişmeleri

Kritik saatlerdeyiz ve hem Trump açıklamalarını bekliyoruz hem de tutanakları. AI şirketleri Suud ile anlaşmalar duyuruyor. Bu gerekli likidite için önemli ve Trump birazdan yatırım forumunda açıklamalar yapacak. Burada AI şirketlerinin daha fazla nakit bulması için bir şeyler söyleyebilir. Ancak BTC tarafında düşüş hızlandı. Peki neler oluyor?

Kripto Para Düşüşü

Bitcoin $91,789.74 fiyatı 89.600 dolara kadar geriledi ve son zamanlarda gördüğü en düşük seviye olan 89.253 dolar dibini daha aşağı çekmeye istekli görünüyor. Kısa vadeli yatırımcılar son yükselişi de satış fırsatına çevirdiği için dönüşün kalıcı olmadığını görüyoruz. Aynı zamanda Trump Media hisseleri kriptodaki negatifliğin de etkisiyle tüm zamanların en düşük seviyesine geriledi. 5 milyar dolarlık servet eridi.

BTC 89.700 dolar civarında. Nvidia CEO’su Huang Suud ile süper bilgisayarlar geliştirmek için çalışacaklarını açıkladı. Yapay zeka balonu ve nakit sıkıntısı tartışmalarının ortasında bu olumlu bir şey. AMD ve Cisco, Suudi Arabistan destekli Humain ile ortak bir girişim başlatarak toplam 100 megavatlık veri merkezleri inşa edeceklerini açıkladı. Ortak girişimin ilk müşterisi, yapay zeka tabanlı video üretimi yapan girişim Luma AI olacak.

Gelen son dakika duyurusuna göre Perşembe günü Trump’ın ekibinden biri AI ihracat programı için şirketlerle görüşecek. Belki de buradaki satışları dengelemek için devlet teşvikleri veya farklı destekleyici programların duyurulduğunu görebiliriz.

20:00’da Trump konuşacak. 22:00’da Fed Tutanakları gelecek ve 00:20’da Nvidia kazanç raporu açıklanacak. Kemerlerinizi bağlayın çünkü Nvidia’nın asgari %8’lik bir hareket yapması bekleniyor. 5 trilyon dolarlık bir şirket böyle bir hareket yaşadığında tüm piyasalar etkilenir. Hem teknoloji şirketi olması hem AI’ın göbeğinde olması nedeniyle bu hareket kripto paraları direkt etkileyecek. 88 bin dolar desteği altında kapanışlar Bitcoin için berbat sonuçlar doğurur dip olarak 86 bin ve 74 bin dolar aralığında alt fitiller en kötü durumda mümkün.