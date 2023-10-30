  GameFi Altcoinler Yükseliyor Axie Infinity (AXS) Fiyatı Ralli Sinyali Verdi! AXS Kaç Dolar Olur?

Bugün GameFi alanındaki altcoinlerin hareketlendiğini gördük ve AXS Coin önemli bir ralli sinyali veriyor. Yatırımcılar metaverse alanındaki hype zayıfladıktan sonra GALA, APE ve AXS gibi tokenlerden uzaklaşmıştı. Ancak ayı piyasalarının sonunun geldiğine dair artan iyimserlik ve GameFi alanındaki büyüme beklentisi altcoinleri hareketlendiriyor.

Axie Infinity (AXS)

Ekim ayı Axie Infinity için son derece güzel geçiyor. AXS Coin fiyatı 10 günde %43 oranında arttı. 19 Ekim ve 30 Ekim tarihleri arasında 4,1 dolardan 5,83 dolara yükselen fiyat GameFi alanındaki ilgiyle daha da büyüyebilir. GALA Coin de benzer bir süreçten geçiyor. Fakat AXS Coin özelinde rallinin tek nedeni BTC fiyat artışı değil.

Ağ temellerine indiğimizde bazı on-chain verilerin bize AXS Coin yükselişiyle ilgili daha fazla bilgi verdiğini görüyoruz. Axie Infinity ekosisteminin geçen haftaki fiyat kırılmasından haftalar önce tutarlı biçimde aktif oyuncu sayısını artırdığı görülüyor. Axie Infinity oyun ağında etkileşime giren günlük Aktif Adreslerin sayısı ay boyunca arttı.

CryptoQuant grafiğinde gösterildiği gibi 15 Ekim’de 173 aktif adres varken bu sayı 29 Ekim’de 484 adresle 100 günün tepe noktasına ulaştı.

Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, 15 Ekim ve 30 Ekim tarihleri arasında aktif kullanıcı sayısındaki %180’lik artış %43’lük fiyat rallisiyle aynı döneme geldi. Ayı piyasasının en zorlu günlerinde aktif adreslerin yani AXS oyuncuların ilgisi azaldığı için fiyatın düşebileceğinden bahsediyorduk, öyle de oldu. Şimdiyse tam tersi bir tablo var ve aktif adresler güçlü kaldıkça AXS Coin talebi arttığı için fiyat yükselebilir.

SLP’nin MVRV oranı yükseliyor ve bu bize ağdaki oyuncuların karlarının arttığını söylüyor. O halde AXS Coin sahibi olan ekosistem katılımcılarının AXS Coin satışı için daha az nedeni var ve bu durum da fiyatı yukarı çekmeli.

AXS Kaç Dolar Olur?

On-chain maliyet verileri ilk aşamada AXS Coin için 7 dolar hedefinin test edilebileceğini gösteriyor. Eğer kar satışlarıyla bu yükseliş boğulmazsa yatırımcılar çift haneli zirvelere koşabilir. Mart 2023 tarihinden bu yana 10 doları aşamayan AXS Coin fiyatı yatırımcı davranışına bağlı olarak bu sefer kritik eşiği geride bırakabilecekmiş gibi görünüyor.

Fiyatın geri çekilmesi halindeyse 4,65 dolar desteği günceldir.