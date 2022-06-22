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DeFi Altcoin Bombayı Patlattı! Müjdeyle Birlikte Fiyat Artıyor!

Altcoin fiyatını artıran gelişme neydi? Son alınan karar topluluğa ne gibi faydalar sağlayacak?
17:18
22 Haziran 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

En popüler DeFi platformlarından biri bomba haberi kısa süre önce topluluğuyla paylaştı. Fiyatı artmaya başladı. Peki DeFi altcoinin fiyatının artıran gelişmenin detayları neler? Yatırımcılar için bu müjde ne anlama geliyor? Kısa ve orta vadeli beklentiler ve alınan kritik kararın potansiyel etkilerini ele alıyoruz.

DeFi Altcoin Bombayı Patlattı

Popüler kripto türev borsası olan dYdX, dYdX V4 güncellemesinin bir parçası olarak kendi Cosmos tabanlı blockchainine genişlemek için büyük bir plan açıkladı. Bu karar, Ethereum ekosisteminin ötesinde bir genişlemeye işaret ediyor. 2018 yılında kurulan dYdX, CoinGecko verilerine göre son 24 saatte 600 milyon doları aşan işlem hacmiyle şu anda en büyük merkezi olmayan türev borsasıdır. Borsa şu anda Starkware tarafından geliştirilen bir Ethereum Layer 2 ölçekleme ağı olan StarkEx üzerinde çalışıyor.

dYdX’in arkasındaki geliştirme ekibi olan dYdX Trading, bugün yaptığı bir duyuruda, Cosmos SDK‘yı kullanarak kendi zincirini kurma planlarını duyurdu. Bu, Cosmos ekosistemindeki projeler tarafından kullanılan bir yazılım geliştirme kitidir.

dYdX Haberleri

Duyuruda, dYdX‘in yeni zinciri, projenin daha merkezi olmayan hale getirilmesine ve yalnızca kurucu ekip yerine dağıtılmış bir dizi doğrulayıcı tarafından kontrol edilmesine yardımcı olacak. Juliano, önümüzdeki aylarda piyasaya sürülmesinin beklendiğini de sözlerine ekledi.

Kurucu Antonio Juliano şunları söyledi;

“Merkezi olmayan, zincir dışı bir sipariş defteri ve eşleştirme motoru geliştirmek ve büyük bir DeFi protokolü olarak Ethereum‘dan dYdX’e özgü bir zincire geçmek riskli bir fikir gibi görünebilir. Ancak bunun dYdX ekosistemine bir ağa sahip olma konusunda en iyi şansı verdiğine inanıyoruz”.

Atılan bu adım, dYdX’in yeni zinciri, projenin “daha fazla merkeziyetsizlik” hedefine hizmet edecek ve yalnızca kurucu ekip yerine dağıtılmış bir dizi doğrulayıcı tarafından kontrol edilmesine yardımcı olacak.

dYdX’in StarkEx’teki mevcut sürümü için henüz bir karar verilmedi. Son açıklamada “Hala Starkware üzerine kurulu mevcut V3 sistemine ne olacağını düşünüyoruz” denildi. Platformun aynı isme sahip yerel tokeni yazı hazırlandığı sırada yaklaşık %8 artışla 1,54 dolara ulaştı.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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