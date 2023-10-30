Sonunda Bunu da Gördük: Kripto Paralar İçin Güzel Gelişme

Bitcoin fiyatının yaşadığı dalgalanma, kripto endüstrisinin yaşadığı çöküş son 2 yılı yatırımcılar için çekilmez hale getirdi. Uykusuz gecelerin ardından BTC tekrar 17 ayın zirvesine tırmandığı için yatırımcıların geri dönüş umudu artıyor. Üstelik kurumsal talepteki artışla birlikte yeni bir gelişme daha oldu.

Kripto Paraların Geleceği

Düzenlenmiş bir Bitcoin Vadeli İşlem borsası olan Chicago Mercantile Exchange (CME) artan kurumsal talep ve akredite yatırımcı ilgisi nedeniyle ciddi hacim artışı yaşıyor. Hacim öylesine arttı ki BTC vadeli işlem borsaları listesinde ikinci sıraya kadar yükseldi. Açık faiz boyutu açısından CME en büyük kripto borsası Binance’ın hemen arkasında yer alıyor.

CME’nin açık faizi 30 Ekim’in başlarında 3,58 milyar dolara ulaşarak, düzenlenmiş türev borsa olarak geçen haftaya göre 2 kat artış yaşadı. CME platformundaki açık pozisyonların boyutu Bybit ve OKX’i geride bırakarak 3,9 milyar dolar ile Binance borsasının hemen arkasında yer aldı. Bu durum kurumsal talebin en büyük borsalardan daha fazla talep doğurduğunu gösteriyor.

Eğer ilgi artmaya devam ederse hızla Binance borsasının da geride bırakılması şaşırtıcı olmayacak. Kripto para yatırımcıları sonunda bunun da gördü ve bu kripto paraların geleceğine dair son derece güzel bir gelişmedir.

Kurumsal Yatırımcılar ve Kripto

Spot Bitcoin ETF onayının yaklaştığına dair beklentiler ve artan volatilite kurumsal yatırımcıların Bitcoin opsiyonlarına daha fazla ilgi göstermesini sağladı. Bitcoin vadeli işlemlerine daha fazla sermaye akarsa, açık faiz artacaktır. Doğal olarak fiyatın da artması beklenir. Bu döngü Bitcoin fiyatının daha yüksek seviyeleri korumasına neden oluyor.

CME’nin yükselen OI’si, düzenlenmiş vadeli işlem borsasının vadeli kripto borsaları arasında ikinci sıraya yükselmesine yardımcı olmakla kalmadı, aynı zamanda nakit uzlaşmalı vadeli işlem sözleşmelerinin hacim olarak 100.000 BTC’yi aştığını gördü.

Bugün gelen CoinShares raporundan da kapsamlı şekilde bahsetmiştik. 300 milyon doları aşan haftalık girişin yüzde 90’ı Bitcoin yatırım ürünlerineydi. Bu aşamada yatırımcılar kurumsal ilgideki artışın devamını, spot Bitcoin ETF ve GBTC dönüşümü onayıyla boğa sezonunun başlamasını bekliyor. İşler böyle kolay olacak mı göreceğiz ancak mevcut durum buna işaret ediyor.