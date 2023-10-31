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Efsanevi Analistten Bitcoin Hedefi: “50.000 Dolar Çok Yakın!”

Özet

  • Analist Michael van de Poppe, Bitcoin'in boğa piyasasına girdiğini ve yakın gelecekte 50.000 dolara doğru yükselebileceğini öne sürdü.
  • Van de Poppe, Bitcoin'in 38.000 dolar direnci aşmasını ve 45.000 ila 50.000 dolar arasında ilerlemesini beklediğini ifade etti.
  • Analist, Bitcoin'in halving etkinliğine doğru, yani Ocak 2024'te 50.000 doları görebileceğini ve şu anda bir konsolidasyon döneminde olduğunu belirtti.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
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31 Ekim 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç

Kripto para piyasalarında oldukça popüler olan bir analist, Bitcoin‘in (BTC) resmi olarak boğa piyasası bölgesine girdiğine ve mevcut konum itibariyle 50.000 dolara doğru bir yükselişe hazır olduğunu öne sürdü.

BTC’de Boğa Dönemi

Yatırımcıların yakından takip ettiği Michael van de Poppe, X üzerinden yaptığı açıklamalarda lider kripto para birimi olan Bitcoin’in boğa piyasasının çok yakında gerçekleşebileceğini belirtti.

Van de Poppe, Bitcoin’in önümüzdeki aylarda 50.000 dolara kadar yükseleceğini, ardından bir geri çekilmeye tanık olacağını ve tüm zamanların en yüksek seviyesine (ATH) çıkacağını öngörüyor. Uzman analist açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Bitcoin’in direncinin 38.000 dolarda olduğunu göreceğiz, ancak büyük ihtimalle halving öncesinde 45.000 ila 50.000 dolar arasında ilerlemeye devam edeceğiz. Bundan sonra yeni ATH’ler yapmaya başlamadan önce uzun bir süre boyunca konsolidasyon ve yan hareketler yapacağız.

Bitcoin’de 50.000 Dolar Hedefi!

Analistin takipçileriyle paylaştığı grafiğine bakıldığında Bitcoin’in Ocak 2024’te, halving etkinliğinden birkaç ay önce 50.000 doları göreceğini tahmin ediyor. Tarihi verilere göre Bitcoin boğa koşularına denk gelen halving, BTC madencilerinin ödüllerini yarıya indirdi ve Nisan 2024 için planlanıyor.

Van de Poppe şimdilik Bitcoin’in konsolidasyon döneminin ortasında olduğunu ve 33.000 doların altına bir düşüşün hala masada olduğunu öne sürdü. Kıdemli analist açıklamalarında son olarak şu ifadelere yer verdi:

Bitcoin teknik olarak burada bir aralık oluşturuyor. 33.300 dolara doğru hafif bir düzeltme yapıldı ve hızla satın alındı. Alt sınırlara ulaşılırsa muhtemelen hissiyat düşüş eğilimine girecek, ancak bu büyük bir uzun fırsata işaret edecek.

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