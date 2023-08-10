Dünyanın hacim bakımından en büyük kripto para borsası olan Binance biraz önce müjdeyi verdi. CRV Coin haberin ardından yükselişe geçti. Son hack vakasının ardından ciddi anlamda değer kaybeden popüler DeFi altcoini şimdi Binance desteğiyle toparlanıyor.

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Binance Son Dakika

Binance Labs, Curve ekosistemine güç veren Curve DAO Token‘a (CRV) 5 milyon dolarlık yatırım yaptı. Curve hali hazırda en büyük stablecoin DEX havuzuna sahip. Duyuruda şunlar yazıyor;

“Binance borsasının girişim sermayesi kolu olan Binance Labs, Curve ekosistemine güç veren Ethereum tabanlı bir token olan Curve DAO Token’a (CRV) 5 milyon dolarlık bir yatırım yaptı. Bu yatırım, Binance Labs‘ın Curve ile iş birliği yapma ve DeFi sektörünün geleceğini şekillendirme konusundaki kararlılığının altını çiziyor.”

Curve, bu yazının yazıldığı sırada yaklaşık 2,4 milyar USD toplam kilitli değere (TVL) ve 215 milyon USD günlük hacme sahip en büyük stableswap ve ikinci en büyük DEX’tir.

Binance Kurucu Ortağı ve Binance Labs Başkanı Yi He şu yorumda bulundu;

“Curve, en büyük stableswap’tir (stablecoin takas platformu) ve DeFi‘nin kilit protokollerinden biri olarak 2023’te bu alanın istikrarlı bir şekilde büyümesine katkıda bulunmuştur. Protokolü etkileyen son olaylar göz önüne alındığında, Binance Labs olarak yatırımımız ve stratejik iş birliğimiz aracılığıyla Curve’e tam desteğimizi sunduk. Bu iş birliğini bir başlangıç noktası olarak görüyor ve DeFi ekosisteminin büyümesini daha da ileriye taşımak için birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz.”

Curve’ün kurucusu Michael Egorov şunları söyledi;

“BNB Chain, DeFi’de önemli bir yer edindi ve Curve’ün mevcut ve gelecekteki ürünlerini zincirine yerleştirmek için iyi bir konuma sahip. DeFi ekosisteminde inovasyonu ve büyümeyi iş birliği içinde teşvik etmeyi dört gözle bekliyoruz”.

Haberin ardından CRV Coin fiyatı 0,658 dolara kadar yükseldi.