Yüksek Mahkeme Tarife Kararı Bugün Saat Kaçta?

Kripto paralar için haftanın en önemli gelişmelerinin başında gelen Yüksek Mahkeme gümrük tarifesi kararının eli kulağında. Yatırımcılar tarifelerin iptaliyle startı verilecek belirsizlik ortamının endişesiyle 4 gündür satış yapıyordu. Artık karar anı geldi. Peki saat kaç gibi açıklanması bekleniyor? Yatırımcıları neler bekliyor?

Yüksek Mahkeme Tarife Kararı

Karar ABD saatiyle Cuma günü açıklanacak yani Türkiye saatiyle 18:00 civarında (ABD’de sabah olduğunda) kararın gelmesi bekleniyor. Fakat bunun hemen günün ilk dakikalarında açıklanmama ihtimali de var. Normal senaryoda kararın direkt olarak yayınlanması beklenen saat TSİ 18:00’dır.

Mahkeme ana kararını (opinion) sabah 10:00’da (TSİ 18:00) açıklasa da, bu kararın hemen ardından veya gecikmeli olarak gelebilecek “yürütmeyi durdurma” ya da “acil tedbir” gibi ek emirler (shadow docket orders) bazen daha geç saatlerde gelebilir. Yani en erken 17:00-18:00 en geç TSİ 01:00-03:00 arasında kararın açıklanması gerekiyor.

Özetle 150 milyar dolarlık tarife geliri iadesi kararı veya sınırlı karşı çıkma gibi bir durum olursa her şeyin netleşmesi günlük mum kapanışına kadar uzayabilir.

Kripto Paralar İçin Önemi

Trump Kasım ayında yaptığı açıklamada tarifelerin Yüksek Mahkeme tarafından iptalinin ekonomi için yıkım anlamına geleceğini söyledi. Ara seçim yılının henüz başında böyle bir belirsizlik ortamı Trump’ın asla işine gelmeyecek ve bu seçimleri çok önemsiyor. Bu hafta partilileriyle yaptığı toplantıda “ara seçimleri kaybedersek bunlar beni görevden alacak” dedi. Yani yıl sonundaki ara seçimler Trump için hayati ve meclislerde Cumhuriyetçilerin çoğunluğu kaybedip risk altına girmesi mümkün.

Ayrıca belirsizliğin ekonomi üzerindeki etkileri ABD piyasalarını da vuracaktır. AI balonu tartışmaları henüz sönmemişken bir de risk piyasalarının tepe taklak olması yüz milyarlarca dolarlık yatırımın iptaline kadar varabilecek süreci tetikleyebilir.

2025 boyunca sadece Çin veya AB ile yaşanan tarife anlaşmazlıklarının, restleşmenin doğurduğu kripto para düşüşlerini hepimiz hatırlıyoruz. Bu aşamada mahkemenin kararı iptal etmesiyle Çin “nadir toprak elementleri ihracat kısıtlamalarını geri getiriyorum” dediğinde tarife yetkisi elinden alınan Trump ne yapabilecek? İşte bu soru ve cevabının ürkütücü olması piyasaları boğacaktır.

Trump kurumların güvenirliğini, otoritesini tanımayan buna savaş açan birisi. Fed Başkanını göreve almaya çalışmasından veya Eyaletlere Federal kolluk kuvvetlerini yığmasından “yapabileceklerinin” sınırını düşünün.

Tüm bunlar 18:00 itibariyle gelecek kararın doğurabileceği riskleri büyüttüğünden yatırımcıları endişelendiriyor. Eğer lehte bir karar çıkarsa tarife iptali büyük ölçüde fiyatlandığından (BTC biraz da bu yüzden 110-120 bin dolardan düştü), tarifelerle ilgili belirsizliklerin tümü geçen yıl çözüldüğünden kripto paralarda çok güzel bir hafta sonu yükselişi görebiliriz.