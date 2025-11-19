On-Chain: Düşüşün 4 Büyük Sebebi ve Bitcoin Neden Yükselmiyor Sorusunun Cevabı



ABD piyasaları açıldıktan sonra BTC düşüşü gecikmeli de olsa hızlandı. İlerleyen saatlerde 2 büyük gelişmelerin grafikleri etkileyeceğini biliyoruz. Peki on-chain analistleri Bitcoin $91,789.74 düşüşünü nasıl yorumluyor? Yatırımcı maliyetleri bizi neye itiyor ve beklentiler ne yönde? Bugün 2 önemli on-chain analistinin değerlendirmelerini ele alacağız.

Bitcoin On-Chain Analiz

ABD piyasalarının açılmasıyla BTC yeniden düşüşe geçti ve son 15 dakikalık 3 mum kırmızıya döndü. Yükselişten hızlı şekilde düşüş mumları oluşuyor. Coinbase Premium endeksi son 3 mumdan önce satış momentumunun yarı yarıya azaldığını gösteriyordu. anlcnc1 düşüşten hemen önce buna dikkat çekip henüz kalıcı dönüş için bunun yeterli olmadığının altını çizdi.

“Coinbase Premium Endeksindeki satış momentumu şimdilik yarı yarıya azalmış gibi görünüyor ama “kalıcı” fiyat hareketleri için yeterli değil pozitif olması gerekiyor. Yani fiyat düşerken ya da yatay giderken yeşil olursa, en azından geri toparlanabilmesi için bir dayanak olur birileri momentumu pozitife çevirmiş, alıcı konumunda deriz. Negatif olduğunda fiyatın yükselmeyeceği anlamına gelmez. Fiyat yükseldiğinde negatif baskı hala devam ediyorsa ve momentum yukarı yerine aşağı dönmeye devam ediyorsa, satış baskısı hala var demektir fiyat yükseldiği yere geri gelebilir yani yükselişler yapay oluyor demektir. Tam tersi, fiyat düşerken ya da yatay olduğunda pozitif olursa, metrik mevcut fiyat hareketinin suni olduğunu ve mevcut trendin tersine dönebileceğini gösterir. Bu metriğin dikkate alınması gerektiği yeni fark ediliyor anasayfada daha fazla görmeye başladım ne güzel. Siz de takip ederken bu şekilde takip edin.”

Bitcoin Düşüşünün Nedenleri

Kısa vadeli hareketten bahsettikten sonra BTC 90 bin doların altına geri dönmeye hazırlanırken son zamanlarda dikkat çeken on-chain okumalarına göz atalım. Glassnode aşağıdaki grafiği paylaşarak kısa vadeli yatırımcıların ortalama zararının Kasım 2022’den bugüne en yüksek seviyeye ulaştığını yazdı. Panik satışlarıyla yaşanan düşüş bariz ve bu döngünün son iki büyük düşüşünde görülen zarar seviyelerinin aşıldığına şahit oluyoruz. Yani içinde bulunduğumuz düşüş gerçekten eşsiz ve büyük bir şey. BTC buna rağmen 100 bin dolara yakın kalıyor bu kötünün iyisidir denilebilir.

CryptoQuant Araştırma Başkanı Julio Moreno halen Bitcoin’in neden düştüğünü anlamayanlar için bunun gerekçesini 4 maddeyle özetliyor;

ETF’ler Bitcoin’in net satıcıları konumunda, talep yok.

Hazine şirketleri temelde satın almayı durdurmuş, hatta bazıları sahip oldukları hisselerin bir kısmını satmış durumda. (Haftalar önce ETHZilla hisse geri alımı için ETH satışı ve bazı hazine şirketinin mNAV nedeniyle sıkışması durumuyla ilgili düşüş hızlanmadan uyarmıştık.)

Strategy’nin 8K BTC alımı, öncekilere kıyasla küçük. (Son haftalardaki alımlara göre büyük ancak büyük alımlar arasında küçük kalan bir rakam. mNAV burada 1,23 seviyelerine gerilediği için tahvil ihracıyla nakit oluşturup eskisi gibi milyar dolarlık alım yapması şimdilik zor görünüyor. Gerekçe olarak bahsettiğim mNAV düşüşü hisselerin BTC karşılığı değerinin primsizleşmeye başlamasıdır.)

8K BTC alımı, öncekilere kıyasla küçük. (Son haftalardaki alımlara göre büyük ancak büyük alımlar arasında küçük kalan bir rakam. mNAV burada 1,23 seviyelerine gerilediği için tahvil ihracıyla nakit oluşturup eskisi gibi milyar dolarlık alım yapması şimdilik zor görünüyor. Gerekçe olarak bahsettiğim mNAV düşüşü hisselerin BTC karşılığı değerinin primsizleşmeye başlamasıdır.) – LTH, talep daralırken son 30 günde 800.000’den fazla BTC satıldı veya taşındı. Bu taşımaların bir kısmı OTC satış bir kısmı cüzdanlara dağıtma ancak ağırlıklı satış olarak yorumlanır.

Bitcoin Neden Yükselmiyor?

Çünkü kısa vadeli yatırımcılar her yükselişi satış fırsatı olarak değerlendiriyor. Bu yüzden yazı hazırlandığı sırada BTC 90 bin doların altına geriledi. Anlcnc1 kısa vadeli yatırımcıların SOPR verisine bakarak bu değerlendirmeyi delillendiriyor.

“Bitcoin tarafında kısa vadeli yatırımcılar en ufak yükselişi bile çıkış fırsatı olarak kullanıp zararına satış yapmaya devam ediyor. STH SOPR Şubat ayındaki acı bölgelerine kadar geldi. Kısa vadecilerin ortalama maliyeti dün 110.800 seviyelerindeydi bugün 109.762 seviyelerine kadar düştü. Buradan kısa vadecilerin panik satışlarının hala dinmediğini görebiliyoruz. Tarihin en sert kapitülasyon dönemlerinden birini yaşamaya devam ediyorlar. Evet bize denk geldi.”