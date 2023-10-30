  Singapur’dan Blockchain Sektöründe Dikkat Çeken Adımlar: Avrupa Ülkeleri İle İşbirliği Sağlandı

Merkez bankası ve mali düzenleyici görevleri üstlenen Singapur Para Otoritesi (MAS), bazı Avrupa ülkeleri ve Japonya ile kripto para sektörü üzerinde işbirliği başlatmayı planladığını açıkladı. MAS 30 Ekim’de Japonya Finansal Hizmetler Ajansı (FSA), İsviçre Finansal Piyasa Denetleme Kurumu (FINMA) ve Birleşik Krallık Finansal Davranış Otoritesi (FCA) ile ortak kripto varlık ürünlerini test etmek için ortaklık kurduğunu resmen duyurdu.

Singapur’dan Dikkat Çeken Adımlar

MAS yetkilileri bu adım ile birlikte özellikle sabit gelir, döviz ve varlık yönetimi ürünleri ile ilgili olarak bu tür pilot uygulamaları gerçekleştirmeyi hedefliyor. Bu adım, Singapur’un 2022 yılında başlatılan ve Project Guardian olarak bilinen devam eden varlık tokenize projesine dayanıyor.

Bu kapsamda Singapur Merkez Bankası 15 finans kuruluşuyla işbirliği yaparak varlık tokenizasyonuna ilişkin pilot çalışmalarını tamamladı ve işlem verimliliği açısından önemli bir potansiyel taşıdığını ortaya koydu. Bu kapsamda MAS yetkilileri şu açıklamada bulundu;

“Pilot uygulamaların ölçeği ve karmaşıklığı arttıkça, politika yapıcılar ve düzenleyiciler arasında daha yakın sınır ötesi işbirliğine ihtiyaç duyulmaktadır.”

Kurumun bu nedenle FSA, FCA ve FINMA’dan oluşan bir Project Guardian politika yapıcı grubu kurması da dikkat çekti. Bu grup, politika ve muhasebe tartışmalarını başlatmayı ve kripto varlıklar ile tokenize çözümlerin ilgili potansiyel riskleri ve yasal boşlukları belirlemeyi amaçlıyor.

Proje Neleri Kapsıyor?

Proje ayrıca kripto varlık ekosistemlerinin tasarımı için ortak standartların geliştirilmesini araştırmayı be çeşitli yargı alanlarında en iyi uygulamaları bulmayı amaçlamaktadır. Diğer çalışma vektörleri arasında birlikte çalışabilirlik, düzenleyici tasarıları ve kripto para endüstrisiyle ilgili eğitim yer almakta. MAS piyasalar ve geliştirme genel müdür yardımcısı Leong Sing Chiong, konu ile ilgili şu yorumda bulundu:

MAS’ın FSA, FCA ve FINMA ile ortaklığı, politika yapıcılar arasında kripto varlık inovasyonundan kaynaklanan fırsatlar ve riskler konusundaki anlayışımızı derinleştirmek için güçlü bir istek olduğunu gösteriyor.”

Singapur, kripto para sektörü alanında küresel finans otoriteleriyle aktif olarak işbirliği yapıyor. Eylül ayında MAS, Uluslararası Ödemeler Bankası, Fransa Merkez Bankası ve İsviçre Merkez Bankası ile ortakılık anlaşması imzalayarak merkez bankası dijital para birimlerinin sınır ötesi transferi ve mutabakatı için ortak bir testi tamamladı.