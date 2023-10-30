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DYDX İçin Son Saatler: Token Kilit Açılışında Dikkat Çeken Veriler

Özet

  • Token kilit açılış etkinlikleri birçok yatırımcının ilgisini çekmeye devam ediyor.
  • Projeler kripto varlıklar için arz talep dengesini bu yöntem ile sağlıyor.
  • 31 Ekim'de ise DYDX tarafında token kilit açılışı gerçekleşecek.
  • Piyasaya Etkisi: Pozitif
22:10
30 Ekim 2023
Alperen Turgan Yazar: Alperen Turgan

Kripto para piyasasında yatırımcıların dikkatle takip ettiği verilerden biri token kilit açılış etkinlikleridir. Token kilit açılışlarını yakından takip eden Token Unlocks platformuna göre önümüzdeki yedi gün içerisinde 55.56 milyon dolar değerinde token kilidi açılacak. Yarın ise Ethereum ekosisteminde faaliyet gösteren DeFi platformu DYDX’in kilit açılışı dikkatle takip edilmesi gereken bir etkinlik.

DYDX İçin Son Saatler

Token Unlocks platformunda yer alan verilere göre önümüzdeki hafta kripto para piyasasında 55.56 milyon dolar değerinde token kilit açılışı gerçekleşecek ve bu etkinliklerin en büyüğü ise 5.24 milyon dolar değerinde olan Ethereum ekosisteminde yer alan DYDX cephesinde gerçekleşecek.

Yarın (31 Ekim) saat 18:00’de gerçekleşecek olan etkinlikte söz konusu token miktarı DYDX token toplam arzının %1,21’ine denk geliyor. Saatler kalan etkinlik için yatırımcılar merakla beklerken yazının yazıldığı sırada DYDX token 2,43 dolardan işlem görüyordu. DYDX token kilit açılış etkinliği önümüzdeki günlerin en değerli token kilit açılışı olarak dikkat çekiyor.

DYDX Grafik Yorumu

DYDX günlük grafiğinde dikkat çeken ilk oluşum daralan kama formasyonu oluyor. Son günlerde yaşanan yükseliş ile birlikte formasyon yukarı yönde çalıştı. Son zamanlarında direnç görevi gören günlük EMA 200 seviyesinin (kırmızı seviye) bu yükselişte kırılması ve ardından destek görevi görmesi ise DYDX grafiğinde olumlu bir gelişim. Ancak son günlerde fiyatın aynı dirençlerde red yemesi DYDX fiyatının zayıflamasına neden olacaktır.

DYDX için günlük grafikte dikkat çeken destek seviyeleri sırasıyla; 2,341 / 2,266 ve 2,149 dolar seviyeleridir. Özellikle son bar oluşumlarında iki kere çalışan 2,341 dolar seviyesi kısa vadede önem arz eden en önemli destek seviyesi olarak öne çıkıyor. Ancak bu üç desteğin de kırılması kısa vadede DYDX için herhangi bir düşüş senaryosunun tetiklenmesine neden olmayacaktır.

DYDX için günlük grafikte dikkat çeken direnç seviyeleri ise sırasıyla; 2,481 / 2,557 ve 2,636 dolar seviyeleridir. Özellikle son yükseliş hamlelerinde iki kere çalışan 2,557 dolar seviyesinin üstünde bir kırılım gerçekleşmesi DYDX cephesinde yükseliş ivmesinin hızlanmasını sağlayacaktır.

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