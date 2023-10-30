  DeFi Sektörünün Önde Gelen Platformu PancakeSwap Yeni Özelliği Duyurdu

Merkezi olmayan finans protokolleri (DeFi) kullanıcılara sundukları birçok avantaj ile birlikte ciddi bir ilgi görmeye devam ediyor ve bu ilgiyle birlikte protokol ekipleri gün geçtikçe güncellemeleri kullanıcılarına sunuyor. Buna göre DeFi kripto borsası PancakeSwap, 30 Ekim’de yaptığı bir duyuruya göre portföy yöneticisi işlevi protokole eklendi. Bu özellik bir başka DeFi protokolü Bril Finance ile birlikte ortaklaşa eklendi.

PancakeSwap Ekibi Dikkat Çekti

Yeni özellikle ile birlikte PancakeSwap kullanıcıları borsanın kullanıcı arayüzü aracılığı ile kripto varlıkları tek varlıklı kasalara yatırabilecek. Kripto varlıklar kasalara yatırıldıktan sonra otomatik yeniden dengeleme ile bir likidite sağlama algoritmasına girecekler. PancakeSwap ve Bril geliştirme ekipleri, bu sistemin kullanıcıların diğer yöntemlere kıyasla daha yüksek riske göre ayarlanmış getiri elde etmelerini sağlayacağını iddia ediyor.

Ekip tarafından kamuoyuna sunulan duyuruya göre kullanıcılar bu kasalara Tether, Bitcoin, BNB ve Ethereum gibi varlıkları yatırabilecekler. Ekipler protokolün testlerde şimdiden %24’ün üzerinde iç getiri oranı (IRR) ürettiğini iddia ediyor. IRR, bir proje için yıllık bileşik oranını ölçen bir metrik olarak biliniyor.

Platformda Neler Yaşanıyor?

Özelliğin piyasaya sürülmesinden sonra ilk dört hafta borsanın yönetişim token’ı CAKE’de ek ödüller de kullanıcılara sağlanacak. Duyuruda PancakSwap’in lansman sırasında kullanıcılara Brill’in portföy yönetim sistemine erişim sağlayan tek arayüz olacağı açıklandı. PancakeSwap CEO’su Mochi ise yeni entegrasyonun borsayı DeFi için önemli bir merkez haline getirmeye yardımcı olacağı söyledi ve ekledi:

“Tüm DeFi sektörü ve bunun gibi entegrasyonlar için bir merkez olmayı hedefliyoruz, bu da portföy yönetimi için tek durak noktası olmamızı sağlıyor. Bril’in otomatik teknolojisi ve PancakeSwap ile entegrasyonu, PancakeSwap kullanıcılarının zaten alışık oldukları temel özelliklerden ve işlevlerden yararlanmalarına ve varlıklarından sorunsuz bir şekilde kazanç elde etmelerine olanak tanıyacak.”

Blockchain veri analiz platformu DeFiLlama’nın verilerine göre PancakeSwap, günlük hacim açısından ikinci en büyük DeFi kripto borsası. Ekip, Mayıs ayında Pancake Protectors adlı bir oyun başlattı ve Eylül ayında fiattan kriptoya ödeme yapmak için Transak’ı bir satıcı olarak protokole entegre etti.