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  •   Hindistan Ulusal Web Tarayıcısı Projesinin Yeni Aşaması: Blockchain Detayı

Hindistan Ulusal Web Tarayıcısı Projesinin Yeni Aşaması: Blockchain Detayı

Özet

  • - Hindistan Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı ulusal bir web tarayıcısı geliştirme projesinin bir parçası olarak vatandaşlara kripto token'lar aracılığıyla dijital olarak belge imzalama seçeneği sunmayı planlıyor.
  • - Bakanlık, yerli geliştiricilere Hindistan kök sertifikasına sahip bir web tarayıcısı oluşturmaları için yarışma başlattı.
  • - Yarışma aynı zamanda belgelerin dijital imzalanmasını sağlayacak kripto token kullanımını da içeriyor.
  • - Piyasaya Etkisi: Pozitif
16:15
10 Ağustos 2023
Alperen Turgan Yazar: Alperen Turgan

Hindistan vatandaşları yakında belgeleri kripto token’lar aracılığıyla dijital olarak imzalama seçeneğine sahip olabilir. Bu özellik, Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı’nın öncülük ettiği ulusal bir web tarayıcısı geliştirme projesinin bir parçası olarak öngörülüyor.

Detayları Bakanlık Tarafından Açıklandı

Bakanlık 9 Ağustos’ta ülkenin her köşesinden geliştiricilere dahili bir Sertifika Yetkilileri Denetleyicisi (CCA) Hindistan kök sertifikasına sahip yerli bir web tarayıcısı oluşturmaları için “ilham vermeyi ve onları güçlendirmeyi” amaçlayan Hindistan Web Tarayıcısı Geliştirme Yarışması’nın başlatıldığını duyurdu. Açıklamaya göre:

Tarayıcı aynı zamanda erişilebilirlik ve kullanıcı dostu olmaya odaklanacak ve farklı yeteneklere sahip bireyler için yerleşik destek sağlayacaktır.”

Duyuru tarayıcıya yerleştirilecek bir kripto varlık kullanarak belgeleri dijital olarak imzalama yeteneğini de içeriyor. Yarışma üç tur sürecek: ilk turda katılımcılar 18 kişiyle sınırlı olacak; ikinci turdan sonra katılımcılar sekiz kişiyle sınırlı olacak ve son kazanan yaklaşık 34 milyon Hint rupisi (411.000 $) ile ödüllendirilecek.

Hindistan’ın Teknoloji Atakları

Hindistan hükümeti son aylarda özellikle teknoloji ve kripto ile ilgili düzenleme çabalarında aktif oldu. G20 olarak bilinen dünyanın en büyük 20 ekonomisinin hükümetler arası forumuna başkanlık ederek Finansal İstikrar Kurulu’nun küresel bir kripto çerçevesi için tavsiyelerini destekledi ve kripto için potansiyel kılavuzlarda gelişmekte olan ekonomilere özel önem verilmesi çağrısında bulundu.

Ağustos ayında Hindistan parlamentosunun alt kanadı büyük teknoloji şirketleri için veri uyum düzenlemelerini kolaylaştıracak bir tasarıyı onayladı. Dijital Kişisel Veri Koruma Yasası; Google, Meta ve Microsoft gibi küresel teknoloji devleri ve yerel firmalar için depolama, işleme ve aktarma standartlarını basitleştirecek.

Bu gelişmeler Hindistan’ın blockchain teknolojisinde attığı ilk adım değil. Geçtiğimiz günlerde Hindistan’da vatandaşların üniversite diplomalarını elektronik ortamda saklayabildikleri bir platform oluşturuldu. Polygon Labs ile geliştirilen proje sayesinde üniversite mezunları diplomalarını NFT olarak saklayabiliyor. Bu diplomalar kişiye özel cüzdanlarda tutulup kesinlikle başka bir cüzdana transfer edilemiyor.

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