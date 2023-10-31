XRP Coin Bu Tarihte 2,5 Dolar Olur? 3 Uzmanın İddialı XRP Coin Tahminleri

Yıllardır XRP Coin yatırımcıları SEC baskısı nedeniyle ciddi fiyat artışları göremiyordu. Bu can sıkıcı durum yakında değişecek. Davanın artık sonuna gelindiği için Ripple’ın belli miktarda ceza ödeyerek SEC macerasını sonlandırması bekleniyor. Üstelik XRP Coin fiyatı Temmuz ayında 1 dolar sınırından dönerek ayı piyasasının ortasında yatırımcılar erken bir sevinç de yaşatmış oldu.

Ripple (XRP) Artar Mı?

XRP Coin fiyatı BTC güçlü kaldıkça toparlanma eğiliminde. Haftalık grafikteki okumalar XRP Coin’in Haziran ayından bu yana koruduğu yükselen destek hattına dikkat çekiyor. Fiyat Mart ve Temmuz aylarında yeni zirveler yapmış özet karar yayınlandığı dönemde yıllık zirvesini görmüştü. Şimdi XRP Coin fiyatı 0,55 doların altına düştükten sonra yeniden direnç bölgesini hedefliyor.

Ağustos ayında 0,56 doların altına düştüğünden beri ilk haftalık kapanış (0,56 dolar üzeri) gerçekleşti. Haftalık grafikte güçlü kapanışla birlikte RSI yükseliş hissiyatının sürdüğünü gösteriyor. Popüler analistlerin çoğu XRP Coin fiyatının artacağını düşünüyor.

IonicXBT takma adıyla bilinen piyasa uzmanı grafiğin ralli için hazır göründüğünü ve bir hafta içinde herkesin XRP Coin rallisiyle ilgili konuşacağını iddia etti. Crypto Assets Guy ise 1 Ocak 2024’te XRP Coin fiyat için gerçekçi hedefinin 2,5 dolar olduğunu yazdı. Eğer haklı çıkarsa bu cidden büyük bir şey olacak.

Crypto Poseidon 0,55 dolar altı kısa vadeli kapanışlardan endişesini açıklarken bugün Cryptocom borsasından 50 milyon token soğuk cüzdana taşındı. Bu durum fiyat için pozitiftir.

XRP Coin Ne Zaman 1 Dolar Olur?

Günlük grafikte de haftalığa benzer bir yükseliş görünümü var. Nitekim yazı hazırlandığı sırada XRP Coin fiyatının tekrar 0,58 dolar sınırına dayandığını görüyoruz. 11 gün önce fiyat azalan direnç çizgisinden kurtuldu ve beklenen yükseliş için hazırlığa başladı. Bu kırılma ve RSI’daki yükseliş eğilimli okuma XRP Coin fiyatının kısa vadede 0,68 ile 0,74 dolar arasında dalgalanabileceğini söylüyor.

Eğer 0,74 dolar bölgesinde de hacimli kar satışları görmezsek fiyat önemli psikolojik direnç alanı olan 1 dolara ulaşabilir. Peki 0,54 dolar altı kapanışlarda? Bu senaryoda 0,41 dolara kadar korkunç bir düşüş yatırımcıları bekliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.