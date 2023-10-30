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Ethereum Fiyatında Neler Yaşanıyor? ETH/BTC Paritesinde Son Zamanların En Düşük Seviyesi Görüldü

Özet

  • Altcoin kralı Ethereum'da fiyat yükselmeye devam ediyor.
  • Bitcoin'e göre yükseliş ivmesi zayıf kalan Ethereum, günlük EMA 200 direncini kırdı.
  • ETH/BTC paritesinde ise son zamanların en düşük seviyeleri görüldü.
  • Piyasaya Etkisi: Nötr
23:10
30 Ekim 2023
Alperen Turgan Yazar: Alperen Turgan

Kripto para piyasasında Wall Street açılışının ardından düşüş yaşanmaya başladı. Yazının yazıldığı sırada 34.229 dolardan işlem gören Bitcoin, son 24 saatte %1,05’lik bir düşüş yaşadı ve bu durum altcoin piyasasında da fiyatlanmaya neden oldu. Peki altcoin kralı Ethereum’da neler oluyor? Grafik analizleri ve önemli seviyeler ile birlikte inceliyoruz.

Ethereum Grafik Analizi

Ethereum günlük grafiğinde dikkat çeken ilk oluşum yükselen yapı formasyonu oluyor. Son yükselişte destek çizgisine temas etmeden yükselişe başlayan Ethereum, son olarak EMA 200 seviyesinde (kırmızı seviye) ciddi bir direnç ile karşılaştı ancak son günlük barda bu seviye destek görevi gördü.

Ethereum günlük grafikte dikkat edilmesi gereken en önemli destek seviyeleri sırasıyla; 1758, 1694 ve 1661 dolar seviyeleridir. Özellikle 1758 dolar seviyesinin altında günlük bar kapanışının gerçekleşmesi hem kısa vadede yükseliş ivmesinin zayıflamasına hem de fiyatın tekrar EMA 200 ortalamasının altında kalmasına neden olur.

Ethereum günlük grafikte takip edilmesi gereken en önemli direnç seviyeleri ise sırasıyla; 1857, 2038 ve 2158 dolar seviyeleridir. Son dönemde yaşanan yükselişte 1857 dolarlık direnç seviyesinin iki kez çalışması bu seviyenin kısa vadede güçlü olduğunu gösteriyor. Ancak 1857 dolar seviyesinin üstünde günlük bar kapanışının gerçekleşmesi ETH yükselişinin ivme kazanmasını sağlayacaktır.

ETH/BTC Grafik Analizi

ETH/BTC paritesinde uzun bir süre çalışan düşen kanal formasyonunda destek kırılımının yaşanması bu paritede düşüşü derinleştirdi. Yükseliş yaşanan bir piyasada böylesi bir durumun gerçekleşmesinin en büyük nedeni ise Bitcoin fiyatının Ethereum fiyatından daha hızlı yükselmesi oldu. ETH/BTC paritesinde son zamanlarda çalışan destek seviyesi ise Ethereum fiyatı için umut veriyor.

ETH/BTC paritesinde dikkat edilmesi gereken en önemli destek seviyeleri sırasıyla; 0,05179 / 0,05088 ve 0,04992 seviyeleridir. Özellikle son günlerde önem kazanan 0,05179 seviyesinin altında bir günlük bar kapanışının gerçekleşmesi Ethereum’un Bitcoin karşısında daha da güç kaybetmesine neden olacaktır.

ETH/BTC paritesinde takip edilmesi gereken en önemli direnç seviyeleri sırasıyla; 0,05385 / 0,05563 ve 0,05692 seviyeleri olacaktır. Kısa vadede paritenin 0,05563 seviyesinin üstünde bir bar kapanışı gerçekleştirmesi öncelikle EMA 7 (mavi çizgi) seviyesinin geçilmesini sağlayacaktır.

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