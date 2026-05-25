Ethereum iki haftada %14,5 geriledi alıcılara rağmen düşüş devam ediyor

Kripto para piyasasında son günlerde toparlanma sinyalleri öne çıkarken, Ethereum için tablo farklılık göstermeye devam ediyor. Son analizlere göre, Ethereum’un hem spot hem de vadeli işlemler piyasasında yoğun alım baskısı olsa da, fiyatlardaki düşüş eğilimi hız kaybetmeden sürüyor.

Piyasa Verilerinde Dikkat Çeken Farklılaşma

Cryptoquant’ın analizine göre Ethereum fiyatı, 11 Mayıs’ta yaklaşık 2.375 dolar seviyesinden 23 Mayıs itibarıyla 2.031 dolara kadar geriledi. Bu süre zarfında yaşanan %14,5’lik düşüş, Ethereum’un ilerleyen günlerde 2.000 dolar seviyesini tekrar test edebileceğine işaret ediyor.

Alıcılardan gelen talep artış göstermesine rağmen, satış emirlerinin yoğunluğu fiyat baskısının korunmasına yol açtı. Özellikle, piyasada azalan alım hacminin aksine satış yönlü emirlerin talebi absorbe etmesi fiyatları baskılamış görünüyor.

Cryptoquant tarafından açıklanan verilere göre, Ethereum fiyatı kısa süre içinde ciddi bir düşüş kaydetti ve alıcıların varlığına rağmen satıcıların ağırlığı piyasada belirleyici olmaya devam etti.

Spot ve Vadeli İşlemler Piyasasında Hacim Değişimi

Verilere göre, Ethereum’un spot piyasasındaki işlem hacmi bu dönemde ciddi şekilde azaldı. Önceki 12 günde 470.770 ETH’den 256.963 ETH’ye gerileyen hacim, %45,4’lük bir küçülmeye işaret ediyor.

Vadeli işlemler piyasasında ise yatırımcı ilgisi yükselse de, açık pozisyonlardaki büyüme sınırlı kaldı. Açık pozisyon hacmi 15,43 milyar dolardan 15,54 milyar dolara çıkarken, bu artış yalnızca %0,69 ile oldukça sınırlı oldu.

Gösterge 11 Mayıs 23 Mayıs Değişim ETH Fiyat 2.375 $ 2.031 $ %14,5 düşüş Spot Hacim 470.770 ETH 256.963 ETH %45,4 düşüş Açık Pozisyon (Vadeli) 15,43 milyar $ 15,54 milyar $ %0,69 artış

Fonlama Oranları ve Alım-Satım Dengesi

Ethereum’un fonlama oranları, fiyat düşüşüne rağmen pozitif seyrini korudu. Futures Cumulative Volume Delta (CVD) ise ağırlıklı olarak uzun pozisyonların hakimiyetini gösterdi. Buna rağmen fiyatlarda yukarı yönlü bir tepki görülmedi ve geri çekilme derinleşti.

Mini sözlük: Futures Cumulative Volume Delta (CVD), vadeli piyasalarda alış ve satış yönündeki hacimlerin toplamının farkını gösteren bir göstergedir. CVD, piyasada hangi yönde (alış mı, satış mı) baskın pozisyonun yer aldığını anlamak için kullanılır.

Analistler, Ethereum fiyatındaki bu düşüşte talebin eksikliğinden ziyade, piyasada yer alan satış baskısının ve limit satış emirlerinin etkili olduğunu belirtiyor. Yani alıcılar piyasada aktif olsa da mevcut satış hacmi, fiyatların yukarı yönlü hareketini engelliyor.

Yatırımcı Stratejileri ve Son Durum

Son gelişmelere göre Ethereum’da hem spot hem de vadeli piyasalarda alım tarafında hareketlilik dikkat çekti. Buna karşın, süregelen satış emirleri ve piyasadaki arz fazlası fiyat yönünün kalıcı şekilde yukarı dönmesini sınırladı.

Düşüşe rağmen uzun pozisyon açan yatırımcıların, zararı karşılamak için pozisyonlarını artırmaya devam ettiği ve bu nedenle fonlama oranlarının pozitif kalmaya devam ettiği görülüyor. Ancak spot piyasadaki zayıflama ve satışların ağırlığı fiyatlar üzerinde ana belirleyici faktör olmaya devam ediyor.