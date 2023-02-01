Tüm dünyada gözler Fed açıklamasına dönmüşken kripto paraların en önemli altcoin'inde yaşanan gelişmeler dikkat çekmeye devam ediyor.

Okuma Süresi: 2 Dakika

ABD Merkez Bankası’nın faiz artırım kararı öncesinde balinalar aktif hale geldi. Ethereum fiyatının yatay hareket etmesine rağmen, balinalar son 2 günde yaklaşık 500.000 ETH taşıdı.

FOMC toplantısı öncesinde büyük miktarlarda Ethereum (ETH) taşıyan balinaların bu hareketi kripto piyasasında bir satışa yol açabileceğinden endişelenmek için bir neden olabilir. Sadece balinalar değil, kripto ticaret firması Amber da geçtiğimiz günlerde kripto borsası Binance’e 15,8 milyon dolar değerinde 10.000 ETH transfer etti.

Balinalar Neden Ethereum’u (ETH) Terk Ediyor?

Whale Alert 1 Şubat’ta attığı bir tweet’te bir balinanın 295 milyon değerinde 186.429 ETH’yi bilinmeyen bir cüzdana taşıdığını bildirdi. Etherscan verileri, yeni cüzdan adresinin bir gün önce, ETH’yi 14 gün boyunca elinde tutan başka bir cüzdan adresinden 186.460 ETH aldığını ortaya koydu. Zincir üzerinde yapılan diğer analizler cüzdanın muhtemelen Genesis ile bağlantılı olduğunu ortaya koydu.

Bir balina bugün Wrapped Ether’den 25.946.734 dolar değerinde 16.254 ETH’yi bilinmeyen bir cüzdana aktardı. Bu arada, başka bir balina 16.109 ETH’yi Bitstamp’a aktardı.

Salı günü Whale Alert, bir balinanın Luno’dan 65 milyon ETH’nin üzerinde para taşıdığını bildirdi. Ayrıca, bir balina 38.830.768 dolar değerinde 24.809 ETH’yi Coinbase’e aktardı. Benzer balina işlemleri son 48 saat içinde kaydedildi ve ABD Merkez Bankası Fed’in faiz artırım kararı öncesinde baskıda artışa neden oldu. Toplamda balinalar son 2 günde yaklaşık 500 bin Ethereum (ETH) transfer etti.

Ethereum ABD Fed Faiz Artırımı Öncesinde Baskı Altında

Ethereum (ETH) fiyatı son 24 saatte yaklaşık %1 artış gösterdi ve fiyat şu anda 1.576 dolardan işlem görüyor. 24 saatin en düşük ve en yüksek fiyatı sırasıyla 1.569 dolar ve 1.598 dolar oldu. Ayrıca, işlem hacmi son 24 saatte %20 oranında azaldı ve bu da trader’lar arasındaki ilginin azaldığını gösteriyor.

Wall Street uzmanları, soğuyan enflasyon, güçlü istihdam verileri ve ABD GSYH büyüme oranının dördüncü çeyrekte %2,9’a yükselmesi nedeniyle Fed’in faiz artışını 25 baz puana yavaşlatacağına inanıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.