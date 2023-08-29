Bitcoin, Dijital varlık yöneticisi Grayscale’in ABD’li düzenleyicilere karşı açtığı davayı kazandığı haberiyle 29 Ağustos’ta iki haftanın en yüksek seviyesine yaklaştı. Grayscale, bu zaferle ABD’nin ilk spot Bitcoin ETF’sini başlatma yolunda önemli bir adım attı ve piyasada olumlu bir etki yarattı.

SEC, Bitcoin ETF Reddiyle Kaprisli Davrandı

TradingView’den alınan veriler, BTC/USD’nin yaklaşık 30 dakika içinde 1.700 dolar değer kazandığını gösterirken, dava kararına Bitcoin anında tepki verdi. Haber, Ağustos ortasındaki ani kayıpların ardından devam eden sıkıcı kripto piyasası ortamını altüst etti. Amerika Birleşik Devletleri Columbia Bölgesi Temyiz Mahkemesi tarafından verilen kararda, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun Grayscale’in Bitcoin spot fiyatını temel alarak bir borsa yatırım fonu başlatmak için yaptığı başvuruyu reddetmesinin yanlış olduğu belirtildi.

“Grayscale’in teklifinin reddedilmesi keyfi ve kaprisliydi çünkü SEC benzer ürünlere farklı muamelesini açıklayamadı. Bu nedenle Grayscale’in dilekçesini kabul ediyor ve kararı iptal ediyoruz.”

Grayscale böylece, SEC’in henüz herhangi bir başvuruyu onaylamadığı, ABD’nin ilk spot Bitcoin ETF’ini başlatmak isteyen firmaların bekleme listesine katılmış oldu. İzleme kaynağı Material Indicators tarafından X’e yüklenen Binance BTC/USD emir defterinden alınan veriler, likiditeden yoksun bir piyasada alımları artıran tüm emir sınıflarıyla birlikte yükselişi kapsadı.

Grayscale duyurusundan hemen önce yayınlanan analizin bir bölümünde şu ifadeler yer aldı:

“Emir defteri verilerinin 6 aylık görünümü 30.000 doların yeniden test edilmesi için kullanılması oldukça kolay olması gereken yukarı yönde ince likidite olduğunu gösteriyor ancak bunu yapmak için yeterli duyarlılığı henüz görmedik çünkü piyasa BTC daha düşük dipler yapmaya başlarsa ne olacağından korkuyor.”

Analist BTC Fiyatında “Boğa Döngüsünü” Müjdeliyor

Tepkilere devam eden trade şirketi Eight’in kurucusu ve CEO’su Michaël van de Poppe mahkemenin kararının başta dünyanın en büyük varlık yöneticisi BlackRock’ın başvurusu olmak üzere mevcut ETF uygulamaları üzerinde olumlu bir etkisi olabileceğini öne sürdü.

“Kulağa garip gelebilir ama bu haberle boğa döngüsünün başlangıcının eşiğinde olabiliriz.”

Grayscale’in SEC ile olan yasal mücadelesi uzun ve yavaş ilerledi ve CEO Michael Sonnenshein, firmanın mevcut Bitcoin yatırım aracı Grayscale Bitcoin Trust’ı (GBTC) bir ETF’e dönüştürme izni verilene kadar dinlenmeyeceği konusunda ısrar edenler arasındaydı. Sonnenshein, dava kararının ardından X’te şirket yatırımcılarına ve destekçilere teşekkür etti.

“Desteğiniz ve teşvikiniz için minnettarız. Sırada: hukuk ekibimiz Mahkeme’nin görüşünü aktif olarak gözden geçiriyor.”

GBTC hisse fiyatı, yazının yazıldığı sırada gün içinde %17’nin üzerinde artışla 20,60 dolar oldu.