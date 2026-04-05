Google’dan gelen rapor, kuantum bilgisayarların Bitcoin güvenliğini tehdit edebileceğini ortaya koydu

Google, bu hafta paylaştığı bir raporda, kuantum bilgisayarların teorik olarak bir bitcoin özel anahtarını sadece dokuz dakikada elde edebileceğini ortaya koydu. Bu gelişme sadece Bitcoin için değil, Ethereum gibi diğer token’lar ve bankacılık sektörü dahil birçok alanı ilgilendiriyor.

Kuantum bilgisayarın temel farkları

Kuantum bilgisayar, klasik bilgisayarlardan tamamen farklı bir çalışma mantığına sahip. Normal bilgisayarlarda bilgi “bit” adı verilen ve ya 0 ya da 1 olabilen fiziksel anahtarlarla depolanırken, kuantum bilgisayarlarda ise “kübit” adı verilen bambaşka birimlerle işlem yapılıyor. Kübitler, aynı anda hem 0 hem de 1 konumunda olabiliyor. Google’ın kullandığı tipte kuantum bilgisayarlarda ise bu özellik, çok küçük bir metal halkasının aşırı soğukta süper iletken hale getirilmesiyle sağlanıyor.

Böylece, elektrik direnci sıfırlandığında yüksüz akım, klasik fiziğin ötesinde, aynı anda saat yönünde ve saat yönünün tersine akabiliyor. Bu durum, iki durumu bir arada tutabilen ve bilgisayara sıradışı bir hesaplama avantajı sağlayan benzersiz bir fiziksel ortam oluşturuyor.

Klasik bilgisayarda 2 bit, yalnızca dört farklı halde bulunabilir ve bunlardan biri seçilebilirken; 2 kübit aynı anda dört durumu birden temsil edebiliyor. Her eklenen kübit ile muhtemel durum sayısı iki katına çıkıyor. Örneğin 10 kübit, 1.024 durumu, 50 kübit ise katrilyonlarca olasılığı aynı anda işleyebiliyor.

Kuantumun kripto para güvenliğine etkileri

Kuantum bilgisayarların en çarpıcı etkilerinden biri, günümüz dijital güvenliğinin temelini oluşturan şifreleme yöntemlerini kısa sürede aşabilme ihtimali. Bitcoin’de güvenlik, özel anahtarın halka açık anahtara kolayca dönüştürülebilmesine, ancak tam tersinin neredeyse imkansız olmasına dayalı. Klasik bilgisayarlarla, bu ters dönüşümün evrenin ömründen daha uzun süreceği kabul ediliyor.

Kuantum bilgisayarlar ise aynı anda bütün olası anahtar kombinasyonlarını deneyebildikleri ve doğru yanıtları olasılık hesabı ile öne çıkarabildikleri için, şifre çözme işlemini teorik olarak birkaç dakikaya indirebiliyor. Bu da kripto para sahipliği ve transferlerinin temel güvenliğini sarsma potansiyeli taşıyor.

Google’ın raporunda, Shor algoritmasının kuantum bilgisayarda uygulanması hâlinde, Bitcoin ağı için hayati öneme sahip olan kriptografi sistemlerinin, tahmin edilenden çok daha az bir kaynakla ve onay sürelerinden dahi hızlı şekilde çözülebileceği belirtildi.

Google’ın açıklamasına göre, şu an kullandıkları kuantum bilgisayarın, blockchain şifrelemesini aşma potansiyeli, önceden düşünülenden çok daha yakın bir tehdide işaret ediyor.

Bu durum, halihazırda ağ üzerinde işlem görmüş milyonlarca Bitcoin’in korumasız hale gelme riskini gündeme getiriyor. Kripto para topluluğunda ise konuyla ilgili endişeler hızla artıyor.