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Cardano (ADA), Solana (Solana) ve Polygon (MATIC), kripto para ve hisse senedi alım satım platformu Robinhood ve geçen yıl iflasını açıklamak zorunda kalan kripto kredi şirketi Celsius’un yapmayı planladığı satışlar nedeniyle ciddi satış baskısı altında ezilmeye devam ediyor. Robinhood söz konusu kripto paraların tasfiyesini bugün TSİ 13.59’da yapmaya başlarken, Celsius‘un ise 1 Temmuz’dan itibaren belirli bir süre içinde planlı bir şekilde tasfiyelerini gerçekleştirmesi bekleniyor. Robinhood ayrıca işlem hacminin düşmesi nedeniyle iş gücünün yüzde 7’sine karşılık gelen yaklaşık 150 çalışanını da işten çıkaracak.

Cardano (ADA), Solana (SOL), Polygon’da (MATIC) Satış Baskısı

Robinhood, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC) Binance ve Coinbase’e karşı harekete geçerek ayrı ayrı dava açması ve ADA, MATIC ve SOL gibi birçok büyük altcoin‘i menkul kıymet olarak sınıflandırmasının ardından ADA, MATIC ve SOL için desteğini bugün itibariyle sonlandırdı. Bu karar öncesinde ticaret platformunun kullanıcıları son iki hafta içinde ellerindeki varlıkların yaklaşık yarısını ya çekti ya da sattı. Robinhood’un kendisi ise 15 milyon dolar değerinde MATIC, 25 milyon dolar, 25 milyon dolar ve 30 milyon dolar şeklinde toplamda 3 satışla 80 milyon dolar değerinde ADA satacak.

Robinhood için kripto para ticaretini yöneten Jump Trading, bugün TSİ 13.59’dan sonra platformda kalan ADA, MATIC ve SOL varlıklarının tamamını tasfiye edecek. Robinhood’la birlikte Celsius da 1 Temmuz’dan itibaren ADA, MATIC ve SOL dahil tuttuğu altcoinler’in tamamını kademeli olarak satarak tasfiye edecek. Mahkemeye sunulan son belgelere göre şirket elinde 2.5 milyon dolar değerinde SOL, 26 milyon dolar değerinde ADA ve 60 milyon dolar değerinde MATIC tutuyor.

Son 24 saatte yüzde 1’i aşan oranlarda değer kaybettiği görülen Cardano, Solana ve Polygon, bu ayın başında Robinhood ve Celsius‘dan gelen satış yapılacağı duyurularından bu yana piyasanın genelinin ve emsallerinin altında performans gösteriyor. ADA fiyatı şu anda 0,27’dan işlem görüyor ve son 24 saatte yüzde 3 düştü. SOL ve MATIC fiyatı ise son 24 saatte sırasıyla yüzde 3 ve yüzde 1 düşerek 16,46 dolar ve 0,65 dolardan işlem görüyor.

Robinhood İş Gücünün Yüzde 7 Azaltıyor

Öte yandan Robinhood, aylık aktif kullanıcı sayısındaki ve gelirlerindeki düşüş nedeniyle sıkıntılar yaşamaya devam ediyor. Wall Street Journal‘ın haberine göre Robinhood, tam zamanlı çalışanlarının yüzde 7’sini işten çıkarmaya hazırlanıyor. Son bir yılda üçüncü kez işten çıkarmaya giden şirketin bu son hamlesi 150 çalışanı etkiliyor.