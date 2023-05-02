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  •   Saatler İçinde 505 Milyon Dolarlık Transfer: Ethereum (ETH), Yeni Bir Düşüşe mi Hazırlanıyor?

Saatler İçinde 505 Milyon Dolarlık Transfer: Ethereum (ETH), Yeni Bir Düşüşe mi Hazırlanıyor?

Santiment'in paylaştığı verilere göre gün içerisinde 273.000'den fazla ETH, Binance'e transfer edildi.
15:20
2 Mayıs 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasası, lider kripto para birimi Bitcoin’in 28.000 dolar fiyat seviyelerinin altına gerilemesi ile birlikte güçlü bir düşüş ivmesi yakaladı. Ethereum (ETH), kaydettiği son değer kayıplarının ardından 1830 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto analiz platformu Santiment de Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile güncel verilere dikkat çekti ve ETH adına olası bir düşüşe işaret etti.

Kripto Para Piyasası Düşüşte

Son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %2’ye yakın bir değer kaybı kaydeden lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), 28.000 dolar seviyelerinin altına geriledi. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, gün içerisinde değer kayıplarına hız kazandırdı ve kripto para piyasası güçlü bir düşüş ivmesi yakaladı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,16 trilyon dolar seviyesine geriledi.

Kripto para piyasasındaki bu düşüş ivmesinin de etkisiyle yeniden düşüşe geçen Ethereum (ETH), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %1’e yakın bir değer kaybı kaydetti ve 1830 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Öte yandan piyasadaki bu düşüş devam ederken kripto analiz platformu Santiment te Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar ile kritik verilere dikkat çekti.

505 Milyon Dolarlık ETH, Binance’e Transfer Edildi

Kripto analiz platformu Santiment, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile kritik verilere dikkat çekerek ETH adına olası bir düşüş sinyaline işaret etti. Santiment’in paylaştığı verilere göre gün içerisinde güncel fiyatlar ile ortalama 505 milyon dolar değerinde 273.000’den fazla ETH, kripto para borsası Binance’e transfer edildi. Birçok analist, borsalarda kaydedilen büyük ölçekli kripto varlık girişlerinin yeni bir düşüşe işaret ediyor olabileceğini dile getirerek kripto para yatırımcılarını uyardı.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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