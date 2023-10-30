  Öngörüleri Çıkan Analist Heyecanlandırdı! “Bitcoin Rekor Tazeledi” Manşeti İçin Tarih Verdi!

Öngörülerinin gerçekleşmesiyle tanınan kripto para analisti Jason Pizzino, Bitcoin‘de (BTC) 69 bin dolar seviyesinin üzerinin, bir sonraki tüm zamanların en yüksek seviyesinin ne zaman örülebileceği yönelik bir zaman çizelgesi sundu. İşte analistin BTC’de rekorun tazelenmesini beklediği o tarih ve diğer detaylar.

Bitcoin’in Rekor Tazeleyeceği Tarihi Açıkladı

Tecrübeli kripto para analisti Pizzino, YouTube kanalından binlerce abonesine Bitcoin‘in tarihsel olarak S&P 500’ün zirve yapmasından sonra zirveye vurduğu ve ayı piyasasına girmesinden sonra konsolidasyon aşamasına girdiği gerçekliğine dikkat çekti. S&P 500 tüm zamanların en yüksek seviyesinin altında ve 4 bin 400 ile 3 bin 700 seviyeleri arasında konsolide olurken, Pizzino önümüzdeki on bir ay içinde ABD hisse senedi endeksinin rekor tazeleyebileceğini ve Bitcoin’i de beraberinde yukarı taşıyabileceğini belirtti.

Pizzino, 2024 yılının Eylül ayına kadar S&P 500’ün çoktan yeni zirveler yapmasını beklediğinin altını çizerken, bunun olmasından sonra Bitcoin’in bir kez daha 70 bin dolar seviyesini hedefleyebileceğini tahmin ederek şu ifadeleri kullandı:

Bu durumların her birinde, S&P500 tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken Bitcoin kendi tüm zamanların en yüksek seviyesinin altında kaldı. Hala tüm zamanların en yüksek seviyesinin altındayız ve bu konsolidasyonun sonuna kadar yaklaşık 11 ayımız var. Her iki tarafta da bir ya da iki aylık ver ya da al dönemleri oldu. Bunlar makro döngülerdir ve rakamların kendilerine karşı biraz toleranslı olmamız gerekir, ancak yaklaşık olarak konuşacak olursal, muhtemelen bu konsolidasyon döneminin yaklaşık yarısındayız ya da en azından Bitcoin’in önceki tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 69 bin doların üzerine çıkacağı güne kadar geçecek sürenin yarısına sahibiz. Bunu akılda tutarak, birkaç sayı ya da birkaç tarih vermeye başlayabiliriz. Bundan yaklaşık 11 ay sonrasına bakacak olursak yani Eylül 2024 civarlarının potansiyel olarak Bitcoin’in 60 bin dolar ya da 70 bin doların üzerine olacağını söyleyebiliriz.

BTC’de Son Durum

Bitcoin, bu yazının hazırlandığı sırada 10 Kasım 2021 tarihinde ortalama 68 bin 789 dolarla kırdığı son rekorunun yüzde 49,57 altında, son 24 saatte yüzde 0,52 yükselişle 34 bin 712 dolardan işlem görüyor. Güncel verilerle en büyük kripto paranın toplam piyasa değeri 678 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Dahası veriler fiyattaki görece küçük artışa hacimin de eşlik ettiğini ortaya koyuyor. CoinMarketCap verileri BTC‘nin son 24 saatteki işlem hacmi yüzde 81,17 arttığını ve 16.33 milyar dolarda bulunduğunu gösteriyor.