ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun (SEC) menkul kıymetler yasalarını ihlal ettikleri gerekçesiyle dava açması ve birden fazla Avrupa ülkesinde yaptığı lisans başvurularının yakın dönemlerde kabul edilmemesi, Binance‘in önemli bir kan kaybı yaşamasına neden oldu. Bu süreçte önemli bir darbe alan Binance, son gelişmelerin ardından iş gücünü de önemli ölçüde azaltmaya başladı. Wall Street Journal’ın haberine göre Binance, 1000’den fazla çalışanını işten çıkardı.

Binance, Regülatörler ile Karşı Karşıya

İşlem hacimleri bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olarak kabul edilen ve kripto ekosisteminde en büyük pazar payına sahip şirketlerden biri olan Binance, son dönemlerde yaşanan gelişmelerin etkisiyle büyük bir darbe aldı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), menkul kıymetler yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle kripto para borsası Binance’e dava açtı.

Öte yandan SEC’nin açtığı davanın yanı sıra son dönemlerde birden fazla Avrupa ülkesinde yaptığı lisans başvurularının ardı ardına reddedilmesi, işlem hacimleri bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan ve kripto ekosisteminde en büyük pazar payına sahip şirketlerden biri olan Binance’in önemli bir kan kaybı yaşamasına neden oldu.

Dev Borsada 1000’den Fazla Çalışanın İşine Son Verildi

Son dönemlerde yaşanan bu gelişmeler, operasyonel faaliyetlerini genişletmek isteyen Binance’in iş gücünü önemli ölçüde azaltmaya yöneltti. Wall Street Journal’ın haberine göre düzenleyiciler ile karşı karşıya gelen kripto para borsası Binance, 1000’den fazla çalışanının işine son verdi.

Ripple davasında çıkan tarihi karar da dahil olmak üzere son aylarda kripto ekosisteminde birçok önemli gelişme yaşandı. Hem ABD’de hem de birçok Avrupa ülkesinde düzenleyiciler ile karşı karşıya gelen Binance’e açılan davalar ve soruşturmalar da şüphesiz ki son aylardan meydana gelen önemli gelişmelerden bir tanesi. İş gücünü azalma yoluna giden Binance’te aynı zamanda son dönemlerde de pazar payında ciddi bir kayıp söz konusu.