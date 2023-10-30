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GALA Coin Neden Yükseliyor? GALA Coin Grafik Yorum ve Fiyat Tahminleri

Özet

  • GALA Coin fiyatı 700 günlük direnci aştı.
  • Yükseliş trendine giren GameFi altcoini 0,028 dolarda zirve yapabilir.
  • Eğer 0,02 dolar altı kapanışlar başlarsa 0,016 dolar desteği görülebilir.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
19:10
30 Ekim 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

BTC fiyatı yazı hazırlandığı sırada günlük zirvesini aşmak için harekete geçiyor ve 34.752 dolarda bulunuyor. Altcoinler de BTC yükselişinin ardından yönünü kuzeye çevirdi. Kurumsal talep artmaya devam ediyor ve yatırımcıların boğa tuzağı endişeleri de zayıflıyor. GALA Coin de bugün artış yaşayan kripto paralar arasındaydı peki sıradaki hedef ne?

GALA Coin Neden Yükseliyor?

Bitcoin fiyatının 34.800 doları aşması ve bu seviyeyi koruma niyeti GALA Coin yatırımcılarını da cesaretlendirdi. Yazı hazırlandığı sırada yüzde 10 artan fiyat daha fazla yükseliş yaşayabilir. Haftalık grafikteki okumalar popüler altcoinin 700 günlük direnç alanından kurtulduğunu gösteriyor. Azalan uzun vadeli direnç çizgisinden bu tarz kopuşlar genelde güçlü fiyat rallileri doğurur.

Trend çizgisi tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 0,840 dolardan bu yana yerinde duruyordu. Eğer BTC yükselişi devam ederse altcoinlerde bu tarz ATH bölgesinden gelen azalan dirençlerin kırıldığını görebiliriz. Bu da altcoinlerde devasa rallilere kapı aralayabilir.

Crypto Tony kısa süre önce Axie Infinity (AXS) ve Apecoin (APE) liderliğinde tüm GameFi tokenlerinin yükseliş döngüsüne başladığına inanıyor.

“GALA’ya bir giriş arıyor olacağım ve grafiğimi daha sonra hepinizle paylaşacağım.”

Crypto Faibik, ana hatları çizilen uzun vadeli azalan direnç trend çizgisinden kopuş nedeniyle GALA Coin fiyatının daha da yükseleceğini söyledi.

GALA Coin Fiyat Tahmini

19 Ekim tarihinde 0,012 dolarlık dibe yol açan trend çizgisi kaybı yukarı hareketine bundan sonra başladı. Bu trend çizgisi de 95 gündür yerinde duruyordu. GALA Coin boğalarının 0,016 ve 0,020 dolarlık direnç seviyelerini aşmasıyla fiyat 0,022 dolara ulaştı. Uzun vadeli kırılma ile birleştiğinde, bunların hepsi trendin yükselişte olduğuna dair işaretlerdir.

Eğer GALA Coin yükselişi beklendiği üzere devam ederse boğalar 0,028 dolarda yeni zirve yapabilir. Ancak yükseliş tahminine rağmen fiyatın 0,02 dolar altında kapanışlar yapması trendin tekrar düşüşe dönmesini sağlayacak. Bu da 0,016 dolara doğru yüzde %23’lük kayıp doğurabilir.

Gala Coin yazı hazırlandığı sırada 0,021 doları geri almak için mücadele ediyor ve günlükte %10’un üstünde artış yaşadı. BTC ise aynı dakikalarda 34.800 dolardan alıcı buluyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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