Kasım Tahminleri: Kripto Para Almak İçin Bekleyenler Üzülebilir

Bitcoin fiyatının boğaları bile şaşırtan yükselişi altcoinlerde devasa kazançlara neden oldu. Bazı kripto paralar 2-3 katına çıktı. Artan volatilite 2 yıldır açığa satış yaparak short pozisyonlarla sermayesini büyütenleri de üzdü. Geçtiğimiz hafta birçok popüler hesabın tüm sermayesini hızla artan BTC fiyatı nedeniyle erittiğini gördük. Peki Kasım ayında da bu durum devam edecek mi?

Kasım Ayı Bitcoin Tahmini

BTC fiyatı 35.000 doları aştıktan sonra bu hafta yeniden bölgeyi hedefliyor. CoinShares raporu geldiği sırada fiyatın tekrar 34.900 dolara yaklaştığını gördük. Zirveye yakın konsolide olan fiyat ve etkileyici biçimde artan kurumsal hacim eğer gelecekse bir sonraki boğanın eşsiz parabolik ralliler doğurabileceğini gösteriyor.

Uptober hikayesi eğer aylık kapanış bu seviyelerde olursa bekleneni vermiş olacak. Ekim ayı kötü bir başlangıca rağmen güzel bitiyor. Aşağıda 2013 yılından bu yana Bitcoin’in Ekim ayında sekiz kez pozitif aylık kapanış yaptığını görüyoruz. Bu sekiz pozitif aylık kapanıştan Kasım ayı Bitcoin için beş kez pozitif kalmıştır.

Ekim ayının tarihsel olarak yükselişe gebe olduğunu söylerken bunun kesinlik ifade etmediğinden bahsetmiştik. Şimdi de Kasım ayı için çift haneli yükseliş görebileceğimizi ve bunun kesinlik ifade etmeyeceğini söylüyoruz. Kripto paralarda tarihsel veriler her zaman gelecekten haber vermez.

Kripto Para Yorum

Bitfinex Alpha raporu, opsiyon piyasasında yükseliş hissiyatının güçlendiğini gösteriyor. Aşağıdaki ekran görüntüsü, Ekim ayında opsiyon açık çağrı faizinin yüzde 80 oranında arttığını gösteriyor. Bu ay opsiyon piyasaları 2021 zirvesinin de üzerine çıkarak alıp satım pozisyonları toplamının 16,35 milyar dolara ulaştığını gördü.

Bitfinex Alpha raporu konuyla ilgili şunları yazıyor;

“Bu tür ölçümler net bir eğilimi yansıtıyor. Hem deneyimli hem de acemi yatırımcılar önemli miktarda sermayeyi opsiyonlara yönlendiriyor. Artan alım opsiyonu açık faiz hemen bir yükseliş sonucuna işaret etmiyor. Ancak bu yeni eklenen pozisyonların çoğu yılsonu tarihli opsiyonlar içindir ve bu nedenle risk iştahında ve yatırım stratejisinde bir değişimi temsil eder.”

Kısa vadeli yatırımcıların kar satışlarının sürdüğüne dair veriler önümüzdeki ay fiyatın yukarı ve daha çok yatay hareket edebileceğini söylüyor. Ancak olası ETF onayı (yukarı), ABD Adalet Bakanlığı’nın Binance davası (aşağı) sürpriz hareketler doğurabilir.